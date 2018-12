SUV Nissan Terra số sàn giá 986 triệu đồng tại Hà Nội

Từng xuất hiện tại triển lãm VMS 2018, mẫu xe SUV Nissan Terra mới chỉ ra mắt 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng 2,5 lít cùng hộp số tự động 7 cấp với tên gọi là E và V, không thấy sự xuất hiện của bản dầu diesel như thị trường Thái Lan. Mới đây những chiếc xe phiên bản Nissan Terra S thấp nhất mới xuất hiện tại Việt Nam, cụ thể là thị trường Hà Nội. Mẫu xe Nissan Terra hoàn toàn mới tất cả các phiên bản dành cho thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á được thiết kế tới 7 chỗ ngồi. Mẫu xe này sở hữu kích thước khá lớn với các số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.885 x 1.865 x 1.835 (mm), khoảng sáng gầm xe ở mức 225 mm. Về thiết kế ngoại thất, Nissan Terra S không còn sở hữu đèn hậu LED và dải đèn LED định vị ban ngày phía trước giống như trên 2 phiên bản máy xăng. Ngoài ra, gương chiếu hậu không còn được tích hợp xi-nhan báo rẽ mà bộ phận này lại nằm ở thân xe ở khu vực phía trên bánh trước. Bên cạnh đó, bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế 6 chấu kép thể thao bắt mắt đã biến mất thay vào đó là trang bị 17 inch có tạo hình cơ bản hơn. Được biết, Nissan Terra mới được xây dựng trên nền tảng khung gầm rời (body on frame) thừa hưởng từ mẫu bán tải Navara thế hệ thứ 3. Bên trong xe cũng kém trang bị hơn hai phiên bản cao cấp, nhưng Nissan Terra S vẫn được trang bị màn hình giải trí kích thước 9 inch có hệ điều hành Android, vô lăng 3 chấu “nguyên thủy” không hề tích hợp nút bấm, điều hòa chỉnh cơ và ghế bọc nỉ chỉnh tay. Ngoài ra, Nissan Terra S còn không có nút bấm khởi động máy mà dùng ổ khóa cơ. Về mặt trang bị an toàn, Nissan Terra S mới chỉ sở hữu hệ tống phanh chống bó cứng ABS, phẩn bổ lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA cùng 2 túi khí an toàn. Mẫu xe này sẽ thiếu các công nghệ như cân bằng điện tử hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc so với bản cao cấp. Dự kiến phiên bản Nissan Terra S mới này sẽ sử dụng động cơ diesel 2.5 lít mang mã YD25, sản sinh công suất 190 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 450 Nm tại 2.000 vòng/phút, hộp số sàn 6 cấp cùng hệ dẫn động động cầu sau (RWD).Giá xe Nissan Terra S 2019 dự kiến khoảng 986 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với 2 phiên bản E (1,026 tỷ đồng) và V (1,226 tỷ đồng). Theo kế hoạch, Nissan Terra sẽ chính thức được ra mắt vào ngày mái 18/12 tại Hà Nội. Video: Khám phá nhanh Nissan Terra 2019 mới sáp ra mắt Việt Nam.

