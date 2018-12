"Soi" xe 5 cửa Kia ProCeed mới giá từ 816 triệu đồng

Mẫu xe shooting brake 5 cửa đẹp mắt Kia ProCeed 2019 mới đã chính thức trình làng tại triển lãm Ô tô Paris 2018 diễn ra vào đầu tháng 10 năm nay. Chỉ sau gần 2 tháng xuất hiện, Kia ProCeed hoàn toàn mới đã được công bố giá bán tại thị trường châu Âu. Động cơ này cũng được dùng cho Kia ProCeed 2019 bản GT Plus Line với giá 33.495 Euro (khoảng 882 triệu đồng). So với bản GT Line, Kia ProCeed GT Plus Line 2019 được bổ sung nhiều trang bị sang trọng hơn như hệ thống phát hiện điểm mù, hệ thống âm thanh JBL, sưởi ghế sau, hàng ghế sau gập 40:20:40 và cửa cốp chỉnh điện thông minh. Nếu sử dụng động cơ xăng T-GDI 4 xi-lanh, dung tích 1,4 lít với công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm, Kia ProCeed GT Plus Line 2019 sẽ có giá 32.495 Euro (khoảng 855,5 triệu đồng). Con số tương ứng của Kia ProCeed GT Plus Line 2019 bản số tự động là 34.495 Euro (khoảng 908 triệu đồng). Trong khi đó, Kia ProCeed GT Plus Line 2019 máy dầu sẽ có giá dao động từ 35.495 - 37.495 Euro (934,5 - 987 triệu đồng). Nếu muốn sở hữu Kia ProCeed 2019 mạnh mẽ hơn, khách hàng châu Âu có thể tậu bản GT với động cơ xăng T-GDI 1,6 lít có công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Giá xe Kia ProCeed GT 2019 mới khởi điểm sẽ là từ 43.295 Euro (khoảng 1,14 tỷ đồng). Trong khi đó, bản trang bị đắt nhất tại thị trường châu Âu của Kia ProCeed 2019 có giá 45.295 Euro (1,19 tỷ đồng). Chiếc xe có chiều dài 460.5mm và cao 1422mm, dài hơn biến thể Ceed Sportswagon 5mm và thấp hơn 43mm, nhờ đó sẽ sẽ có cảm giác lái thể thao nhờ việc trọng tâm xe được đặt thấp hơn. Kia ProCeed 2019 mang kiểu dáng Shooting Brake tương tự các mẫu xe của Mercedes-Benz, một kiểu dáng vô cùng thể thao và bắt mắt. Bên trong Kia ProCeed 2019 có những trang bị đáng chú ý như màn hình 7 inch tiêu chuẩn, màn hình 8 inch tùy chọn, vô lăng đáy phẳng và ghế bọc da phối da lộn với chỉ khâu màu đỏ tương phản ở bản GT. Để đem tới cảm giác lái thể thao hơn cho ProCeed, hãng xe ôtô Kia đã cân chỉnh lại hệ thống treo độc lập của Ceed hatchback bình thường để chiếc xe có độ linh hoạt và tay lái nhạy hơn. Các cải tiến khác bao gồm các lò xo phuộc cứng hơn và những thanh ổn định trước/sau mềm hơn. Các trang bị ngoại thất nổi bật của Kia ProCeed 2019 bao gồm đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt "miệng hùm" quen thuộc, đèn hậu LED, khoang hành lý có thể tích 594 lít, cánh gió mui tích hợp đèn phanh thứ ba, cản sau góc cạnh, 2 ống xả chia đều sang 2 bên, vành 17 inch tiêu chuẩn ở bản GT Line và 18 inch ở bản GT. Không có gì ngoa khi gọi Kia ProCeed 2019 là "một mình một ngựa" tại thời điểm hiện nay. Nguyên nhân là do Kia ProCeed 2019 không hề có đối thủ trực tiếp tại thị trường châu Âu. Nếu buộc phải chọn ra 1 đối thủ cho Kia ProCeed 2019 thì đó chính là Mercedes-Benz CLA. Video: Xem chi tiét xe 5 cửa Kia ProCeed 2019 mới.

