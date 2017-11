"Soi" môtô cảnh sát Honda NC750 phục vụ APEC 2017

Để đảm bảo công tác tăng cường dẫn đoàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC tháng 11/2017, phòng CSGT Hà Nội đã đưa một đoàn xe môtô phân khối lớn gồm 20 xe môtô cảnh sát Honda NC750 và dàn xe ôtô sedan Toyota Camry dẫn đoàn vào hỗ trợ cùng lực lượng tại Đà Nẵng. Tại hội nghị cấp cao APEC 2017 này, Phòng CSGT Hà Nội gửi đi 100 chỉ huy, cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn. Đoàn xe CSGT tăng cường từ Hà Nội sẽ gồm 20 xe môtô phân khối lớn và 12 xe ôtô chuyên dụng. Đoàn sẽ tăng cường vào Đà Nẵng phục vụ APEC từ ngày 11/10 - 13/11/2017. Được biết, trong dịp này Phòng PC67 đã sẽ tăng cường những phương tiện hiện đại nhất của mình bao gồm ôtô và môtô dẫn đoàn thế hệ mới nhất cũng được bổ sung trang cấp. Trong đó, ấn tượng nhất chính là dàn xe môtô Honda NC750 Police mới của cảnh sát giao thông Việt Nam. Mẫu xe môtô Honda NC750 phiên bản Police mới nhất của CSGT Hà Nội dựa trên nền tảng của mẫu NC750X. Chiếc xe môtô đặ chủng này sở hữu đèn chiếu sáng rộng và đèn xi-nhan gắn cao. Hai bên thân của chiếc xe môtô này, sát phần đầu được thiết kế thêm đèn báo và còi hú chuyên dụng dành cho lực lượng cảnh sát dẫn đoàn. Trên phiên bản này, chiếc xe môtô phân khối lớn Honda NC750 phiên bản dành riêng cho cảnh sát được thiết kế thể thao, toàn thân xe sở hữu dàn áo "bồ câu" màu trắng đúng phong cách của những chiếc môtô cảnh sát dẫn đoàn đình đám trên Thế giới. Kết hợp cùng dàn nhựa ốp và một số chi tiết màu đen mang lại vẻ mạnh mẽ, thể thao. Mẫu xe Honda NC750 phiên bản cảnh sát này sở hữu chiều cao yên xe so với mặt đất là 828 mm, chiều dài tổng thể 2.209 mm, chiều rộng 838 mm và chiều cao 1.285 mm. Phía trước người lái có một cốp đựng đồ, chứa đủ mũ bảo hiểm nửa đầu. Trong khi đó, nắp bình xăng được bố trí phía dưới yên người lái, có dung tích 14,1 lít. Bảng đồng hồ điện tử hiển thị các thông số vận hành cũng như các chức năng trên xe như; vòng tua máy, tốc độ, nhiên liệu, đèn báo thông số... Ngoài nút khởi động, tay lái bên phải còn đặt nhiều nút chức năng đặc dụng khác như; bật tắt đèn pha, micro, khoá điện. Tay lái bên trái với các nút chuyển chế độ chiếu sáng, công tắc xi-nhan, còi hay đèn khẩn cấp. Chiếc xe sở hữu yên đôi, nhưng do là xe dẫn đoàn nó được trang bị thêm ốp đuôi trắng khi dành cho một cá nhân sử dụng. Ngoài ra, phía sau xe còn được gắn 3 cốp chứa đồ thuận tiện cho những hành trình dài. Cốp chứa đồ 2 bên hông có dung tích 29 lít, trong khi cốp phía trên dung tích 45 lít. Xe sở hữu bộ vành đúc dạng nan hoa chữ Y, phanh trước và sau đĩa đơn (320 trước, 240 sau). Trên mẫu xe môtô 750cc này, Honda cũng trang bị cho NC750 hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn. Hệ thống giảm xóc trước của xe dạng telescopic có đường kính 41 mm, hành trình 153,5 mm. Giảm xóc sau dạng monoshock hành trình 150 mm. Thông số lốp của xe là 160/60-ZR17 sau và 120/70-ZR17 trước. Honda NC750 sở hữu động cơ 4 thì, SOHC, xi-lanh đôi, dung tích 745cc, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử và hộp số 6 cấp. Khối động cơ có thể sản sinh công suất 54,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 68 Nm. Hệ thống Honda Ignition, hệ thống chống trộm cao cấp, xe chỉ khởi động được khi nhập đúng mật mã an toàn đã được chủ sở hữu cài sẵn. Tại Việt Nam, phiên bản Honda NC750 thường hiện có giá bán khoảng 550 triệu đồng từ các đại lý không chính hãng, mẫu xe phiên bản cảnh sát này chủ yếu được đặt hàng riêng từ phía Cục cảnh sát, biểu diễn lái xe an toàn và trưng bày. Hiện hãng xe máy Honda đang chuẩn bị bán ra hàng loạt mẫu xe môtô phân khối lớn tại Việt Nam trong năm 2018.

