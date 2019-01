Suzuki VN ra mắt “xế nổ” GSX150 Bandit giá 69 triệu

Ra mắt thị trường Indonesia vào hồi tháng 8/2018, mẫu xe Suzuki GSX150 Bandit đã thu hút khá nhiều sự chú ý với thiết kế xe côn tay thể thao và giá hấp dẫn. Từng được các đại lý tư nhân Việt Nam nhập khẩu về vào năm ngoái, tuy nhiên phải tới đầu năm 2019 này mẫu xe côn tay cỡ nhỏ mới được bán ra chính hãng. Được định vị thấp hơn đàn anh Suzuki GSX-S150 đang được phân phối chính hãng tại thị trường xe máy Việt Nam, mẫu GSX150 Bandit này sở hữu thiết kế naked-bike với thân xe gọn gàng hơn khá nhiều, tay lái cao, yên xe liền mảnh, giúp người điều khiển có tư thế ngồi thoải mái. Khung của mẫu xe côn tay Suzuki GSX150 Bandit mới này thừa hưởng từ người anh em GSX-S150, tuy nhiên phần khung phụ phía sau được thay đổi để phù hợp với thiết kế yên liền một mảnh. Được biết chiều cao yên của xe rất hợp lý với tầm vóc người châu Á, ở mức 785mm. Đồng hồ của mẫu xe này cũng được hãng xe máy Suzuki trang bị loại kỹ thuật số hiện đại, hiển thị các thông tin như vòng tua máy, vận tốc, cấp số, hành trình và lượng xăng trên màn hình lcd đơn sắc. Khác với đàn anh GSX-S150, Suzuki GSX150 Bandit có đầu đèn khá gọn. Mặt đèn pha ấn tượng với thiết kế chia thành 2 tầng hiện đại, ứng dụng công nghệ LED. Ốp mặt nạ phía trên được tích hợp đèn định vị nhỏ. Điểm nổi bật dễ nhận thấy là phần yên xe được thiết kế liền mạch giữa yên trước và yên sau với khoảng chênh lệch về độ cao của phần yên trước và yên sau giảm đi với chỉ 80mm, thấp hơn so với các dòng xe thể thao côn tay yên rời khác, tạo cảm giác thoải mái cho người lái lẫn người ngồi sau. Trong khi đó ở đuôi xe, đèn phanh của xe khá lớn và có thiết kế đơn giản, cặp đèn xi nhan sau được tích hợp vào pát bắt biển số của xe. Bình xăng có dung tích khá lớn so với một mãu xe máy côn tay cỡ nhỏ - lên tới 11 lít, bảo đảm cho xe chạy được khoảng 200km trước khi phải đồ xăng. Về mặt trang bị, Suzuki GSX150 Bandit thừa hưởng cặp phuộc ống lồng trước và giảm xóc lò xo trụ đơn phía sau giống với GSX-S150. Cùng với đó là bộ vành đúc nan chữ Y tương tự như GSX-S150. Xe được trang bị phanh đĩa trước và sau nhưng đáng tiếc không có hệ thống ABS. GSX150 Bandit sử dụng động cơ 150cc, DOHC, 4 valves kèm hộp số 6 cấp số, phun xăng điện tử Fi. Công suất tối đa 14,1kW/10.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,0Nm/9.000 vòng/phút giúp xe có sức mạnh và khả năng tăng tốc ngoạn mục như đã từng biết đến với các dòng xe GSX-R150 và GSX-S150 hay Raider150 trước đây. Sản phẩm sẽ chính thức có mặt tại tất cả đại lý Suzuki ủy nhiệm trên toàn quốc trong thời gian tới, dự kiến sau Tết âm lịch. Giá xe Suzuki GSX150 Bandit (đã bao gồm VAT) là 68,9 triệu đồng. Mức giá này được xem là cao hơn so với các đại lý tư nhân tại Việt Nam chào bán khoảng gần 2 triệu đồng. Suzuki GSX-150 Bandit được bảo hành chính hãng từ công ty Việt Nam Suzuki. Xe có hai mầu sắc bao gồm; Đen đỏ và Đen titan với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000Km và chế độ bảo trì miễn phí 13 lần trong 3 năm tùy điều kiện nào đến trước. Video: Xem chi tiết xe máy côn tay Suzuki GSX150 Bandit mới.

