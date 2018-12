"Soi" Toyota Land Cruiser cũ giá hơn 5 tỷ đồng ở Hà Nội

Chiếc xe Toyota Land Cruiser 2017 nhập khẩu Trung Đông trong bài viết này được chào bán trên diễn đàn xe ôtô đã qua sử dụng tại Hà Nội. Chiếc SUV cỡ lớn này còn khá mới, tình trạng nội và ngoại thất khá nguyên bản. Đây được xem là phiên bản nâng cấp dành cho một số thị trường. Do là bản Trung Đông nên so với Land Cruiser 2017 của Mỹ thì mẫu SUV cỡ lớn của Toyota khác biệt với bộ body ở cản trước với thanh mạ crôm hình chữ U mở rộng và ốp thân cùng ốp cản sau tạo cho ngoại hình xe cân đối và “ngầu” hơn. Đầu xe được thay đổi lưới tản nhiệt hình lục giác với 3 thanh ngang mạ crôm liên kết với cụm đèn pha LED. Phía trên nắp ca-pô được tạo những đường gân dập nổi, đèn hậu thiết kế với kiểu dáng nằm ngang, đèn định vị được đưa lên cao với phần cản sau thiết kế thể thao hơn. Ở thế hệ này, Toyota vẫn sử dụng hệ thống khung gầm body-on-frame (thân đặt trên khung rời, phân biệt với loại khung xe nguyên khối monocoque) của Land Cruiser 2008. Ngoài ra, cụm đèn LED phía sau cũng cập nhật mới với thanh trang trí mạ chrome kéo dài hết chiều ngang xe cũng là điểm mới để phân biệt với đời trước, mâm hợp kim 18 inch 5 chấu kép. Xe có chiều dài 5.170 mm, chiều rộng 1.980 mm và chiếu cao 1.930 mm. Nếu so với phiên bản 2016 từng xuất hiện thì nó không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Nội thất của xe cũng được đổi mới đáng kể. Trong đó, bảng táp lô bố trí lại các cụm điều khiển chức năng và màn hình cho hệ thống giải trí đặt ở vị trí cao hơn. Toyota cũng chú trọng trải nghiệm cao cấp cho bên trong khoang xe bằng cách bổ sung thêm các vật liệu da mềm thay cho vật liệu nhựa cứng trước đây, cùng vô lăng mới đẹp hơn. So với phiên bản từng được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam, Land Cruiser 2017 VXS sẽ có một số sự khác biệt về option có thể kể đến như: hệ thống treo khí nén với chức năng nâng hạ gầm, mâm hợp kim 20 inch, màn hình giải trí cảm ứng 9 inch trên táp-lô hỗ trợ Navigation/ DVD/USB/AUX/Bletooth, dàn âm thanh 14 loa JBL, 2 màn hình giải trí 10 inch cho ghế sau,... Ngoài ra trên mẫu xe Land Cruiser mới được nhập khẩu từ Trung Đông về Việt Nam còn được trang bị cửa sổ trời, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, cảm biến sau, đèn pha Led thích ứng,… Đặc biệt, hệ thống kiểm soát địa hình toàn cảnh cũng xuất hiện trên mẫu xe này. Land Cruiser bản V8 máy xăng dùng động cơ 4.6 lít, VVT-i kép, sản sinh ra công suất 304 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút, mô men xoắn tối đa là 439Nm tại 3.400 vòng/phút. Xe có 2 bình nhiên liệu, bình chính có dung tích 93 lít, bình phụ có dung tích 45 lít. Hộp số trên bản dùng máy V8 đều là loại tự động 6 cấp (Trên bản máy 4.0 V6 là hộp số 5 cấp. Bản 5.7 V8 là hộp số 8 cấp). Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với vi sai trung tâm hạn chế trượt Torsen.Giá xe Land Cruiser nhập khẩu tư nhân "chạy lướt" hiện dao động khá nhiều và hiếm có mức giá chung do khác biệt về option, thậm chí khi mới nhập về nó có giá cao gấp hơn 1,5 lần xe do Toyota Việt Nam bán ra. Chiếc xe trong bài viết này là phiên bản Toyota Land Cruiser V8 4.6L VXS đời 2017, đã lăn bánh khoảng hơn 7000km và được chủ nhân chào bán với mức giá lên tới hơn 5 tỷ đồng. Video: Chi tiết Land Cruiser GX-R V6 2016 bản Trung Đông.

