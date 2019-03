Suzuki Ertiga mới giá 481 triệu tại Thái, sắp về Việt Nam

Tại Triển Lãm ôtô Bangkok Motor Show 2019, mẫu xe Suzuki Ertiga 2019 mới đã chính thức được ra mắt. Được biết, Thái Lan không phải là nơi sản xuất mẫu xe Suzuki Ertiga 2019 thế hệ mới mà nó được nhập khẩu trực tiếp từ "người hàng xóm" Indonesia. Ở phiên bản mới, dễ nhận thấy Ertiga có ngoại hình khác biệt với bản cũ, vóc dáng dài hơn người tiền nhiệm. Được nới dài hơn 130 mm, mẫu MPV này cũng dài hơn Mercedes B-Class hay BMW 2-Series Active Toure, và tương đương so với với đối thủ Mitsubishi Xpander tại Việt Nam. So với phiên bản trước đó, Suzuki Ertiga hoàn toàn mới có thiết kế góc cạnh hơn với cụm đèn pha projector hình thang và lưới tản nhiệt hình lục giác mới. Cản trước cũng được làm lại theo phong cách thể thao hơn với viền hình chữ C bao quanh khe hút gió ở chính giữa. Phía sau xe được trang bị cụm đèn hậu hình chữ L cùng với cột D được sơn đen. Việc kéo dài giúp xe có thêm không gian cho người ngồi cùng hành lý. Với 3 hàng ghế, xe thoải mái chứa được 7 người. Cụ thể, với thông số chiều dài 4.395 mm, chiều rộng 1.735 mm và cao 1.690 mm, Suzuki Ertiga 2018 dài hơn 130 mm, rộng hơn 40 mm so với đời trước nhưng chiều dài trục cơ sở vẫn là 2.740 mm so với bản tiền nhiềm. Phía sau phần đuôi Ertiga mới của Suzuki có thiết kế vuông vức, gọn gàng và không tạo cảm giác nặng nề, giữ lại tối đa không gian cho người ngồi và không gian chứa đồ nổi bật với cặp đèn hậu LED hình chữ L. Đèn phanh thứ 3 được tích hợp vào cánh lướt gió gắn trên cửa sau xe. Mâm xe thiết kế dạng hợp kim đa chấu, kèm lốp của Dunlop. Bên trong nội thất của xe, bảng táp-lô được thiết kế với các đường kẻ ngang và hệ thống giải trí thông tin nổi. Vô-lăng 3 chấu được kế thừa từ mẫu Swift mới, hai ghế trước được thiết kế với hai tông màu be và màu nâu. Ngoài ra, các trang bị nổi bật khác có thể kể đến như cổng sạc 12V cho ghế trước/sau, đầu cắm USB và audio, 4 loa và cảm biến lùi. Riêng phiên bản Suzuki Ertiga GX cao cấp nhất được trang bị thêm nội thất ốp gỗ, vô-lăng đa chức năng được bọc da và ốp gỗ, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, bộ điều chỉnh chiều cao ghế, chỗ để cốc phía trước lỗ thống gió, và một màn hình cảm ứng 6,8 inch cùng với khả năng kết nối Bluetooth. Suzuki Ertiga 2019 vẫn chỉ được trang bị 2 túi khí và bản GX sẽ có thêm hệ thống cân bằng điện tử ESP. Khoang hành lý nay có dung tích 153 lít (lớn hơn 18 lít) khi dựng hàng ghế thứ, có thể mở rộng lên 550 lít (lớn hơn 50 lít) khi gập hàng ghế thứ ba và 803 lít (lớn hơn 68 lít) khi gập cả hàng ghế thứ ba và thứ 2. Ertiga thế hệ mới đã được Suzuki trang bị động cơ mới có tên mã là K15B, động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.5L hút khí tự nhiên này cho công suất tối đa 103 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138Nm có được từ 4.400 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với 2 tuỳ chọn hộp số tự động 4 cấp (4 AT) đi cùng với hệ dẫn động cầu trước (FWD). Tại Thái Lan, giá xe Suzuki Ertiga thế hệ mới được bán ra tổng cộng 02 phiên bản bao gồm: GL/ GX AT lần lượt từ: 655.000 - 695.000 bath (tương đương với 481 và 510 triệu đồng). Sắp tới, Suzuki Việt Nam chắn chắn sẽ đưa Ertiga mới về thị trường Việt để cạnh tranh với các đối thủ như: Mitsubishi Xpander hay Toyota Avanza trong phân khúc xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Video: Suzuki Ertiga 2019 tại Bangkok Motor Show 2019.

