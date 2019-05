“Soi” Rolls-Royce 27 tỷ, biển tứ quý của đại gia Tuyên Quang

Mới đây, một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Series II EWB mang biển số tứ quý 8 đã bị bắt gặp đỗ trên đường phố Vĩnh Phúc. Theo thông tin được biết, chiếc xe này thuộc sở hữu của một đại gia Tuyên Quang và có giá trị lên tới 27 tỷ đồng (tại thời điểm mua). Theo những "nhà luận biển" số xe, con số 8 là con số may mắn, đem lại tiền tài, danh vọng cho chủ sở hữu. Không chỉ vậy, nhiều người còn cho rằng nếu đọc lái đi phát âm số 8 theo tiếng Trung Quốc thì sẽ được chữ "phát" như vậy người có được con số này tiền bạc sẽ ngày một nhiều hơn, mọi việc đều phát triển thuận lợi. Rolls-Royce Ghost biển tứ quý 8 - phiên bản Series II EWB sở hữu ngoại hình ấn tượng khi có kích thước đồ sộ. Đầu xe ngoài lưới tản nhiệt truyền thống còn gây ấn tượng với bộ đèn pha LED tích hợp đèn viền LED ban ngày, tấm chắn bùn được định hình lại cao và rộng hơn, đường dập chìm chạy dọc từ biểu tượng Spririt of Ecstasy xuyên suốt nắp ca-pô. Ghost Series II như muốn nhắc nhớ những khách hàng của mình rằng nó không hề thua kém Phantom, thậm chí nó còn mang nhiều màu sắc hơn. Với dáng vẻ tiến gần tới Phantom hơn, to lớn, bề thế chứ không mang cảm giác bị "lút" như trước. Đuôi xe với cụm ống xả kép đối xứng. Phần đèn hậu thiết kế theo kiểu truyền thống đi kèm viền kim loại sáng bóng. Những đường nét thiết kế mới tập trung ở nửa đầu thân xe lại càng làm nổi bật sự mạnh mẽ, năng động vô cùng cuốn hút. Thiết kế từng bộ phận ở phía mặt trước tách biệt, các chi tiết từ tay nắm cửa đến gương chiếu hậu, viền thân xe... đều được thiết kế tỉ mỉ đầy chất doanh nhân. Thân xe của Rolls-Royce Ghost Series II EWB này được phủ lên tới 5 lớp sơn đó là lớp sơn nhúng (tĩnh điện). Rolls-Royce Ghost Series II EWB sở hữu thiết kế mạng đậm phong cách siêu sang Anh quốc theo nhiều thế hệ. Nó hữu ngoại hình ấn tượng khi có kích thước đồ sộ với chiều dài tổng thể gần 5,6m, chiều dài cơ sở 3.465mm, dài hơn bản tiêu chuẩn 17cm. Thiết kế từng bộ phận ở phía mặt trước tách biệt, các chi tiết từ tay nắm cửa đến gương chiếu hậu, viền thân xe... đều được thiết kế tỉ mỉ đầy chất doanh nhân. Xe được trang bị la-zăng 5 chấu kép 21-inch. Và như thường lệ logo Roll-Royce được gắn ở nắp chụp mâm xe luôn ở phương thẳng đứng được xem là đặc trưng của thương hiệu xe sang Anh quốc. Nếu như ngoại thất Rolls-Royce Ghost series II đã đẹp thì không gian thượng hạng bên trong cabin muôn phần đẹp và tinh tế hơn. Nó thể hiện đúng đẳng cấp thượng hạng của dòng xe đến từ Goodwood với thiết kế trẻ trung và độ tương phản nổi bật của da thuộc. Các trang bị trên xe thuộc hàng xa xie và hiện đại bậc nhất trong giới sedan hạng sang. Xe sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6.6l, suất tối đa đạt 563 mã lực tại vòng tua 5.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 750 Nm tại vòng tua 1.500 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Xe có tốc độ tối đa 250 km/h. Giá xe Rolls-Royce Ghost Series II EWB tại Việt Nam kể từ ngày 1/7/2016 lên tới 27 tỷ đồng do bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt. Video: Ngắm xe siêu sang Anh Quốc- Rolls-Royce Ghost Series II.

