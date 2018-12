Sử dụng xe ôtô thế nào trong mùa đông giá rét?

Mưa bão, nắng nóng và giá lạnh là những dạng thời tiết đặc biệt ở miền Bắc nước ta, thời tiết thay đổi đột ngột sẽ khiến chiếc xe ôtô của bạn không kịp thích ứng nên dễ dàng gặp vấn đề trong quá trình di chuyển. Chính vì vậy việc sử dụng ôtô đúng cách là điều hết sức cần thiết. Thời điểm hiện tại khi mùa đông đã đến, chính vì vây nên việc chăm sóc xe ôtô đúng cách phải được thực hiện thường xuyên, giúp cho chiếc xe luôn luôn đảm bảo sự ổn định và chủ nhân tránh mất tiền oan. Ôtô cũng như con người rất dễ gặp những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe khi thời tiết thay đổi. Mùa đông, nhiệt độ xuống thấp nên các độ phận thường xuất hiện nhiều biểu hiện lạ, sự co giãn không đều lớp nhựa, cao su từ các bộ phận trên xe sẽ ảnh hưởng đến an toàn. Do đó, trước khi nhiệt độ thời tiết chưa xuống mức quá thấp cần chuẩn bị các tình huống cho xe. Do đặc thù sử dụng cao su nên lốp là bộ phận ảnh hưởng nhiều nhất khi thời tiết thay đổi. Với mùa hè, lốp thường xuyên giãn nở, về mùa đông lốp xe sẽ co lại như gỗ. Khi lốp co giãn vì thời tiết thay đổi thường dẫn đến hiện nhanh xuống hơi dẫn đến lốp xe non nhanh hơn bình thường. Chủ xe cần phải thường xuyên giữ đúng áp suất lốp để việc di chuyển trên đường được an toàn hơn khi mưa gió hoặc trời lạnh. Thừa áp suất: Lốp quá căng sẽ có hình tròn khiến mặt tiếp xúc của lốp với mặt đường ít, độ bám đường thấp, không thích hợp khi di chuyển ở tốc độ cao. Thiếu áp suất: Lúc này, khi quan sát bằng mắt thường bạn sẽ nhìn thấy lốp hơi lõm, xẹp xuống hoặc hiểu đơn giản là sẽ phè ra 2 bên khiến thành lốp dễ bị ăn mòn, gãy thành lốp và khi lốp non sẽ dễ bị thủng săm hơn. Nếu chưa biết thông số áp suất tiêu chuẩn của nhà sản xuất yêu cầu với lốp, có thể xem thêm ở cánh cửa bên phía tài xế hoặc 1 số xe sẽ ghi ở nhãn dán năng lượng trên kính cửa sổ của xe. Cần gặt mưa là bộ phận có cấu tạo cao su ở lớp gạt mưa nên dễ bị lão hóa khi thời tiết khắc nhiệt. Theo khuyến cáo của những người có kinh nghiệm về ôtô, cần gạt mưa cần được sử dụng kèm theo nước có chất tẩy rửa để quá trình làm sạch được nhanh hơn, lớp cao su sẽ có tuổi thọ tốt. Đồng thời, luôn đảm bảo lượng nước rửa kính đầy đủ vào mùa đông. Ngoài ra, cần gạt mưa ôtô cũng cần phải được thay thế đúng thời gian theo khuyến cáo của nhà sản xuất là 6 tháng 1 lần, nếu xe để ngoài trời hoặc di chuyển nhiều, thời gian trên sẽ được rút ngắn lại và cần thay sớm. Các cực tiếp điện của ắc-quy là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất dẫn đến hiện tượng hoen gỉ khiến cho xe không nhận được lượng điện cung cấp đều dẫn đến việc khó khởi động xe, hệ thống còi, đèn cũng bị ảnh hưởng. Để tránh hiện tượng trên, bạn cần làm sạch các cực tiếp điện ở bình ắc-quy. Việc này bạn có thể thực hiện ở nhà với dung dịch baking soda kết hợp với nước để làm sạch các cực trên. Khi nhỏ dung dịch kết hợp với nước sẽ có hiện tượng sủi bọt, đợi hết bọt thì dùng bàn chải đánh sạch. Trong quá trình thực hiện, bạn cần phải đeo găng tay, khẩu trang và kính để tránh bị ảnh hưởng bởi những phản ứng hóa học ảnh hưởng đến sức khỏe. Mùa đông thường kèm theo sương mù khiến tầm nhìn khi lái xe bị hạn chế, do đó hệ thống đèn pha, đèn chiếu sang hay đèn sương mù cần được kiểm tra để không bị gặp trục trặc khi di chuyển. Bộ phận nên kiểm tra nằm ở giắc cắm giống như đầu cực của ắc-quy dễ bị gỉ nên cần được làm sạch để hệ thống điện tiếp xúc tốt, ổn định chiếu sáng. Đối với nội thất xe thường sử dụng ghế bọc da hoặc nỉ nên thường rất dễ bám bụi, ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như sức khỏe người dùng. Do đó, bạn cần vệ sinh thường xuyên để nội thất xe luôn được sạch sẽ và nâng cao tuổi thọ của các chất liệu sử dụng trong xe.Khởi động xe mùa đông thường là vấn đề mà nhiều người gặp phải do nhiên liệu bay hơi kém dẫn đến khả năng đốt cháy khó diễn ra. Vì vậy, cách khắc phục với ôtô dùng chế hòa khí là tài xế phải kéo bướm gió để giảm không khí lọt vào động cơ, nhờ đó mà nhiên liệu dễ bay hơi nên xe sẽ dễ dàng khởi động. Với động cơ phun xăng điện tử thường ít khi gặp nhiện tượng trên vì đã được thiết kế đặc biệt. Ngoài ra, nhiệt độ thấp khiến dầu bôi trơn đậm đặc hơn khi để xe qua đêm vì động cơ không làm việc. Do đó, chủ nhân có thể dùng dầu nhớt tổng hợp loãng vào mùa đông để động cơ dễ được bôi trơn hơn, việc khởi động sẽ dễ dàng. Video: Kinh nghiệm khi lái xe trên đường tuyết mùa đông.

