"Soi" thông số kỹ thuật xe giá rẻ VinFast Fadil tại Việt Nam

Dựa trên nền tảng của xe Opel Karl Rocks (phiên bản cao cấp nhất của Opel Karl) và sở hữu hộp số vô cấp CVT thường gặp ở những dòng xe thuộc phân khúc B cùng những tính năng vượt trội khác, xe giá rẻ VinFast Fadil thực sự vượt trội so với những đối thủ phân khúc A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning và trở thành một đối trọng “đáng gờm”. Mẫu xe VinFast Fadil mới, được đánh giá là phiên bản xe đi trong nội đô vô cùng phù hợp với điều kiện đường phố Việt Nam. Mang dáng vẻ của CUV (xe việt dã thể thao đa dụng) khoẻ khoắn, mạnh mẽ, VinFast Fadil đã tạo ra một phân khúc CUV mini mới tại Việt Nam. Nội thất của xe cỡ nhỏ VinFast Fadil khá hiện đại với vô-lăng tích hợp các chức năng điều khiển, kết nối USB/Bluetooth với tuỳ chọn nâng cấp: điều hoà tự động, màn hình giải trí cảm ứng. VinFast Fadil mới có thể coi là chiếc xe an toàn hàng đầu trong các phân khúc xe nhỏ tại Việt Nam với các trang thiết bị an toàn tiêu chuẩn và các tuỳ chọn nâng cấp. Sở hữu động cơ 1.4L;I4 vượt trội hơn hẳn những động cơ với dung tích 1.0L hoặc 1.2L của các dòng xe phân khúc hạng A, đã đưa VinFast Fadil trở thành một đối thủ “đáng gờm” với những dòng xe thuộc phân khúc B tại thị trường Việt Nam hiện nay. Trong giai đoạn đầu, với chính sách định giá “3 không” – không chi phí đầu tư, không chi phí tài chính, không lãi” cộng thêm chương trình ưu đãi đặc biệt, giá xe VinFast Fadil chỉ 336 triệu (chưa VAT). Đây được xem là mức giá phù hợp đối với người tiêu dùng có mức thu nhập trung bình nhưng mong muốn sở hữu một chiếc xe hiện đại, vượt trội. Video: Chi tiết xe VINFAST FADIL giá 336 triệu đồng.

