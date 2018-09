"Soi" SUV Audi e-tron chạy điện, giá từ 1,72 tỷ đồng

Theo hãng xe sang Đức cho biết, mẫu SUV Audi e-tron mới là mẫu xe thương mại chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của mình. Nó đánh dấu một bước ngoặc vô cùng quan trọng cho hãng xe sang đình đám này trong việc tiến vào kỷ nguyên xe điện và xe tự lái tương lai. Ngoại hình của xe điện Audi e-tron SUV vô cùng hiện đại và hấp dẫn. Chiếc xe giữ lại nhiều chi tiết thiết kế của mẫu concept như phần lưới tản nhiệt góc cạnh, cặp đèn pha sắc, các đường sọc trang trí ngang. Tuy nhiên theo nhiều người dùng đánh giá, hốc gió phía trước của chiếc xe đã được thu nhỏ, cản trước cũng gọn gàng và mang tính thương mại hơn. Bộ mâm xe có thiết kế 5 chấu đặc sắc, tạo cảm giác rất tương lai. Bên dưới vẻ ngoài này là "một công trình" nghiên cứu của Audi. Chiếc xe sở hữu cặp mô tơ điện mạnh mẽ kết hợp cùng bộ pin 95 kWh. Audi hiện chưa công bố hiệu suất của nó, nhưng có khả năng nó sẽ đạt trên 355 mã lực. Audi cho biết chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,6 giây với vận tốc tối đa xe đạt được là khoảng 200 km/h. Tuy nhiên, điểm nhấn của xe không nằm trong công suất. Nó nằm ở khả năng điều phối năng lượng vô cùng hiệu quả. Hệ thống trên e-tron SUV có thể tái sinh năng lượng khi người lái thả ga và đạp phanh. Nhờ đó, chiếc xe có thể đi được quãng đường dài 250 dặm (402 km) sau 1 lần sạc đầy. Chiếc xe cũng sạc rất nhanh. Với trạm sạc nhanh, chỉ trong 30 phút chiếc xe đã có thể đầy 80% pin. Audi cũng giới thiệu hệ thống dẫn động tất cả các bánh điện tử trên e-tron SUV. Hệ thống này có thể tối ưu hóa lực kéo của xe trên mọi điều kiện địa hình và có thể phân bổ mô men xoắn giữa các trục vô cùng nhanh chóng. Chiếc xe có đến 7 chế độ lái từ êm ái tới thể thao. Tùy thuộc vào đoạn đường và điều kiện địa hình mà hệ thống treo của xe sẽ thay đổi cho phù hợp. Ví dụ như trên đường trường thì độ cao của xe sẽ hạ xuống tối đa để cải thiện tính khí động học. Mức thay đổi của hệ thống treo này là 76 mm. Nội thất của Audi e-tron SUV có đến 5 màn hình. Trong đó gồm 1 màn hình thực tế ảo ở cụm đồng hồ, 1 màn hình thông tin giải trí trên táp lô, 1 màn hình điều khiển nhiệt độ ở ngay dưới màn chính và 2 màn hình thay cho kính chiếu hậu. Trong đó, màn hình trên có kích thước 10,1 inch sẽ đảm nhận nhiệm vụ điều khiển chính gồm định vị, gọi điện, thông tin giải trí. Màn hình dưới có kích thước 8,6 inch sẽ tập trung điều khiển các chức năng tiện nghi, điều hòa. Do phần kính chiếu hậu đã bị giản lượt, chỉ còn là 2 gờ mỏng để lắp camera nên mọi nhiệm vụ quan sát bên ngoài được dồn vào cho 2 màn hình mới. Cặp màn hình rộng 7 inch này được lắp đặt ở góc hai bên cửa với hình dạng không khác một chiếc kính chiếu hậu. Ưu điểm của nó là có thể phóng to thu nhỏ hình ảnh khi người lái cần, có nhiều chức năng hỗ trợ cua xe và đậu xe... Để sử dụng camera chiếu hậu, người dùng có thể điều khiển kính chiếu hậu bằng tay để mở rộng góc nhìn. Chỉ có kính chiếu hậu bên tài mới có chức năng cảm ứng. Tuy nhiên, ở kính này lại có nút chọn kính trái hoặc phải. Khi bấm vào nút "phải", người dùng có thể di chuyển góc nhìn ở kính chiếu hậu bên khách thông qua màn hình cảm ứng. Tại thị trường Mỹ, giá xe Audi e-tron SUV khởi điểm từ 74.800 USD ( tương đương khoảng 1,72 tỷ đồng) cho phiên bản Premium Plus. Với bản Prestige cao hơn, xe có giá từ 81.800 USD (khoảng hơn 1,9 tỷ đồng). Bản cao nhất là Audi e-tron SUV First Edition sẽ có giá 86.700 USD (tương đương 2,92 tỷ đồng). Được biết, chỉ có 999 chiếc Audi e-tron SUV First Edition được bán tại Mỹ. Xe sẽ được bán tại các đại lý ở Mỹ từ quý II năm 2019. Khi chính thức mở bán, Audi e-tron SUV là đối thủ chính của các dòng như Mercedes-Benz EQC và Tesla Model X. Video: ra mắt SUV Audi e-tron chạy điện hoàn toàn mới.

