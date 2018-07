SUV hạng sang Lincoln Navigator 2018 hơn 9 tỷ đồng về Hà Nội

Một công ty nhập khẩu ôtô tư nhân tại Hà Nội mới đây đã khui công chiếc mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator 2018 đầu tiên tại Việt Nam ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Được biết, chiếc xe mới xuất hiện này thuộc phiên bản cao cấp nhất hiện nay - Black Label L. Đúng như tên gọi, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator L Black Label dài hơn bản tiêu chuẩn, đạt 5.636 mm, chiều cao 1.932 mm và chiều rộng 2.382 mm. Chiều dài cơ sở lên tới 3.342 mm và nặng hơn 2,7 tấn. Sức kéo tối đa gần 4 tấn. Xe được nâng cấp vật liệu cách âm và kính nhiều lớp, nhưng nhẹ hơn 90,7 kg so với phiên bản trước đây. Lincoln Navigator phát triển dựa trên "người anh em" Ford Expedition mới, đồng nghĩa với việc vỏ xe được làm từ vật liệu nhôm. So với thế hệ cũ, xe mang dáng dấp hiện đại hơn khi dùng lưới tản nhiệt mạ crôm phía trước và cụm đèn pha cũng như đèn định vị sử dụng công nghệ LED. Ở phía sau xe, đèn hậu cũng thiết kế dạng led trải dài sang 2 bên đuôi xe cùng một thanh mạ crom chính giữa tạo cảm giác sang trọng. Đi cùng với kích thước "khủng" của xe là bộ mâm đa chấu thiết kế đẹp mắt. Bên trong, chiếc Lincoln Navigator Black Label L 2018 đầu tiên về Việt Nam có nội thất đỏ đun và có đến 3 hàng ghế. Riêng hàng ghế thứ 3 có thể gập lại nhằm tăng diện tích cho khoang chứa đồ. Các trang bị cao cấp nội thất của chiếc SUV hạng sang cỡ lớn của Ford có hệ thống thông tin giải trí SYNC 3, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Hàng ghế sau được trang bị thêm 2 màn hình có kích thước 10 inch, ghế trước có tính năng làm mát, sưởi ấm và masagge. Các công nghệ an toàn có trên xe bao gồm hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hỗ trợ cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, chiếu sáng thích ứng trong đêm, cảnh báo va chạm phía trước... Mẫu xe Lincoln Navigator Black Label L 2018 về Việt Nam được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 3.5 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 675 Nm. Ford trang bị cho chiếc SUV hạng sang cỡ lớn của mình hộp số tự động 10 cấp. Theo phía công ty nhập khẩu tư nhân tại Hà Nội chào bán chiếc Lincoln Navigator Black Label L 2018 đầu tiên về Việt Nam này là khoảng hơn 9 tỷ đồng. Đối thủ chính của xe là những cái tên sừng sỏ như Lexus LX570 Super Sport, Cadillac Escalade hay Infiniti QX80... Video: Chi tiết SUV hạng sang Lincoln Navigator 2018.

