SUV Bentley Bentayga V8 triệu đô về nhà đại gia Sài Gòn

Siêu phẩm Bentley Bentayga V8 đầu tiên đã cập bến Việt Nam. Sau hơn 1 tuần về nước, siêu phẩm "triệu đô" này đã về tới garage riêng của chủ nhân ở quận 12, TP HCM. Thêm vào đó, chiếc siêu sang Bentley Bentayga V8 này còn mang ý nghĩa là chiếc xe độc nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, đây còn là phiên bản đặc biệt của hãng xe sang nước Anh nhân kỷ niệm 100 năm thành lập (1919 - 2019). Bentley Bentayga V8 đầu tiên tại Việt Nam thuộc sở hữu của đại gia ngành thẩm mỹ Hoàng Kim Khánh, một cái tên mà chắc hẳn với những ai chơi xe và yêu xe tại Việt Nam đều biết tới. Trong garage của vị đại gia này, ngoài "tân binh" Bentayga V8 còn có sự góp mặt của 3 siêu phẩm lừng lẫy bao gồm Aston Martin V8 Vantage, Bentley Mulsanne EWB và "cỗ máy tốc độ" Lamborghini Aventador S LP740-4. Bentley Bentayga V8 đầu tiên tại Việt Nam mang trong mình "bộ cánh" màu Rose Gold Over Magnetic với sự kết hợp của 2 tông màu xám Magnetic và vàng Rose Gold cực kỳ độc đáo. Một điểm rất thú vị là màu sơn của xe gần như giống hệt so với màu sơn của chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne EWB cũng thuộc sở hữu của đại gia này. Về thiết kế tổng thể, Bentley Bentayga V8 sẽ không có sự khác biệt nào đáng kể khi so với các phiên bản dùng động cơ W12 đang có mặt tại Việt Nam. Điểm phân biệt giữa hai phiên bản này chỉ là chi tiết cụm 4 ống xả của bản V8 được thiết kế dẹt hình ovan lạ mắt. Ngoài ra, siêu phẩm Bentayga V8 cũng nhẹ hơn phiên bản W12 tới 45 kg. Thông qua những hình ảnh được chủ nhân đăng tải có thể nhận thấy, khoang nội thất của siêu SUV Bentayga V8 đầu tiên tại Việt Nam cũng mang 2 tông màu như ngoại thất. Ngoài ra các option tiện nghi, xa xỉ nhất của Bentley đều hiện diện trên mẫu xe SUV siêu sang này. Khác biệt lớn nhất của Bentley Bentayga V8 mới này đó chính là sự hiện diện của khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0l V8 trong khoang máy. Với công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770Nm, động cơ này mạnh đúng bằng chiếc xe sang thể thao Porsche Panamera Turbo và chỉ thua kém lần lượt 58 mã lực/130Nm so với phiên bản Bentayga W12 hàng đầu. Đổi lại, trọng lượng của Bentayga V8 giảm xuống chỉ còn 2,36 tấn. Tuy nhiên các thông số hiệu năng của Bentayga V8 vẫn khá ấn tượng: chiếc xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0-100km/h và đạt tốc độ tối đa 290km/h - chỉ Bentayga W12 thua 0,4 giây và 10km/h. Để giúp người lái kiểm soát chiếc xe hiệu quả hơn, Bentley đã trang bị cho Bentayga V8 hệ thống treo chủ động với nguồn điện 48V và các đĩa phanh gốm-carbon. Hệ thống phanh cũng là một điểm đáng nói trên Bentayga V8. Phanh trước có đường kính lên tới 440mm, sử dụng heo phanh với 10 piston đối xứng nhau và đĩa 370mm ở bánh sau. Theo Bentley, chưa có một mẫu xe thương mại nào sử dụng phanh lớn như vậy. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi tùy chọn mâm của xe có đường kính "ngoại cỡ" từ 20-22 inch. Video: Đánh giá SUV siêu sang Bentley Bentayga V8.

