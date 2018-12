Soi SUV Range Rover mới giá hơn 10 tỷ của Minh nhựa

Vào chiều ngày 26/12/2018 vừa qua, trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh hay còn được biết đến danh hiệu Minh nhựa đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh 1 chiếc Range Rover đời 2018 với dòng trạng thái "Về đến rồi, chuẩn bị mọi thứ thôi" khiến cư dân mạng xôn xao. Trong bức ảnh hiếm hoi chụp nửa đầu xe Range Rover Autobiography đời 2018 mới đặt mua, dễ dàng nhận thấy Minh "Nhựa" đến nhận chiếc SUV hạng sang mới toanh này trên một chiếc Range Rover Autobiography LWB khác nhưng thuộc bản đời cũ và nằm trong số 100 chiếc Black Edition sẳn xuất dành cho thị trường Mỹ. Mẫu SUV hạng sang Range Rover 2018 từng xuất hiện tại triển lãm VMS 2018 và không có nhiều thay đổi so với tiền nhiệm. Điểm khác biệt bao gồm cụm lưới tản nhiệt được tạo hình theo phong cách mới, đèn pha LED mới, cản trước cũng được tinh chỉnh lại trông tinh tế hơn. Đèn pha sử dụng 144 bóng LED, bao gồm 4 cụm đèn lazer cho khả năng chiếu xa 500 m. Phía sau, cụm đèn hậu cũng được thay đổi nhẹ về tạo hình, trẻ trung nhưng cũng đầy quyến rũ. Xe sử dụng la-zăng 20 inch, đa chấu, lớn hơn 1 inch so với bản trước đây. Cuối cùng là ống xả hình tứ giác đặt thấp. Mẫu SUV hạng sang này có hệ thống tự điều chỉnh độ cao xe. Khi di chuyển trên 105 km/h, xe tự hạ 15 mm để giảm lực cản, tối đa 50 mm. Bên trong khoang lái Range Rover Autobiography đời 2018 nổi bật với hệ thống giải trí InControl Touch Pro Duo sử dụng 2 màn hình cảm ứng 10 inch trên bảng điều khiển trung tâm, hàng ghế trước chỉnh điện và nhớ 3 vị trí, hàng ghế sau có thêm 2 màn hình giải trí 10 inch gắn tựa đầu hàng ghế trước. Xe được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái như hệ thống ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển giao thông, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ đỗ xe với camera 360, giám sát tài xế và nhiều tính năng cao cấp khác. Hệ thống thông tin-giải trí của xe gồm bộ loa Meridian 380W, hàng ghế sau có 2 màn hình hiển thị riêng. Hiện vẫn chưa rõ Range Rover Autobiography 2018 mua chính hãng của Minh Nhựa sở hữu khối động cơ V8, dung tích 5.0 lít, Supercharged hay chỉ sử dụng động cơ V6, dung tích 3.0 lít, Supercharged. Nếu lắp động cơ V8, dung tích 5.0 lít, Supercharged, Range Rover Autobiography 2018 của đại gia siêu xe Minh Nhựa sẽ bơm ra công suất lên tới 518 mã lực, cao hơn 138 mã lực so với xe sử dụng động cơ V6. Mẫu SUV hạng sang Range Rover 2018 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 10/2018 với 4 phiên bản gồm HSE, Vogue, Autobiography và Autobiography LWB giá bán từ 7,35 tỷ đồng. Riêng mẫu xe trong bài viết này là phiên bản Range Rover Autobiography LWB cao cấp nhất với giá bán chính hãng lên tới 10,24 tỷ đồng. Video: Chi tiết SUV hạng sang Range Rover Autobiography 2018.

