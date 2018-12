"Soi" Nissan Terra tại Việt Nam, giá cao nhất hơn 1 tỷ đồng

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và được hưởng mức thuế ưu đãi 0% từ thị trường ASEAN, mẫu SUV 7 chỗ Nissan Terra chính là sản phẩm chiến lược của hãng xe Nhật Bản được đưa về Việt Nam trong những ngày cuối năm 2018. Được biết Terra hoàn toàn mới với tham vọng cạnh tranh cùng "người đồng hương" Toyota Fortuner. Về ngoại hình, mẫu xe này sở hữu kích thước tổng thể là 4.882 x 1.850 x 1.835 mm (D x R x C), Nissan Terra 2018 mới có vẻ ngoài cứng cáp, cơ bắp đặc biệt với phần đầu có phần giống với mẫu bán tải Navara. Xe có khoảng sáng gầm khá lớn đạt 225 mm được Nissan khẳng định là “tốt nhất trong phân khúc”, cùng với đó là góc tới 32 độ và góc thoát 27 độ. Nissan Terra tại Việt Nam sở hữu một số nét thiết kế quen thuộc, tương tự như xe bán tải Navara. Mẫu SUV sử dụng khung gầm sát-xi rời này được trang bị lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng của gia đình Nissan. Thêm vào đó là cụm đèn pha có thiết kế góc cạnh, chắn bùn phồng lên và nhiều chi tiết mạ crôm sáng bóng. So với Navara, Nissan Terra chỉ có một số khác biệt trong thiết kế như cản va. Những bản trang bị cao cấp của Nissan Terra 2018 sẽ đi kèm đèn pha LED. Vòng ra phía sau, bạn sẽ thấy phần thân vỏ đi kèm nhiều đường nét uốn lượn. Đáng tiếc là thiết kế đuôi xe của Nissan Terra khá đơn giản với thanh crôm cỡ lớn trên cửa cốp và cụm đèn hậu ôm trọn 2 góc. Bên trong Nissan Terra phiên bản mới xuất hiện của vô lăng 3 chấu đa chức năng, cửa gió điều hòa, mặt táp-lô được thiết kế công thái học và cụm điều khiển trung tâm đều được bê nguyên từ Navara sang Nissan Terra 2018. Khác với xe từng ra mắt tại Trung Quốc chỉ đi kèm nội thất 5 chỗ, Nissan Terra 2018 tại Việt Nam có 7 chỗ ngồi. Theo hãng xe ôtô Nissan cho biết, Terra 2018 có không gian nội thất rộng nhất phân khúc với hàng ghế sau có thể gập phẳng xuống sàn. Ở những bản trang bị cao cấp, xe sẽ có nội thất bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng và hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay. Về sức mạnh vận hành, Nissan Terra 2018 có 2 tùy chọn động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ dầu diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,5 lít cho công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 450 Nm kết hợp với hệ dẫn động 1 cầu và hộp số sàn 6 cấp. Thứ 2 là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít sản sinh 169 mã lực và 241 Nm kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp. Ngoài ra động cơ xăng còn có tùy chọn dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Trang bị an toàn bao gồm hệ thống cân bằng điện tử, trợ lực lái điện, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh, cảnh báo điểm mù, lệch làn đường, camera 360 độ, cảnh báo vật cản, cảm biến áp suất lốp và 7 túi khí an toàn.Nissan Terra tại Việt Nam có 3 phiên bản gồm 2.5L S 2WD (máy dầu) giá 988 triệu, bản 2.5L E 2WD giá 1,026 tỷ và bản cao cấp nhất 2.5L V 4WD giá 1,226 tỷ đồng. Với giá bán này, Nissan Terra cao hơn đôi chút so với đối thủ Chevrolet Trailblazen và thấp hơn Toyota Fortuner từ 40 đến 130 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Video: Những tính năng đáng tiền của Nissan Terra tại Việt Nam.

