"Soi" SUV Bentley Bentayga Speed 2020 giá từ 5,5 tỷ đồng

Bentley sẽ cho ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu SUV hạng sang Bentley Bentayga Speed vào nửa đầu năm 2019 và chính thức có mặt trên thị trường không lâu sau đó. Theo AutoCar và một số nguồn tin nước ngoài, mẫu xe này sẽ được trang bị động cơ twin-turbo W12 dung tích 6.0L. Tuy nhiên, nhờ vào một số thay đổi về hệ thống phần cứng và phần mềm theo xe, công suất của Bentayga Speed sẽ hơn phiên bản tiêu chuẩn 50 mã lực, đạt mức 650 mã lực. Đồng thời với hộp số 8 cấp, hiệu suất của Bentley Bentayga Speed có thể đạt mức cao hơn, tốc độ tối đa có thể đạt 306 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h có thể dưới 4 giây. So sánh tương quan, Lamborghini Urus, mẫu xe chia sẻ nhiều công nghệ với Bentayga, có công suất 631 mã lực, có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,6 giây và vận tốc tối đa 304 km/h. Tuy nhiên, mục tiêu chính của các kỹ sư thiết kế Bentayga Speed không nhằm vào việc đánh bại đối thủ đến từ hãng xe Italy. Phần khung gầm của Bentayga được tinh chỉnh lại nhằm mang lại khả năng lái tốt hơn, nhưng không ảnh hưởng đến độ thoải mái và ổn định của chiếc xe. Nội thất của mẫu xe Bentley Bentayga Speed 2020 sử dụng những vật liệu cao cấp do chính các chủ nhân chiếc xe tùy chọn. Trong khi đó, ngoại thất của chiếc xe sẽ mang ngôn ngữ thiết kế đồng nhất với với mẫu xe Continental GT Speed.Giá xe Bentley Bentayga Speed mới sẽ từ 185.000 bảng Anh (khoảng 5,5 tỷ đồng), cao hơn nhiều so với 165.000 bảng Anh của bản tiêu chuẩn trước đó. Nguyên nhân của mức tăng này đến từ việc nâng cấp động cơ cũng như hàng loạt tùy chọn và thiết kế dành cho khách hàng. Theo cùng với sự kiện ra mắt phiên bản Speed, phiên bản hybrid của Bentayga cũng sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 10 năm nay. Bentayga Hybrid sẽ sử dụng động cơ turbo V6 3.0L, vốn đang được dùng trên Porsche Cayenne E-Hybrid.

