Suzuki Jimny 2019 vẫn "cháy hàng" tại Thái Lan dù giá đắt

Suzuki Jimny 2019 mới đã chính thức được giới thiệu với khách hàng Thái Lan trong triển lãm Bangkok 2019. Điều khiến người ta bất ngờ nhất về Suzuki Jimny 2019 chính là giá bán, dao động từ 1,55 - 1,65 triệu Baht (khoảng 1,13 - 1,21 tỷ đồng). Nói cách khác, Suzuki Jimny 2019 có giá cao gấp gần 3 lần so với Philippines đồng thời đắt ngang những mẫu sedan cỡ D như Honda Accord 2019 và Toyota Camry 2019. Dù có giá Suzuki Jimny khá đắt đỏ, nhưng mẫu SUV được mệnh danh là "tiểu Mercedes-Benz G-Class" này vẫn nhanh chóng "cháy hàng" tại Thái Lan. Theo hãng Suzuki, hiện đã có hơn 36 khách hàng đặt cọc để mua Jimny 2019. Trong khi đó, số xe Suzuki Jimny 2019 dành cho thị trường Thái Lan chỉ rơi vào khoảng 30 chiếc. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, Suzuki Jimny 2019 tại Thái Lan có những trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED, hệ thống bật/tắt đèn pha tự động, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, tay nắm cửa trùng màu thân xe, bộ vành hợp kim 15 inch đi kèm lốp 195/80 R15 cùng lốp dự phòng phía sau. Bên trong Suzuki Jimny 2019, khách hàng sẽ tìm thấy những trang bị như vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh điện 2 hướng, tích hợp phím chức năng, cửa sổ chỉnh điện bên ghế lái, khóa điều khiển từ xa, hệ thống điều hòa tự động với lọc không khí, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, tay nắm cửa mạ crôm, ghế bọc nỉ màu đen, ghế lái chỉnh tay 6 hướng,... Hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị, hệ thống kết nối Bluetooth, cổng USB và 2 loa. Trong khi đó, những tính năng an toàn của xe khá cơ bản, gồm có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo và 2 túi khí trước... Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny 2019 tại Thái Lan là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 130 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Cuối cùng, Suzuki Jimny 2019 còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh, bộ khung hình thang cùng hệ thống treo trước và sau dùng lò xo trụ. Khi mua Suzuki Jimny 2019, khách hàng Thái Lan có thể chọn 4 màu sơn ngoại thất tiêu chuẩn là xanh lục, đen, xám và trắng. Nếu chi thêm số tiền 30.000 Baht, khách hàng có thể chọn 3 tùy chọn màu sơn phối 2 màu là vàng - nóc đen, xanh dương - nóc đen và be - nóc đen. Khi mua Suzuki Jimny 2019, khách hàng Thái Lan có thể chọn 4 màu sơn ngoại thất tiêu chuẩn là xanh lục, đen, xám và trắng. Theo một số tin đồn, Suzuki Jimny 2019 sẽ được đưa về Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, thời điểm Suzuki Jimny 2019 về Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Video: Chi tiết xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny 2019 tại Thái Lan.

