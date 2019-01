SUV hạng sang Cadillac XT6 2020, đối thủ của Infiniti QX60

Phân khúc xe gầm cao SUV/ Crossover ngày càng được ưa chuộng, chính vì thế để đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng - hãng xe sang Cadillac đã cho ra đời nhiều sản phẩm mới như: XT5 (2016), XT4 (2018) và mới nhất là XT6 (2019) bổ sung vào ‘’đội hình’’ xe gầm cao của mình Mẫu xe Cadillac XT6 2020 mới sở hữu thiết kế ấn tượng, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ phong cách V-Series, cụm đèn pha và đèn hậu LED. 02 phiên bản Premium Luxury và Sport sẽ có một chút khác biệt khi bản Luxury mang mang hơi hướng sang, còn bản Sport trông ‘’ngầu’’ hơn với lưới tản nhiệt hay nẹp cửa sổ sơn đen,... Từ phía sau, cụm đèn hậu LED trên XT6 mới tạo hình chữ ''L'' ngược được nối liền với nhau bằng một thanh mạ chrome sáng bóng tinh tế, phản xạ đặt trên cao và ống xả kép tạo ra cái nhìn cân đối và vững chải cho chiếc SUV. ‘’Dàn chân’’ sử dụng bộ mâm 20 inch tiêu chuẩn, và 21 inch trên bản Sport. Các phiên bản XT6 đều sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.6 lít cam đôi (DOHC) cho công suất tối đa 310 mã lực, sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 9 cấp (9AT), động cơ V6 trên XT6 sử dụng công nghệ ngắt xy-lanh bằng cách can thiệp vào hệ thống phân phối khí để ngắt xy-lanh (chạy kiểu V4) tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống treo tiêu chuẩn của mẫu SUV hạng sang Cadillac XT6 2020 sẽ sử dụng dạng 5 liên kết kết ở trục sau và kiểu McPherson ở phía trước, hoặc sử dụng hệ thống treo với 4 giảm chấn thích ứng hai trục trước và sau (tùy chọn). Về nội thất, cabin trên 02 phiên bản Premium Luxury và Sport được bán ra có sự khác biệt, cụ thể bản Premium Luxury sẽ được trang trí bằng vật liệu gỗ, trong khi đó bản Sport có viền bằng sợi carbon lấy cảm hứng từ các phiên bản hiệu suất cao (dòng V-Series). Hệ thống âm thanh Bose Performance Series với 14 loa tiêu chuẩn, Wi-Fi 4G LTE, sạc điện thoại không dây, màn hình cảm ứng 8'' tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Xe có rất nhiều tùy chọn như: ghế ngồi bọc da cao cấp Semi-Aniline, điều hoà nhiệt độ ion hóa không khí, ghế trước có sưởi / thông gió,... Một số hệ thống an toàn và hỗ trợ lái hiện đại có mặt trên XT6 như: 07 túi khí tiêu chuẩn, chìa điều khiển bằng nút bấm (Keyless Go) tích hợp tính năng đề nổ từ xa, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù & giao thông phía sau, hỗ trợ giữ làn đường là các trang bị tiêu chuẩn. Trong khi đó, các hệ thống như điều khiển hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control), hỗ trợ nhìn đêm (Night Vision), camera quan sát xung quanh, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (Head-up Display),... sẽ là tùy chọn. Xe sở hữu nội thất rộng rãi, nếu tính riêng khoảng cách từ mặt ghế đến trần xe ở hàng ghế thứ 3 (Third-row headroom) và khoảng duỗi chân (legroom) ở hàng ghế thứ 3 lần lượt: 29,5 & 37,2 inch trong khi đó các đối thủ có số đo khiêm tốn hơn. Xe được bán ra từ mùa xuân năm nay, giá xe Cadillac XT6 2020 hiện vẫn chưa được công bố. Video: Soi chi tiết SUV hạng sang Cadillac XT6 2020.

