Suzuki Swift 2018 "chốt giá" từ 499 triệu đồng tại Việt Nam

Chuyển từ lắp ráp sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan do hưởng mức thuế 0%, mẫu xe Suzuki Swift 2018 sau bao tháng ngày để khách hàng trong nước chờ đợi do bị hạn chế bởi Nghị định 116 cuối cùng cũng đã được chính thức ra mắt vào sáng hôm nay, ngày 1/12, tại Hà Nội. Về mặt kích thước tổng thể, Suzuki Swift hoàn toàn mới có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 3.840 mm, 1.735 mm và 1.495 mm. So với thế hệ trước đó, Suzuki Swift mới có chiều dài và chiều cao ngắn hơn nhưng bề ngang lại lớn hơn, đem lại một vóc dàng bề thế theo tỉ lệ của một mẫu hatchback hạng B đem lại cảm quan thể thao hơn. So với thế hệ cũ, Suzuki Swift 2018 mới cũng đã ghi nhận sự lột xác cho mình về thiết kế ngoại thất trông hiện đại hơn, bắt mắt hơn đặc biệt là ở phần đầu xe. Đặc biệt, chiều dài cơ sở của Suzuki Swift 2018 lại dài hơn trước, đạt 2.450 mm, hứa hẹn một không gian nội thất thoải mái hơn. Suzuki Swift mới được trang bị đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, đèn pha Halogen truyền thống ở bản GL và đèn pha LED ở bản GLX. Ngoài ra, phiên bản cao cấp nhất là GLX còn có gương chiếu hậu chỉnh, gập điện, tích hợp xi-nhan báo rẽ và bộ vành cỡ 16 inch ít chấu hơn. Đáng tiếc là Suzuki Swift mới lại trung thành với thiết kế “truyền thống” ốp nhựa cho táp-lô, viền cửa và bọc nỉ ghế ngồi. Vô-lăng trên phiên bản GL của Suzuki Swift 2018 được bọc Urethane, tích hợp nút chỉnh âm thanh trong khi đó bản GLX sẽ được bọc da, tích hợp nút điều khiển hành trình và thoại rảnh tay. Về tiện nghi, Swift 2018 được trang bị hệ thống điều khiển hành trình, khởi động nút bấm, điều hòa tự động và màn hình đa phương tiện 7 inch ở bản cao cấp GLX. Trong khi đó, bản GL chỉ đi kèm điều hòa chỉnh cơ. Về mặt trang bị an toàn, xe sở hữu 2 túi khí trước, dây đai an toàn 3 điểm cho 2 hàng ghế, khóa an toàn cho trẻ em, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp và hệ thống chống trộm cho Suzuki Swift 2018. Cuối cùng là phanh đĩa thông gió phía trước, phanh tang trống (bản GL) và phanh đĩa (bản GLX) phía sau. Cả 2 phiên bản của Suzuki Swift 2018 đều được trang bị động cơ xăng Dualjet 4 xi-lanh, dung tích 1,2 lít, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 108 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút, đi kèm với đó là hộp số vô cấp CVT. Swift mmới tại Việt Nam sẽ được chia thành 2 bản trang bị là GL tiêu chuẩn và GLX cao cấp. Giá Suzuki Swift 2018 tương ứng của 2 phiên bản GL và GLX là từ 499 triệu đồng và 549 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Suzuki Swift 2018 sẽ được phân phối ra thị trường Việt với 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm xanh dương, trắng, bạc, đỏ và xám. Dự kiến, xe sẽ được bán ra thị trường từ ngày 10/12 năm nay trong khi bản GL sẽ hẹn tháng 1 năm sau mới đến tay người dùng Việt Nam. Video: Xem chi tiết mẫu xe hạng B - Suzuki Swift 2018.

