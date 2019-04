"Soi" Toyota Land Cruiser 2019 giá 3,9 tỷ Việt Nam

Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2019 được bổ sung thêm trang bị an toàn, tiện nghi mới. Mẫu xe vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc và chính thức có mặt tại các đại lý Toyota Việt Nam ngay trong tháng 4 này. Toyota Land Cruiser được biết đến là mẫu SUV cỡ lớn, sang trọng và phù hợp với các cung đường off-road. Toyota Land Cruiser 2019 có kích thước tổng thế 4950 x 1980 x 1945 (mm) và chiều dài cơ sở 2.850mm. Thiết kế ngoại thất của Toyota Land Cruiser 2019 không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước đó. Cụ thể, ngoại thất xe vẫn giữ đường nét từ 2015, không có sự thay đổi nào ở kiểu dáng bên ngoài.Xe được trang bị đèn chiếu sáng LED với projector kép, điều chỉnh góc chiếu tự động và tích hợp chức năng rửa đèn. Phiên bản 2019 này vẫn được hãng xe ôtô Toyota sử dụng hệ thống khung gầm body-on-frame (thân đặt trên khung rời, phân biệt với loại khung xe nguyên khối monocoque với thân gầm sát xi rời). Đuôi xe với thanh trang trí mạ chrome kéo dài hết chiều ngang cùng dòng tên xe cũng là những điểm mới để phân biệt với những đời trước, mâm xe dạng 5 chấu kép, kích thước 18 inch, kết hợp lốp 285/60R18. Nội thất xe vẫn theo thiết kế truyền thống của Land Cruiser tồn tại theo năm tháng. Một số tính năng nổi bật trong xe có ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ 3 vị trí; ghế phụ chỉnh điện 8 hướng; ghế tích hợp sưởi; bố trí 8 chỗ ngồi; điều hòa tự động 4 vùng độc lập. Âm thanh JBL cao cấp không có mặt trên mẫu xe nhập chính hãng. Xe sở hữu bảng điều khiển trung tâm với các nút bấm và hiển thị theo nhóm các chức năng, màn hình LCD màu TFT được trang bị ở ngay trung tâm nhưng cao hơn bản cũ. Vô lăng thể thao đa dạng với các nút bấm tiện ích được trang bị. Màn hình LCD cũng đa dụng với đủ các chức năng đa phương tiện mới nhất hiện nay... Trang bị an toàn của xe có hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo và 10 túi khí. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Toyota Land Cruiser được xem là ông vua về khả năng vượt địa hình khó và luôn sở hữu mức giá "chát". Mẫu Toyota Land Cruiser VX 2019 bán chính hãng tại Việt Nam sử dụng động cơ V8 dung tích 4,6 lít, cho công suất 304 mã lực và mô-men xoắn 439 Nm. Hộp số tự động 6 cấp. Ở các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân, Land Cruiser còn có tùy chọn động cơ V8 dung tích 5,7 lít giống Lexus LX570, cho công suất tới 381 mã lực.Giá xe Toyota Land Cruiser 2019 tại Việt Nam là 3,983 tỷ đồng (Đã bao gồm VAT). Với giá bán này, xe đã tăng tới hơn 300 triệu đồng so với giá bán của phiên bản trước. Ra mắt tại Việt Nam vào năm 2000, Land Cruiser là mẫu xe chắc chân trong phân khúc thể thao đa dụng cỡ lớn với tổng cộng gần 4.500 chiếc được bán ra (Tính đến tháng 3 năm 2019). Video: Xem chi tiết Toyota Land Cruiser tại Việt Nam.