Siêu phẩm Bentley Bentayga V8 đầu tiên đã cập bến Việt Nam. Sau hơn 1 tuần về nước, siêu phẩm "triệu đô" này đã về tới garage riêng của chủ nhân ở quận 12, TP HCM. Thêm vào đó, chiếc siêu sang Bentley Bentayga V8 này còn mang ý nghĩa là chiếc xe độc nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, đây còn là phiên bản đặc biệt của hãng xe sang nước Anh nhân kỷ niệm 100 năm thành lập (1919 - 2019). Bentley Bentayga V8 đầu tiên tại Việt Nam thuộc sở hữu của đại gia ngành thẩm mỹ Hoàng Kim Khánh, một cái tên mà chắc hẳn với những ai chơi xe và yêu xe tại Việt Nam đều biết tới. Trong garage của vị đại gia này, ngoài "tân binh" Bentayga V8 còn có sự góp mặt của 3 siêu phẩm lừng lẫy bao gồm Aston Martin V8 Vantage, Bentley Mulsanne EWB và "cỗ máy tốc độ" Lamborghini Aventador S LP740-4. Bentley Bentayga V8 đầu tiên tại Việt Nam mang trong mình "bộ cánh" màu Rose Gold Over Magnetic với sự kết hợp của 2 tông màu xám Magnetic và vàng Rose Gold cực kỳ độc đáo. Một điểm rất thú vị là màu sơn của xe gần như giống hệt so với màu sơn của chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne EWB cũng thuộc sở hữu của đại gia này. Về thiết kế tổng thể, Bentley Bentayga V8 sẽ không có sự khác biệt nào đáng kể khi so với các phiên bản dùng động cơ W12 đang có mặt tại Việt Nam. Điểm phân biệt giữa hai phiên bản này chỉ là chi tiết cụm 4 ống xả của bản V8 được thiết kế dẹt hình ovan lạ mắt. Ngoài ra, siêu phẩm Bentayga V8 cũng nhẹ hơn phiên bản W12 tới 45 kg. Thông qua những hình ảnh được chủ nhân đăng tải có thể nhận thấy, khoang nội thất của siêu SUV Bentayga V8 đầu tiên tại Việt Nam cũng mang 2 tông màu như ngoại thất. Ngoài ra các option tiện nghi, xa xỉ nhất của Bentley đều hiện diện trên mẫu xe SUV siêu sang này. Khác biệt lớn nhất của Bentley Bentayga V8 mới này đó chính là sự hiện diện của khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0l V8 trong khoang máy. Với công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770Nm, động cơ này mạnh đúng bằng chiếc xe sang thể thao Porsche Panamera Turbo và chỉ thua kém lần lượt 58 mã lực/130Nm so với phiên bản Bentayga W12 hàng đầu. Đổi lại, trọng lượng của Bentayga V8 giảm xuống chỉ còn 2,36 tấn. Tuy nhiên các thông số hiệu năng của Bentayga V8 vẫn khá ấn tượng: chiếc xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0-100km/h và đạt tốc độ tối đa 290km/h - chỉ Bentayga W12 thua 0,4 giây và 10km/h. Để giúp người lái kiểm soát chiếc xe hiệu quả hơn, Bentley đã trang bị cho Bentayga V8 hệ thống treo chủ động với nguồn điện 48V và các đĩa phanh gốm-carbon. Hệ thống phanh cũng là một điểm đáng nói trên Bentayga V8. Phanh trước có đường kính lên tới 440mm, sử dụng heo phanh với 10 piston đối xứng nhau và đĩa 370mm ở bánh sau. Theo Bentley, chưa có một mẫu xe thương mại nào sử dụng phanh lớn như vậy. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi tùy chọn mâm của xe có đường kính "ngoại cỡ" từ 20-22 inch. Video: Đánh giá SUV siêu sang Bentley Bentayga V8.