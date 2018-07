"Soi" lô xe Toyota và Mitsubishi hưởng thuế 0% về Việt Nam

Mới đây, một lô xe nhập khẩu gồm nhiều thương hiệu bao gồm: Honda, Toyota và Mitsubishi miễn thuế... đã cập cảng Hiệp Phước (TP HCM). Như vậy, sau Honda và GM thì Toyota và Mitsubishi Việt Nam là những thương hiệu tiếp theo đáp ứng các quy định của Nghị định 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu linh kiện và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Chính phủ ban hành và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 116 để có thể nhập khẩu xe về Việt Nam sau thời gian gián đoạn. Đây đều là những mẫu xe được hưởng thuế ưu đãi 0% theo cam kết Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - ATIGA. Trong lô xe cập bến lần này có 153 xe Toyota nhập khẩu từ Thái Lan với 91 xe Hilux và 62 xe Yaris. Ngoài 153 xe được xuống cảng Hiệp Phước thì số xe tương đương còn lại sẽ cập cảng ở Hải Phòng. Như vậy, lượng xe Toyota về Việt Nam đợt này chỉ có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan, còn Toyota Fortuner hay Wigo sẽ về sau do nhập khẩu từ Indonesia. Bên cạnh Toyota, cũng có khoảng 300 xe Mitsubishi và 150 xe Honda CR-V được cập cảng trong đợt này. Trong số 300 xe nhập khẩu đầu tiên của Mitsubishi Việt Nam (MMV) lần này bao gồm cả 4 mẫu xe: Pajero Sport, Mirage, Attrage và Triton. Dù lượng xe nhập khẩu cập cảng lần này chưa phải nhiều nhưng điều này sẽ là tin mừng cho những người tiêu dùng Việt sau một thời gian dài chờ đợi những mẫu xe yêu thích. Dự kiến, lô xe này sẽ bán ra thị trường khoảng cuối tháng 7 hoặc sang tháng 8/2018 sau khi phải mất thời gian kiểm định và các thủ tục liên quan khác. Hiện tại, Toyota Việt Nam cũng đã công bố giá bán cho các mẫu xe nhập khẩu này, còn Mitsubishi vẫn chưa thông báo chính thức, do xe mới cập cảng nên các chi phí cụ thể vẫn chưa thể thống kê nên hãng chưa định hình được giá bán. Theo dự đoán của giới kinh doanh xe ôtô tại Việt Nam, mức giá cho các mẫu xe nhập khẩu hưởng thuế 0% này chưa chắc đã có mức giá rẻ như người tiêu dùng mong muốn bởi lượng xe ít hơn so với dự tính trước đó.

