“Soi” xe máy Honda Wave 125i giá từ 61 triệu tại VN

Mới đây, một công ty nhập khẩu tư nhân ở Bình Dương đã đem về lô hàng xe máy Honda Wave 125i nhập từ thị trường Thái Lan gây chú ý lớn. Đáng chú ý, mẫu xe máy phổ thông này có thiết kế khác biệt so với những chiếc xe số phổ thông Wave được lắp ráp và đang bán ra tại Việt Nam. Honda Wave 125i tại Việt Nam đã ra mắt lần đầu vào tháng 8/2018 tại Thái Lan, tiếp theo đó là được đem đến giới thiệu ở thị trường Malaysia. Xe sở hữu các số đo tổng thể bao gồm chiều dài 1.931 mm, rộng 711 mm và chiều cao 1.090 mm. Chiều cao yên tính từ mặt đất của Honda Wave 125i 2019 là 758 mm. Chiều dài cơ sở 1.205 mm. Honda Wave 125i 2019 đã có sự nâng cấp đáng kể mặt ngoại hình so với đời trước với thiết kế thể thao, đèn pha LED đã được tích hợp trên mẫu xe số đời mới này. Trước đó, là đèn pha halogen truyền thồng. Diện mạo của Honda Wave 125i còn gây ấn tượng với mặt nạ góc cạnh tích hợp thêm đèn xi-nhan hình chữ L. Mặt đồng hồ trên Honda Wave 125i 2019 nhập Thái Lan không khác gì so với Honda Future 125 đang bán ở Việt Nam. Ổ khóa cơ đa chứng năng kiểu 4 trong 1, gồm khóa cổ, khóa điện, khóa từ và khóa yên giúp dễ sử dụng. Điểm khác biệt nữa của Honda Wave 125i 2019 so với Honda Future 125 chính là việc xe không có nút gạt tắt/mở đèn bên phải. Cụm đèn hậu mới trên Honda Wave 125i 2019 mang đến dáng vẻ thanh lịch hơn so với đời trước. Honda Wave 125i nhập từ Thái Lan có dung tích bình xăng lên đến 5,4 lít, cao hơn sức chứa 4,6 lít của chiếc Honda Future 125 ở Việt Nam. Cốp chứa đồ dung tích 17 lít. Yên xe liền lạc và bộ tem mới thể thao hơn. Lô hàng Honda Wave 125i nhập từ Thái Lan về Việt Nam đều sử dụng 1 phanh đĩa cho bánh trước và bánh sau là dạng tang trống. Hãng xe máy đến từ Nhật Bản còn giới thiệu cả Honda Wave 125i 2019 trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau. Xe đi kèm giảm sóc trước/sau dạng ống lồng và giảm chấn thuỷ lực, bộ lốp có kích thước 70/90 cho bánh trước và bánh sau là 80/90. Trọng lượng khô của Honda Wave 125i 2019 ở mức 106 kg. heo thông số kỹ thuất, với bình xăng 5,4 lít, mỗi lần đổ đầy nhiên liệu xe có thể chạy được quãng đường khoảng hơn 300 km. Honda Wave 125i 2019 trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-Fi, sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 10,6 Nm tại vong tua máy 5.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tròn 4 cấp. Chiếc xe Honda Wave 125i 2019 nhập từ Thái Lan này là mẫu xe số đầu tiên của Honda đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Điều này thể hiện rõ quyết tâm thân thiện môi trường của hãng xe máy đến từ Nhật Bản. Mức tiêu hao nhiên liệu của Honda Wave 125i 2019 khoảng 64 km/lít. Tại Thái Lan, giá xe Honda Wave 125i 2019 bán ra chỉ 37 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn sử dụng vành nan hoa. Trong khi đó, bản cao cấp sử dụng vành đúc hợp kim sẽ có giá 38,4 triệu đồng. Về Việt Nam, xe có giá từ 61 triệu, riêng bản trang bị mâm đúc có giá bán 64 triệu đồng. Video: Chi tiết xe máy Honda Wave 125i tại Việt Nam.