Chiếc xe Toyota Land Cruiser 2017 nhập khẩu Trung Đông trong bài viết này được chào bán trên diễn đàn xe ôtô đã qua sử dụng tại Hà Nội. Chiếc SUV cỡ lớn này còn khá mới, tình trạng nội và ngoại thất khá nguyên bản. Đây được xem là phiên bản nâng cấp dành cho một số thị trường. Do là bản Trung Đông nên so với Land Cruiser 2017 của Mỹ thì mẫu SUV cỡ lớn của Toyota khác biệt với bộ body ở cản trước với thanh mạ crôm hình chữ U mở rộng và ốp thân cùng ốp cản sau tạo cho ngoại hình xe cân đối và “ngầu” hơn. Đầu xe được thay đổi lưới tản nhiệt hình lục giác với 3 thanh ngang mạ crôm liên kết với cụm đèn pha LED. Phía trên nắp ca-pô được tạo những đường gân dập nổi, đèn hậu thiết kế với kiểu dáng nằm ngang, đèn định vị được đưa lên cao với phần cản sau thiết kế thể thao hơn. Ở thế hệ này, Toyota vẫn sử dụng hệ thống khung gầm body-on-frame (thân đặt trên khung rời, phân biệt với loại khung xe nguyên khối monocoque) của Land Cruiser 2008. Ngoài ra, cụm đèn LED phía sau cũng cập nhật mới với thanh trang trí mạ chrome kéo dài hết chiều ngang xe cũng là điểm mới để phân biệt với đời trước, mâm hợp kim 18 inch 5 chấu kép. Xe có chiều dài 5.170 mm, chiều rộng 1.980 mm và chiếu cao 1.930 mm. Nếu so với phiên bản 2016 từng xuất hiện thì nó không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Nội thất của xe cũng được đổi mới đáng kể. Trong đó, bảng táp lô bố trí lại các cụm điều khiển chức năng và màn hình cho hệ thống giải trí đặt ở vị trí cao hơn. Toyota cũng chú trọng trải nghiệm cao cấp cho bên trong khoang xe bằng cách bổ sung thêm các vật liệu da mềm thay cho vật liệu nhựa cứng trước đây, cùng vô lăng mới đẹp hơn. So với phiên bản từng được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam, Land Cruiser 2017 VXS sẽ có một số sự khác biệt về option có thể kể đến như: hệ thống treo khí nén với chức năng nâng hạ gầm, mâm hợp kim 20 inch, màn hình giải trí cảm ứng 9 inch trên táp-lô hỗ trợ Navigation/ DVD/USB/AUX/Bletooth, dàn âm thanh 14 loa JBL, 2 màn hình giải trí 10 inch cho ghế sau,... Ngoài ra trên mẫu xe Land Cruiser mới được nhập khẩu từ Trung Đông về Việt Nam còn được trang bị cửa sổ trời, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, cảm biến sau, đèn pha Led thích ứng,… Đặc biệt, hệ thống kiểm soát địa hình toàn cảnh cũng xuất hiện trên mẫu xe này. Land Cruiser bản V8 máy xăng dùng động cơ 4.6 lít, VVT-i kép, sản sinh ra công suất 304 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút, mô men xoắn tối đa là 439Nm tại 3.400 vòng/phút. Xe có 2 bình nhiên liệu, bình chính có dung tích 93 lít, bình phụ có dung tích 45 lít. Hộp số trên bản dùng máy V8 đều là loại tự động 6 cấp (Trên bản máy 4.0 V6 là hộp số 5 cấp. Bản 5.7 V8 là hộp số 8 cấp). Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với vi sai trung tâm hạn chế trượt Torsen. Giá xe Land Cruiser nhập khẩu tư nhân "chạy lướt" hiện dao động khá nhiều và hiếm có mức giá chung do khác biệt về option, thậm chí khi mới nhập về nó có giá cao gấp hơn 1,5 lần xe do Toyota Việt Nam bán ra. Chiếc xe trong bài viết này là phiên bản Toyota Land Cruiser V8 4.6L VXS đời 2017, đã lăn bánh khoảng hơn 7000km và được chủ nhân chào bán với mức giá lên tới hơn 5 tỷ đồng. Video: Chi tiết Land Cruiser GX-R V6 2016 bản Trung Đông.