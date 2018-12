SUV hạng sang Audi SQ2 2019 vừa ra mắt có gì "hot"?

Mẫu xe Audi SQ2 2019 mới đã được hãng xe sang Đức hé lộ từ cuối tháng 9 - ngay trước thềm triển lãm xe hơi Paris 2018. Tuy nhiên ngoài bức hình chính thức duy nhất, mọi thông tin chi tiết về Audi SQ2 đều được giấu kín vào thời điểm đó. Do chiếc crossover thể thao này hiện đã chuẩn bị được phân phối tại thị trường châu Âu, chính vì vậy Audi đã tiết lộ đầy đủ các thông số kỹ thuật và cấu hình của chiếc xe. Cụ thế, chiếc SUV Audi SQ2 2019 đã được cải tiến nhẹ ở ngoại thất theo hướng thể thao hơn so với Q2 thường. Những chi tiết mới của chiếc xe bao gồm lưới tản nhiệt 8 nan dọc, cản trước với các hốc gió lớn kèm cánh gió ốp bên dưới, các tấm nhựa ốp dọc hai bên thân xe, cánh đuôi gắn phía sau, chụp 4 ống xả và cản hậu cũng được tích hợp cánh gió. Các khách hàng khi mua xe sẽ có thể lựa chọn gói nâng cấp ngoại thất với các chi tiết viền đen và gói SQ2 bổ sung thêm logo quattro 2 bên cửa. Một thay đổi đáng nhấn mạnh ở SQ2 là "dàn chân" của chiếc xe, với bộ mâm 18 inch kèm lốp 235/45 hoặc 19 inch hoặc 235/40 tùy chọn. Nằm sau bộ mâm của mẫu xe Audi SQ2 mới này sẽ là những đĩa phanh trước đường kính 340mm và phanh sau 310mm. So với Q2 thường, hệ thống treo thể thao của SQ2 được hạ thấp thêm 20mm, ngoài ra chiếc xe còn có thêm hệ thống lái biến thiên với độ nặng thay đổi theo tốc độ. Bên trong nội thất, tương tự những chiếc xe sang Audi thể thao "hạng nhẹ" S khác, SQ2 cũng được trang bị ghế thể thao cùng vô-lăng đa chấu vát đáy. Nội thất của chiếc xe cũng trở nên sặc sỡ hơn với tông màu đỏ, cùng với các vật liệu cao cấp hơn như nhôm đánh xước mờ. Tùy chọn bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch Virtual Cockpit nay có thêm chế độ hiển thị với đồng hồ báo tua lớn trên xe, trong khi hệ thống thông tin giải trí MMI với màn hình 8,3 inch của Audi SQ2 2019 mới này cũng sẽ được tích hợp đầy đủ những kết nối số hiện đại. Xe sử dụng chung động cơ xăng 2.0l 4 xi-lanh tăng áp kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp S-tronic và hệ dẫn động 4 bánh quattro với mẫu hatchback S3 Sportback, cho công suất 300PS và mô-men xoắn 400Nm. Động cơ tích hợp công nghệ mở xú-páp 2 cấp độ ở các van xả, đảm bảo luồng khí tối ưu giữ cho tăng áp quay đều ở tốc độ thấp. Điều này khiến cho xe không chỉ đạt mô-men xoắn cao hơn mà còn nhạy hơn ở tốc độ thấp. Hệ dẫn động quattro trên SQ2 có một bộ ly hợp thủy lực đa đĩa luôn truyền mô-men xoắn tới các trục, với khả năng truyền 100% sức mạnh tới cầu sau chỉ trong mili giây. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 4,8 giây và tốc độ tối đa 250km/h. Dù đã nhận đơn đặt hàng cho chiếc xe tại châu Âu, nhưng Audi chưa công bố giá bán Audi SQ2. Thời gian giao xe dự kiến tới khách hàng sẽ bắt đầu từ đầu năm 2019. Video: Chi tiết SUV hạng sang Audi SQ2 2019 hoàn toàn mới.

