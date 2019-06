“Soi” xe siêu rẻ Hyundai Santro chỉ từ 123 triệu đồng

Mẫu xe giá rẻ Hyundai Santro lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào hồi cuối tháng 10/2018. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng có mặt trên thị trường Ấn Độ, mẫu xe hatchback cỡ nhỏ này đã được 38.500 khách hàng đặt mua. Bên cạnh đó là 211.000 người yêu cầu thông tin về mẫu xe này. Mới đây, phiên bản nâng cấp của Hyundai Santro 2019 mới tiếp tục được bán ra tại thị trường Ấn Độ. Xe sở hữu kích thước không đổi với chiều dài 3.610 mm, rộng 1.645 mm, cao 1.560 mm và chiều dài cơ sở chỉ 2.400 mm. So với thế hệ đầu tiên, Hyundai Santro 2019 có khoảng duỗi chân ở hàng ghế trước tăng thêm 62 mm và tăng 16 mm ở phía sau. Tương tự phiên bản cũ, Hyundai Santro 2019 sở hữu thiết kế cao ráo. Trên đầu xe xuất hiện lưới tản nhiệt Cascading Grille đặc trưng của xe ôtô Hyundai đời mới, cụm đèn pha vuốt ngược về phía sau và đèn sương mù nằm cao - cản trước không thay đổi nhiều nhưng sẽ có thêm màu mới. Vòng ra bên sườn, bạn sẽ thấy vỏ gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ ở bản cao cấp và đường gân hình mũi tên trên chắn bùn trước cũng như cửa. Trong khi đó, đuôi xe của Hyundai Santro 2019 được trang bị cản va vuốt gọn giống như phần đầu thêm chi tiết ốp nhựa, gầm xe thiết kế cao. Đuôi xe sở hữu cửa cốp lớn, đi kèm logo xe và cụm đèn hậu được chia đôi mang phong cách khá giống với "đàn anh" Hyundai Grand i10 đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Mọi bản trang bị của mẫu xe Hyundai Santro 2019 sẽ đều dùng bộ vành bằng thép với mâm dạng đa chấu kích cỡ 14 inch, đi với lốp 165/70. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Trong khi đó, nội thất của mẫu xe hatchback giá rẻ này lại được phối với hai tông màu be và đen. Riêng Hyundai Santro 2019 màu xanh lá Dyna Green sẽ có một số chi tiết nội thất "tông xuyệt tông" như dây đai an toàn, chỉ khâu, núm chỉnh điều hòa và nút chỉnh hệ thống thông tin giải trí. Ở những bản cao cấp, Hyundai Santro 2019 sẽ có hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 6,94 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Xe được chia thành 5 bản trang bị là D-lite, Era, Magna, Sportz và Asta đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD, túi khí bên người lái, hệ thống mã hóa động cơ và nhắc nhở thắt dây an toàn. Xe có hệ thống điều hòa với bộ nén 135cc. Ở phiên bản Asta cao cấp nhất, Hyundai Santro 2019 sẽ được trang bị 2 túi khí trước, khóa cửa trung tâm, đèn sương mù trước, sấy kính sau, gương chiếu hậu ngày và đêm trong nội thất, bộ căng dây đai an toàn phía trước, cảm biến đỗ xe phía sau với camera, khóa cửa cảm biến tốc độ và mở cửa cảm biến va chạm. Hyundai Santro 2019 có 2 tùy chọn động cơ chạy bằng xăng và khí nén thiên nhiên CNG. Trong đó, động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,1 lít tạo ra công suất tối đa 69 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 99 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Con số tương ứng của động cơ tương tự như trên nhưng chạy bằng CNG là 59 mã lực và 84 Nm. Khi mua mẫu xe cỡ A - Hyundai Santro 2019, khách hàng tại Ấn Độ có thể chọn giữa hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 5 cấp - nhiên liệu trung bình theo công bố của nhà sản xuất khoảng 20,3 km/lít (khoảng 4,9 lít/100 km). Khi mua mẫu xe giá rẻ Hyundai Santro 2019 mới, các khách hàng tại Ấn Độ cũng sẽ có thể chọn đa dạng lựa giữa các màu sơn ngoại thất như bạc, Typhoon Silver, trắng Polar White, xám Stardust, be Imperial Beige, xanh dương Marina Blue, đỏ Fiery Red và xanh lá Dyna Green. Tại Ấn Độ, giá xe ôtô Hyundai Santro 2019 được bán với giá dao động từ 389.000 - 564.000 Rupee (tương đương 123,4 - 179 triệu đồng). Xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ giá rẻ khác tại thị trường đông dân thứ hai thế giới như Suzuki Wagon R, Renault Kwid 1.0 hay Tata Tiago.