Theo hãng xe sang Đức cho biết, mẫu SUV Audi e-tron mới là mẫu xe thương mại chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của mình. Nó đánh dấu một bước ngoặc vô cùng quan trọng cho hãng xe sang đình đám này trong việc tiến vào kỷ nguyên xe điện và xe tự lái tương lai. Ngoại hình của xe điện Audi e-tron SUV vô cùng hiện đại và hấp dẫn. Chiếc xe giữ lại nhiều chi tiết thiết kế của mẫu concept như phần lưới tản nhiệt góc cạnh, cặp đèn pha sắc, các đường sọc trang trí ngang. Tuy nhiên theo nhiều người dùng đánh giá, hốc gió phía trước của chiếc xe đã được thu nhỏ, cản trước cũng gọn gàng và mang tính thương mại hơn. Bộ mâm xe có thiết kế 5 chấu đặc sắc, tạo cảm giác rất tương lai. Bên dưới vẻ ngoài này là "một công trình" nghiên cứu của Audi. Chiếc xe sở hữu cặp mô tơ điện mạnh mẽ kết hợp cùng bộ pin 95 kWh. Audi hiện chưa công bố hiệu suất của nó, nhưng có khả năng nó sẽ đạt trên 355 mã lực. Audi cho biết chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,6 giây với vận tốc tối đa xe đạt được là khoảng 200 km/h. Tuy nhiên, điểm nhấn của xe không nằm trong công suất. Nó nằm ở khả năng điều phối năng lượng vô cùng hiệu quả. Hệ thống trên e-tron SUV có thể tái sinh năng lượng khi người lái thả ga và đạp phanh. Nhờ đó, chiếc xe có thể đi được quãng đường dài 250 dặm (402 km) sau 1 lần sạc đầy. Chiếc xe cũng sạc rất nhanh. Với trạm sạc nhanh, chỉ trong 30 phút chiếc xe đã có thể đầy 80% pin. Audi cũng giới thiệu hệ thống dẫn động tất cả các bánh điện tử trên e-tron SUV. Hệ thống này có thể tối ưu hóa lực kéo của xe trên mọi điều kiện địa hình và có thể phân bổ mô men xoắn giữa các trục vô cùng nhanh chóng. Chiếc xe có đến 7 chế độ lái từ êm ái tới thể thao. Tùy thuộc vào đoạn đường và điều kiện địa hình mà hệ thống treo của xe sẽ thay đổi cho phù hợp. Ví dụ như trên đường trường thì độ cao của xe sẽ hạ xuống tối đa để cải thiện tính khí động học. Mức thay đổi của hệ thống treo này là 76 mm. Nội thất của Audi e-tron SUV có đến 5 màn hình. Trong đó gồm 1 màn hình thực tế ảo ở cụm đồng hồ, 1 màn hình thông tin giải trí trên táp lô, 1 màn hình điều khiển nhiệt độ ở ngay dưới màn chính và 2 màn hình thay cho kính chiếu hậu. Trong đó, màn hình trên có kích thước 10,1 inch sẽ đảm nhận nhiệm vụ điều khiển chính gồm định vị, gọi điện, thông tin giải trí. Màn hình dưới có kích thước 8,6 inch sẽ tập trung điều khiển các chức năng tiện nghi, điều hòa. Do phần kính chiếu hậu đã bị giản lượt, chỉ còn là 2 gờ mỏng để lắp camera nên mọi nhiệm vụ quan sát bên ngoài được dồn vào cho 2 màn hình mới. Cặp màn hình rộng 7 inch này được lắp đặt ở góc hai bên cửa với hình dạng không khác một chiếc kính chiếu hậu. Ưu điểm của nó là có thể phóng to thu nhỏ hình ảnh khi người lái cần, có nhiều chức năng hỗ trợ cua xe và đậu xe... Để sử dụng camera chiếu hậu, người dùng có thể điều khiển kính chiếu hậu bằng tay để mở rộng góc nhìn. Chỉ có kính chiếu hậu bên tài mới có chức năng cảm ứng. Tuy nhiên, ở kính này lại có nút chọn kính trái hoặc phải. Khi bấm vào nút "phải", người dùng có thể di chuyển góc nhìn ở kính chiếu hậu bên khách thông qua màn hình cảm ứng. Tại thị trường Mỹ, giá xe Audi e-tron SUV khởi điểm từ 74.800 USD ( tương đương khoảng 1,72 tỷ đồng) cho phiên bản Premium Plus. Với bản Prestige cao hơn, xe có giá từ 81.800 USD (khoảng hơn 1,9 tỷ đồng). Bản cao nhất là Audi e-tron SUV First Edition sẽ có giá 86.700 USD (tương đương 2,92 tỷ đồng). Được biết, chỉ có 999 chiếc Audi e-tron SUV First Edition được bán tại Mỹ. Xe sẽ được bán tại các đại lý ở Mỹ từ quý II năm 2019. Khi chính thức mở bán, Audi e-tron SUV là đối thủ chính của các dòng như Mercedes-Benz EQC và Tesla Model X. Video: ra mắt SUV Audi e-tron chạy điện hoàn toàn mới.