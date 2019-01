"Soi" Toyota Yaris Crossover 2019 giá chỉ từ 480 triệu đồng

Vào hồi tháng 2/2018, hãng Toyota đã bất ngờ vén màn phiên bản theo phong cách crossover của dòng xe hatchback Yaris mang tên Yaris Cross tại thị trường Nam Phi. Đến nay, phiên bản của mẫu xe Toyota Yaris crossover 2019 tiếp tục ra mắt thị trường Đài Loan dưới cái tên đơn giản là Yaris Crossover. So với Yaris Hatchback bản thường, Toyota Yaris Crossover 2019 chỉ được bổ sung một số phụ kiện ngoại thất sao cho giống xe crossover. Đầu tiên là nẹp xung quanh thân xe bằng nhựa màu đen, mang đến ngoại hình phối 2 tông màu thể thao hơn. Tiếp đến là tấm ốp bảo vệ gầm dưới đầu xe màu bạc. Ngoài ra, xe còn có nhiều chi tiết ngoại thất màu đen như nóc, giá nóc và vỏ gương ngoại thất. Đặc biệt, Toyota Yaris Crossover 2019 có chiều cao gầm 210 mm, tăng 30 mm so với Yaris Hatchback thông thường. Đằng sau Toyota Yaris Crossover 2019 không hề có tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc như Yaris Cross ở thị trường Nam Phi. Cản sau của Toyota Yaris Crossover 2019 chỉ đơn giản được sơn màu đen tuyền. Để làm mới phần đuôi xe của Yaris Crossover 2019, hãng xe ôtô Toyota dùng đến ăng-ten hình vây cá và cánh gió mui màu đen. Bên sườn của Toyota Yaris Crossover 2019 ở Đài Loan xuất hiện bộ vành hợp kim đa chấu kích cỡ 16 inch phối 2 màu tương tự loại dùng cho Yaris Cross tại thị trường Nam Phi. Đuôi xe và một số chi tiết có thêm dòng chữ "Cross" nằm bên dưới logo "Yaris" như dấu hiệu nhận biết. Bên trong Toyota Yaris Crossover 2019, chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của mặt táp-lô, một phần mặt cửa và ghế màu nâu, tương phản với những khu vực màu đen còn lại. Có vẻ như trang bị của Toyota Yaris Crossover 2019 chẳng khác gì so với Yaris Hatchback thông thường. Toyota Yaris Crossover 2019 cũng đi kèm nút bấm khởi động máy và mở cửa không cần chìa khóa. Một điều thú vị nữa là bảng đồng hồ của Toyota Yaris Crossover 2019 vẫn là dạng analog chứ không phải kỹ thuật số. Bên dưới nắp capô của Toyota Yaris Crossover 2019 vẫn là động cơ như Yaris Hatchback bản thường. Cụ thể, xe sử dụng động cơ xăng Dual VVT-i 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít, kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i với 7 cấp giả lập. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm đồng thời chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 16,4 km/lít, tương đương 6 lít/100 km. Tương tự như vậy là các trang bị an toàn, bao gồm 7 túi khí, chế độ lái Sport và Eco, kiểm soát lực bám đường, cân bằng điện tử cũng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tại thị trường Đài Loan, Toyota Yaris Crossover 2019 chỉ có 2 bản trang bị là Classic và Luxury. Giá xe Toyota Yaris Crossover 2019 giá dao động từ 639.000 đến 685.000 Đài tệ (chỉ khoảng 480 - 514 triệu đồng). Video: Soi chi tiết Toyota Yaris Crossover 2019 tại Đài Loan.

