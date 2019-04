"Soi" Volkswagen Teramont X 2019 sang và rẻ hơn BMW X6

Tập trung vào SUV và crossover hiện là xu hướng chung của các hãng sản xuất ôtô hiện nay. Volkswagen cũng không phải là ngoại lệ, điều này được thể hiện qua dàn xe mà thương hiệu Đức mang đến triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 vừa qua, đáng chú ý là Volkswagen Teramont X 2019 mới. Trên thực tế, đây chính là mẫu Volkswagen Atlas ở thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, Volkswagen Teramont X 2019 là phiên bản SUV lai Coupe của mẫu xe 7 chỗ Teramont. Đồng thời, đây cũng là phiên bản thương mại của mẫu xe concept Atlas Cross Sport từng ra mắt lần đầu tiên trong triển lãm New York Auto Show 2018. Không có gì ngạc nhiên khi Volkswagen Teramont X 2019 mang đến cảm giác quen thuộc cho người nhìn. Nguyên nhân là do thiết kế ngoại thất của mẫu SUV lai Coupe này về cơ bản khá giống với Volkswagen Teramont. Để phù hợp với phân khúc SUV lai Coupe, xe được trang bị nóc xe thấp hơn và cửa cốp sau dốc hơn. Ngoài ra, Volkswagen Teramont X tại Trung Quốc còn được trang bị cụm đèn hậu riêng và thiết kế cửa sổ bên sườn khác biệt một chút so với Teramont thông thường. Lưới tản nhiệt cải tiến, mở rộng xuống bên dưới cụm đèn pha. Riêng cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Những điểm nhấn còn lại trong thiết kế ngoại thất của Volkswagen Teramont X 2019 bao gồm khe gió sau hốc bánh trước, thanh ba-bô-lê bên sườn sơn màu, cột sau thể thao hơn, bộ vành hợp kim 21 inch bóng bẩy và cánh gió mui mới. Cuối cùng là thanh mạ crôm kéo dài từ cửa cốp sau sang hai bên, cản sau thể thao hơn và 2 đầu ống xả hình thang khá lớn. Khác với bản thường, Volkswagen Teramont X 2019 chỉ được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Để tạo sự khác biệt với Teramont thông thường, hãng Volkswagen đã bổ sung vô lăng đáy phẳng thể thao mới, các chi tiết ốp trang trí cũng như cửa gió điều hòa khác biệt và bộ pedal bằng thép không gỉ cho Teramont X 2019. Các trang bị khác bên trong xe bao gồm; ảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí 9,2 inch, màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa.. và cửa sổ trời toàn cảnh Paronama. Ngoài ra, phải kể đến màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió, camera 360 độ và hệ thống âm thanh Dynaudio với 12 loa. Đằng sau hàng ghế thứ 2 của Volkswagen Teramont X 2019 là khoang hành lý có thể tích 509 lít. Khi ghế sau gập xuống, con số này sẽ tăng lên 1.719 lít. Không chỉ thay đổi trong thiết kế nội - ngoại thất so với Teramont 7 chỗ, Volkswagen Teramont X 2019 còn ngắn hơn 131 mm và thấp hơn 51 mm trong khi chiều rộng cũng như chiều dài cơ sở giữ nguyên. Cụ thể, Volkswagen Teramont X 2019 sở hữu chiều dài 4.905 mm, rộng 1.989 mm và cao 1.719 mm và chiều dài cơ sở 2.980 mm. "Trái tim" của Volkswagen Teramont X 2019 tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 2,5 lít, sản sinh công suất tối đa 299 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại tua máy 2.750 - 3.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Hiện giá xe Volkswagen Teramont X 2019 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, Volkswagen Teramont X 2019 sẽ là lựa chọn hợp túi tiền hơn của những mẫu SUV lai Coupe như BMW X6, Audi Q8 hay Mercedes-Benz GLE Coupe Video: Chi tiết Volkswagen Teramont X 2019 Trung Quốc.