Mới đây, một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Series II EWB mang biển số tứ quý 8 đã bị bắt gặp đỗ trên đường phố Vĩnh Phúc. Theo thông tin được biết, chiếc xe này thuộc sở hữu của một đại gia Tuyên Quang và có giá trị lên tới 27 tỷ đồng (tại thời điểm mua). Theo những "nhà luận biển" số xe, con số 8 là con số may mắn, đem lại tiền tài, danh vọng cho chủ sở hữu. Không chỉ vậy, nhiều người còn cho rằng nếu đọc lái đi phát âm số 8 theo tiếng Trung Quốc thì sẽ được chữ "phát" như vậy người có được con số này tiền bạc sẽ ngày một nhiều hơn, mọi việc đều phát triển thuận lợi. Rolls-Royce Ghost biển tứ quý 8 - phiên bản Series II EWB sở hữu ngoại hình ấn tượng khi có kích thước đồ sộ. Đầu xe ngoài lưới tản nhiệt truyền thống còn gây ấn tượng với bộ đèn pha LED tích hợp đèn viền LED ban ngày, tấm chắn bùn được định hình lại cao và rộng hơn, đường dập chìm chạy dọc từ biểu tượng Spririt of Ecstasy xuyên suốt nắp ca-pô. Ghost Series II như muốn nhắc nhớ những khách hàng của mình rằng nó không hề thua kém Phantom, thậm chí nó còn mang nhiều màu sắc hơn. Với dáng vẻ tiến gần tới Phantom hơn, to lớn, bề thế chứ không mang cảm giác bị "lút" như trước. Đuôi xe với cụm ống xả kép đối xứng. Phần đèn hậu thiết kế theo kiểu truyền thống đi kèm viền kim loại sáng bóng. Những đường nét thiết kế mới tập trung ở nửa đầu thân xe lại càng làm nổi bật sự mạnh mẽ, năng động vô cùng cuốn hút. Thiết kế từng bộ phận ở phía mặt trước tách biệt, các chi tiết từ tay nắm cửa đến gương chiếu hậu, viền thân xe... đều được thiết kế tỉ mỉ đầy chất doanh nhân. Thân xe của Rolls-Royce Ghost Series II EWB này được phủ lên tới 5 lớp sơn đó là lớp sơn nhúng (tĩnh điện). Rolls-Royce Ghost Series II EWB sở hữu thiết kế mạng đậm phong cách siêu sang Anh quốc theo nhiều thế hệ. Nó hữu ngoại hình ấn tượng khi có kích thước đồ sộ với chiều dài tổng thể gần 5,6m, chiều dài cơ sở 3.465mm, dài hơn bản tiêu chuẩn 17cm. Thiết kế từng bộ phận ở phía mặt trước tách biệt, các chi tiết từ tay nắm cửa đến gương chiếu hậu, viền thân xe... đều được thiết kế tỉ mỉ đầy chất doanh nhân. Xe được trang bị la-zăng 5 chấu kép 21-inch. Và như thường lệ logo Roll-Royce được gắn ở nắp chụp mâm xe luôn ở phương thẳng đứng được xem là đặc trưng của thương hiệu xe sang Anh quốc. Nếu như ngoại thất Rolls-Royce Ghost series II đã đẹp thì không gian thượng hạng bên trong cabin muôn phần đẹp và tinh tế hơn. Nó thể hiện đúng đẳng cấp thượng hạng của dòng xe đến từ Goodwood với thiết kế trẻ trung và độ tương phản nổi bật của da thuộc. Các trang bị trên xe thuộc hàng xa xie và hiện đại bậc nhất trong giới sedan hạng sang. Xe sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6.6l, suất tối đa đạt 563 mã lực tại vòng tua 5.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 750 Nm tại vòng tua 1.500 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Xe có tốc độ tối đa 250 km/h. Giá xe Rolls-Royce Ghost Series II EWB tại Việt Nam kể từ ngày 1/7/2016 lên tới 27 tỷ đồng do bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt. Video: Ngắm xe siêu sang Anh Quốc- Rolls-Royce Ghost Series II.