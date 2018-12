Suzuki Jimny 2019 bị đánh giá kém, vẫn "cháy hàng"

Không chỉ thành công ở thị trường nội địa Nhật Bản, Suzuki Jimny 2019 mới hiện còn đang chứng tỏ sức hút khó cưỡng ở châu Âu, cụ thể là Anh quốc. Theo giới báo chí tại xứ sở sương mù, ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến đại lý để đặt mua Suzuki Jimny 2019 - mặc dù nó vãn bị các chuyên gia đánh giá là kém an toàn và lỗi ở một số chi tiết. Tại thị trường Anh, nhu cầu của khách hàng đặt mua Suzuki Jimny 2019 còn lớn đến mức thời gian chờ để nhận xe tại thị trường Anh kéo dài đến cả năm. Dù Suzuki Anh đã phân phối được khoảng 1.200 chiếc Jimny 2019 cho khách hàng tại xứ sở sương mù nhưng một số đại lý hiện phải ngừng nhận đặt cọc. Được biết, nhu cầu mua xe Suzuki Jimny 2019 của khách hàng Anh quốc hiện đã vượt quá cung. Theo tạp chí chuyên ngành Autocar cho hay, một số đại lý Suzuki tại Anh hiện chỉ ghi nhận những khách hàng có hứng thú mua Jimny 2019 thay vì nhận đặt cọc. Chi nhánh Anh quốc của Suzuki giải thích nguyên nhân dẫn đến việc không thể đáp ứng nhu cầu lớn của khách hàng vào thời điểm hiện tại là do tình trạng thắt nút cổ chai ở nhà máy tại Nhật Bản. Tương tự ở Anh, Suzuki Jimny 2019 cũng là mẫu xe rất "hot" tại Nhật Bản. Ngoài ra, Suzuki còn giới hạn doanh số của Jimny 2019 tại thị trường châu Âu vì không muốn tăng lượng khí thải CO2 trung bình. Nguyên nhân là do mẫu SUV "bé hạt tiêu" này tiêu thụ đến 178 g khí CO2 trên 1 km theo tiêu chuẩn WLTP mới nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Suzuki bán quá nhiều chiếc Jimny 2019 thay vì Ignis hay Swift, lượng khí thải CO2 trung bình của hãng sẽ tăng lên, dẫn đến bị Liên minh châu Âu phạt. Hãng Suzuki hứa hẹn sẽ tăng số lượng xe Jimny 2019 dành cho thị trường Anh lên con số 2.000 chiếc vào năm 2020. Điều này có thể là một dấu hiệu chứng tỏ Suzuki sẽ trang bị động cơ "sạch" hơn, có thể là máy xăng Boosterjet 1.0 lít cho, Jimny mới. Cũng có thể Suzuki sẽ lắp ráp Jimny thế hệ mới ở nhà máy thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài Nhật Bản và châu Âu, Suzuki Jimny 2019 đã được giới thiệu tại một số thị trường khác như Indonesia. Theo tin đồn, Suzuki Jimny 2019 sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới. Nếu về Việt Nam, Suzuki Jimny 2019 có thể sẽ được nhập khẩu từ Indonesia để hưởng thuế 0%. Suzuki Jimny Sierra 2019 là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất tối đa 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Giá xe Suzuki Jimny 2019 tại Đông Nam Á hiện vẫn là một ẩn số. Trong khi đó, tại thị trường Nhật Bản, Suzuki Jimny Sierra 2019 là từ 1.760.400 - 2.019.600 Yên (tương đương 366 - 420 triệu đồng). Video: Chi tiết xe Suzuki Jimny 2019.

