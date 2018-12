"Soi" Yamaha YZF-R25 độ Retro cực đẹp chỉ 28 triệu đồng

Mới đây, hãng sản xuất phụ kiện đỉnh cao dành cho các dòng xe cổ điển, retro mang tên GG Retrofitz đã cho ra mắt bộ vỏ độ dành cho mẫu xe Sport City này với ngoại hình tuyệt đẹp. Ngay sau đó, gói độ này được áp dụng cho chiếc xe môtô Yamaha R25. Khi áp dụng cho những mô hình YZF-R25 không cần phải sửa đổi khung gầm với bộ kit của GG Retrofitz. Xe sẽ được tháo toàn bộ dàn vỏ cũ cùng đèn pha và bổ sung đèn pha tròn 7 inch có kích thước phù hợp phía trước. Bộ vỏ mà GG Retrofitz chế tạo ra cho Yamaha R25 bao gồm hàng loạt vỏ nhựa từ ốp đèn pha, ốp bình xăng cho đến cánh gió và đuôi ốp sau. Tất cả đều được làm bằng loại nhựa cao cấp có khả năng chịu lực tốt, đầu đèn pha còn được trang bị kính chắn gió hiệu Zero Gravity. Tất cả đều được tháo lắp và nối với nhau bằng ốc vít rất tiện lợi. Người dùng sẽ nhận được dàn quây 4 mảnh mang phong cách xe môtô đua retro cafe và kính chắn gió Zero Gravity ban đầu được thiết kế cho chiếc Yamaha FZR 600. Có khá nhiều tùy chọn màu sắc bộ vỏ cho khách hàng lựa chọn. Trong ảnh là một bộ màu cam xanh rực rỡ trên bộ vỏ Cafe Racer của chiếc xe. Không chỉ tạo ra sự khác biệt, cá tính, bộ vỏ này còn giúp mẫu xe môtô thể thao Yamaha R25 bỏ đi 4kg trọng lượng so với nguyên bản. Được biết, chỉ với số tiền 1.198 USD (gần 28 triệu đồng) khách hàng sẽ nhận được thẩm mỹ hoàn hảo, đầy đủ sắc màu cho chiếc YZF-R25 của mình. Ngoài ra, hãng độ còn bán kèm bộ vỏ là các bộ tem Retro được thiết kế rất bắt mắt với mức giá từ 258 USD đến 298 USD tùy họa tiết, tương đương với khoảng hơn 6 triệu đồng cho một bộ tem. Những fan hâm mộ của dòng Yamaha YZF-R25 ắt hẳn khó cầm lòng được trước vẻ đẹp của Yamaha YZF-R25 bản độ rực rỡ sắc cầu vồng này. Video: Yamaha YZF-R25 độ Retro cực đẹp phong cách 7 sắc cầu vồng.

