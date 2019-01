"Soi" xe sang Audi A3 giá chỉ hơn 800 triệu ở Hà Nội

Chiếc xe sang Audi A3 bản sedan trong bài viết này hiện đang được chủ nhân rao bán trên các diễn đàn mua bán xe cũ với giá chỉ 870 triệu đồng. Vào năm 2014, xe được chính hãng Audi tại Việt Nam chào bán với mức giá khởi điểm từ 1,395 tỷ đồng. Chiếc xe sang Audi A3 mang biển số Hà Nội trong bài viết này thuộc phiên bản 2014, sản xuất năm 2013 và được nhập khẩu từ Đức. Theo người bán mời chào thì chiếc xe còn khá đẹp, 1 đời chủ và chỉ mới lăn bánh được khoảng 4 vạn km đi kèm biển số với ba số đuôi khá đẹp 168 - dân chơi biển đẹp còn gọi là "nhất lộc phát". Audi A3 sedan 2013 được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2013. Thiết kế của xe vẫn mang những nét đặc trưng của hãng xe Đức. So với Audi A4, A3 mang hơi hướng của một chiếc coupe hơn giống A5. Hốc hút gió chính phía trước cỡ lớn, bên cạnh 2 hai hốc hút gió nhỏ có dạng lưới. Xe được trang bị đèn định vị, đèn hậu, đèn phanh, đèn xi-nhan dạng LED. Mâm xe là loại 10 chấu đơn. Audi A3 sedan 2013 sở hữu kích thước chiều dài 4.460 mm, chiều rộng 1.800mm, chiều dài cơ sở 2.640mm, khoang chứa đồ dung tích 425 lít. Hệ thống ống xả kép đặt bên trái cản sau. Ở bên trong, nội thất chiếc xe sang Audi A3 sedan này được bọc da màu nâu cafe, nhựa màu đen. Ghế lái và ghế phụ có khả năng chỉnh điện. Màn hình giải trí cỡ vừa đặt nổi chính giữa bảng điều khiển. Phía dưới là 2 cửa gió điều hoà tròn. Vô-lăng là loại bọc da 4 chấu, tích hợp một số phím chức năng hỗ trợ người lái. Màn hình hiển thị phía sau dạng điện tử và đồng hồ analog. Cần số bọc da gắn logo S-Tronic. Phía dưới là núm xoay điều chỉnh màn hình giải trí công nghê MMI. Khoang hành khách phía sau rộng rãi cho 3 người ngồi. Cửa gió điều hoà riêng biệt. Khoang chứa hành lý của xe được thiết kế với dung tích 425 lít. Nắp cốp sau ngay khi được mở sẽ tự động đẩy lên cao. Khoang chứa hành lý có thể được mở rộng hơn bằng cách gập tựa lưng của hàng ghế sau xuống. Audi A3 tại Việt Nam sử dụng động cơ 1.8 TFSI sản sinh công suất tối đa 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm cùng hộp số tự động ly hợp kép S-tronic 7 cấp. Tốc độ tối đa của Audi A3 sedan là 235km/h và mất 7,3 giây để tăng tốc từ 0 - 100km/h. Tại thị trường Việt Nam trong phân khúc sedn hạng sang, A3 không thực sự được người tiêu dùng ưa chuộng so với "đàn anh" A4. Thời điểm năm 2014, giá xe Audi A3 mới bán ra từ 1,395 tỷ đồng sau khi đăng kí và ra biển trắng Hà Nội, giá trị của xe rơi vào khoảng 1,6 tỷ đồng. Như vậy với mức chào bán sau 4 năm sử dụng chỉ 870 triệu đồng, người dùng xe hiện đã mất đi một nửa giá trị so với thời điểm mua mới. Với mức tiền này hiện nay, chiếc Audi A3 trong bài viết chỉ ngang tầm với Toyota Corolla Altis hoặc Mazda3 mới cứng. Video: Chi tiết xe sedan hạng sang Audi A3 2014.

