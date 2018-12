"Soi" xe Trung Quốc BAIC Q7 giá 658 triệu tại Việt Nam

Sau hàng loạt các sản phẩm "nhái" như Landwind X7, Zotye T800..., khiến Land Rover phải đau đầu thì vào năm 2017, lại thêm chiếc xe SUV BAIC Q7 của thương hiệu ôtô Trung Quốc từng được giới thiệu. Mới đây, mẫu xe này đã chính thức được tung ra thị trường Việt Nam. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của mẫu xe Beijing Auto BJ20, xe SUV BAIC Q7 mới sở hữu chiều dài 4.655 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. Tuy nhiên, điều khiến chiếc xe này gây sự chú ý chính là nó mang đậm phong cách xe SUV hạng sang Range Rover Sport đình đám của thương hiệu Anh quốc. Thiết kế xe BAIC Q7 khá giống với một chiếc Range Rover, từ cách bố trí lưới tản nhiệt, kiểu dáng vuông vức cho đến dải kinh hông kéo dài đặc trưng. Logo xe cũng được gắn theo phong cách Range Rover. Nếu nhìn ngang, mẫu xe này dễ bị lầm tưởng là một chiếc Range Rover Sport. Cụm đèn hậu của của mẫu xe nhái Range Rover này bị đánh giá là xấu hơn so với những phiên bản từng bị "đạo" phong cách xe sang tại Trung Quốc. Ngoài việc logo phía sau cùng một vài chi tiết mang phong cách na ná mẫu SUV địa hình hạng sang Anh quốc, cản sau của xe khiến nó "xấu thệm tệ", như bị cắt rời ra khỏi thân xe. Trong khi đó, bố trí nội thất của BAIC Q7 lại là sự pha trộn giữa Range Rover (vô lăng) với Tesla (màn hình giải trí trung tâm 12 inch đặt dọc). Một vài tiện nghi khác có trên Q7 là bọc da, ghế lái chỉnh điện, có tích hợp sưởi và làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn pha tự động, cần gạt mưa, điều hoà… Xe còn được trang bị cốp mở điện. Xe cũng được trang bị nội thất với da nâu, gỗ giả. Các nút bấm và lỗ thông hơi máy lạnh được bố trí khá giống với chiếc xe SUV hạng sang Range Rover Sport. Ngay cả các chi tiết bên trong cũng cố làm giống xe sang, nhưng độ hoàn thiện thì chỉ ở mức độ hạng trung không được mượt mà. BAIC Q7 sở hữu danh sách hệ thống an toàn khá dài bao gồm: phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, cân bằng điện tử ESP, phanh điện tử, cảm biến áp suất lốp,... Các trang bị an toàn khác bao gồm; khởi hành ngang dốc, ga tự động cruise control, báo động chống trộm, khóa trẻ em an toàn, chìa khóa thông minh, cảm biến trước/sau, camera lùi, camera 360 độ, 6 túi khí an toàn… Về khả năng vận hành, trái tim của BAIC Q7 là khối động cơ MIVEC tăng áp 1.5L đến từ Mitsubishi, cho công suất tối đa đạt 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm và hộp số vô cấp CVT. Thông số này không quá ấn tượng so với một mẫu xe có thân hình đồ sộ đi kèm trọng lượng toàn tải 1.900 kg như BAIC Q7.Giá xe BAIC Q7 tại Việt Nam là 658 triệu đồng - rẻ hơn 70 triệu đồng so với đối thủ "đồng hương" là Zotye Z8 đang bán ra. Xe sở hữu diện mạo không khác gì mẫu SUV hạng sang đến từ Anh Quốc Range Rover tiền tỷ. Hiện mẫu xe này chỉ được phân phối ở nước ta với cấu hình 5 chỗ. Tại thị trường ôtô Việt Nam, nếu so sánh BAIC Q7 với các mẫu xe cùng tầm giá 600-700 triệu bao gồm Ford EcoSport hay Hyundai Kona thì thật sự đây là đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên với thương hiệu đến từ Trung Quốc và chưa được kiểm chứng theo thời gian, chắc chắn BAIC Q7 sẽ khó làm nên chuyện. Video: "Soi" chi tiết xe SUV Trung Quốc BAIC Q7.

