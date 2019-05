"Tân vương tốc độ" Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur hàng độc

Trước yêu cầu cao từ phía các tay chơi xe đến từ Trung Đông, các nhà cung cấp xe cũng hết sức chiều lòng khách hàng khi quyết định đặt riêng một chiếc siêu xe Bugatti Chiron hàng độc phiên bản đặc biệt mang tên Vainqueur de Coeur có một không hai trên thế giới. Không chỉ nổi bật với màu sơn Light Blue lạ mắt, Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur còn gây ấn tượng với các lựa chọn cá nhân hóa cho người mua xe như tùy chọn nội thất, tùy chọn màu sơn.. Điểm nhận biết chiếc siêu xe Bugatti Chiron độc nhất vô nhị này chính là dòng chữ Vainqueur de Coeur được đặt ở dưới cánh gió đuôi. Một trong những chi tiết bắt mắt nhất của Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur chính là viền crom chữ C ở phần thân xe cùng con số 10 đặt ngay ngắn ở đầu xe. Ngoài ra, tấm ngăn ở hốc hút gió phía trước xe cũng được bọc crom. Đánh giá về ngoại hình, nhiều ý kiến cho rằng Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur sẽ ấn tượng hơn nếu bộ lazang nguyên bản của xe được thay thế. Tuy nhiên với dáng vẻ hiện tại, Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur cũng đã đủ sức đốn gục bất cứ người đam mê xe hơi nào. Khoang lái của Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur được mô tả là vô cùng sang trọng với nội thất bọc da, nhiều chi tiết được khâu tay bằng chỉ trắng hay ốp sợi carbon nhám, dòng chữ Vainqueur de Coeur xuất hiệ trên tựa đầu của ghế ngồi. Vô lăng thể thao bọc da với điểm nhấn là các dải crom. Theo một số thông tin, phiên bản đặc biệt Vainqueur de Coeur mang trên mình khối động cơ W16, dung tích 8.0l, tăng áp kép, công suất tối đa 1.500 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 1.600 Nm tương tự siêu phẩm Bugatti La Voiture Noire. Bên cạnh dòng chữ " Vainqueur de Coeur " mang ý nghĩa "Kẻ chiếm lấy trái tim" đặt ở cánh gió thể thao phía sau, các nhà thiết kế cũng đem dòng chữ này đặt vào khoang nội thất như một lời tuyên bố đây chính là chiếc xe đặc biệt nhất. Hiện chiếc Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur lấy cảm hứng từ mẫu Bugatti Type 59 sản xuất năm 1934 này đang được đại lý siêu xe Seven Car Lounge ở Riyadh, Ả Rập Xê-út rao bán. Mặc dù giá bán Bugatti Chiron hàng độc này không được tiết lộ nhưng chắc chắn trị giá của Vainqueur de Coeur không dưới con số triệu đô. Video: Siêu xe Bugatti Chiron so kè tốc độ với Tesla Roadster.

