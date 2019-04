"Soi" xe siêu sang Hồng Kỳ N501 của chủ tịch Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm các nước châu Âu bao gồm Ý, Monaco và Pháp, Chủ tịch Trung Quốc đã dùng chiếc xe chuyên dụng của mình - đó chính là xe siêu sang Hồng Kỳ N501. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông phương tây. Thương hiệu ôtô Hồng Kỳ là hãng xe hơi chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ cho các lãnh đạo Trung Quốc và được thành lập vào năm 1958. Được ví như "Rolls-Royce" của người Trung Quốc, các mẫu xe của Hồng Kỳ luôn mang tính biểu tượng cho nền công nghiệp xe hơi nước này. Mẫu xe nguyên thủ Hồng Kỳ N501 chính là biến thể dành riêng cho nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chuyến thăm châu Âu lần này không phải là lần đầu tiên mà Hồng Kỳ N501 xuất ngoại, bởi trước đó, mẫu xe này đã từng hộ tống ông Tập thăm đất nước Rwanda hồi năm 2018. Tổng quan thiết kế của Hồng kỳ N501 mang ngôn ngữ hiện đại nhưng vẫn duy trì chút gì đó kiểu hoài cổ Trung Quốc. Phần đầu xe với thiết kế khá đơn giản, không cầu kỳ. Bộ mặt ca-lăng bằng chrome sáng bóng hình tứ giác bo tròn cùng nhiều thanh dọc chạy dài. Hệ thống đèn chiếu sáng dạng Led với đèn định vị hình móng ngựa sắc sảo. Cản dưới cũng có một thanh chrome chạy dài nối liền hai đầu đèn sương mù Led. Trên phần nắp ca-pô là logo màu quốc kỳ Trung Quốc kéo dài nổi bật. Bên thân xe là một thanh chrome hình chữ L kéo dài xuyên suốt trên thân xa từ bánh trước với bánh sau giống kiểu của BMW 7-Series. Bộ mâm 9 chấu to bản màu bạc cùng ốp đầu trục 1 điểm được sơn đỏ tương phản nổi bật. Bên thân xe phía trước còn được gắn logo của hãng Hồng Kỳ. Những chi tiết đáng chú ý khác gồm có tay nắm cửa mạ chrome to bản và sáng bóng, viền cửa sổ được làm tỉ mỉ và nổi bật. Khoang nội thất của xe mang tới sự sang trọng và ngăn nắp. Vô-lăng 2 chấu với thiết kế lạ mắt và độc đáo. Phía sau là 2 màn hình kéo dài giống như trên các mẫu S-Class của Mercedes-Benz. Gỗ và da vẫn là 2 vật liệu cấu thành chủ yếu nên khoang cabin. Ngoài ra, Hồng Kỳ N501 còn được trang bị thêm 1 màn hình nhỏ hơn phục phụ cho việc điều chỉnh các chức năng ghế hoặc máy lạnh... Tin đồn cũng cho biết, Hồng Kỳ N501 được trang bị 2 tùy chọn động cơ khác nhau. Thứ nhất là động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít. Động cơ này được phát triển từ máy của Toyota và sản sinh công suất tối đa khoảng 400 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 3.0 lít với công suất tối đa 333 mã lực. Việc N501 dùng cơ sở gầm bệ Audi và động cơ Toyota không phải là chuyện bất ngờ, do Hồng Kỳ là đối tác Trung Quốc của nhiều thương hiệu nước ngoài như Volkswagen, Mazda, Toyota và General Motors. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật hay khả năng phòng thủ của Hồng Kỳ N501 dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn được giữ kín. Video: Xe sang Hồng Kỳ N501 của chủ tịch Trung Quốc tại châu Âu.