Sau hàng loạt các sản phẩm "nhái" như Landwind X7, Zotye T800..., khiến Land Rover phải đau đầu thì vào năm 2017, lại thêm chiếc xe SUV BAIC Q7 của thương hiệu ôtô Trung Quốc từng được giới thiệu. Mới đây, mẫu xe này đã chính thức được tung ra thị trường Việt Nam. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của mẫu xe Beijing Auto BJ20, xe SUV BAIC Q7 mới sở hữu chiều dài 4.655 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. Tuy nhiên, điều khiến chiếc xe này gây sự chú ý chính là nó mang đậm phong cách xe SUV hạng sang Range Rover Sport đình đám của thương hiệu Anh quốc. Thiết kế xe BAIC Q7 khá giống với một chiếc Range Rover, từ cách bố trí lưới tản nhiệt, kiểu dáng vuông vức cho đến dải kinh hông kéo dài đặc trưng. Logo xe cũng được gắn theo phong cách Range Rover. Nếu nhìn ngang, mẫu xe này dễ bị lầm tưởng là một chiếc Range Rover Sport. Cụm đèn hậu của của mẫu xe nhái Range Rover này bị đánh giá là xấu hơn so với những phiên bản từng bị "đạo" phong cách xe sang tại Trung Quốc. Ngoài việc logo phía sau cùng một vài chi tiết mang phong cách na ná mẫu SUV địa hình hạng sang Anh quốc, cản sau của xe khiến nó "xấu thệm tệ", như bị cắt rời ra khỏi thân xe. Trong khi đó, bố trí nội thất của BAIC Q7 lại là sự pha trộn giữa Range Rover (vô lăng) với Tesla (màn hình giải trí trung tâm 12 inch đặt dọc). Một vài tiện nghi khác có trên Q7 là bọc da, ghế lái chỉnh điện, có tích hợp sưởi và làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn pha tự động, cần gạt mưa, điều hoà… Xe còn được trang bị cốp mở điện. Xe cũng được trang bị nội thất với da nâu, gỗ giả. Các nút bấm và lỗ thông hơi máy lạnh được bố trí khá giống với chiếc xe SUV hạng sang Range Rover Sport. Ngay cả các chi tiết bên trong cũng cố làm giống xe sang, nhưng độ hoàn thiện thì chỉ ở mức độ hạng trung không được mượt mà. BAIC Q7 sở hữu danh sách hệ thống an toàn khá dài bao gồm: phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, cân bằng điện tử ESP, phanh điện tử, cảm biến áp suất lốp,... Các trang bị an toàn khác bao gồm; khởi hành ngang dốc, ga tự động cruise control, báo động chống trộm, khóa trẻ em an toàn, chìa khóa thông minh, cảm biến trước/sau, camera lùi, camera 360 độ, 6 túi khí an toàn… Về khả năng vận hành, trái tim của BAIC Q7 là khối động cơ MIVEC tăng áp 1.5L đến từ Mitsubishi, cho công suất tối đa đạt 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm và hộp số vô cấp CVT. Thông số này không quá ấn tượng so với một mẫu xe có thân hình đồ sộ đi kèm trọng lượng toàn tải 1.900 kg như BAIC Q7. Giá xe BAIC Q7 tại Việt Nam là 658 triệu đồng - rẻ hơn 70 triệu đồng so với đối thủ "đồng hương" là Zotye Z8 đang bán ra. Xe sở hữu diện mạo không khác gì mẫu SUV hạng sang đến từ Anh Quốc Range Rover tiền tỷ. Hiện mẫu xe này chỉ được phân phối ở nước ta với cấu hình 5 chỗ. Tại thị trường ôtô Việt Nam, nếu so sánh BAIC Q7 với các mẫu xe cùng tầm giá 600-700 triệu bao gồm Ford EcoSport hay Hyundai Kona thì thật sự đây là đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên với thương hiệu đến từ Trung Quốc và chưa được kiểm chứng theo thời gian, chắc chắn BAIC Q7 sẽ khó làm nên chuyện. Video: "Soi" chi tiết xe SUV Trung Quốc BAIC Q7.