"Soi" Kia Sorento bản nâng cấp mới giá 799 triệu tại Việt Nam

Trong khi Hyundai Thành Công đang chuẩn bị cho việc ra mắt SantaFe hoàn toàn mới 2019 thì Thaco vẫn đang dậm chân tại chỗ với mẫu Sorento cũ kỹ với thế hệ cũ đã xuất hiện từ năm 2009. Thay vì nâng cấp lên thế hệ tiếp theo, Thaco liên tục cải tiến và nâng cấp Kia Sorento cũ. Ở phiên bản 2018 mới nhất, Sorento sẽ chỉ có kiểu mâm mới. Ngoài bộ mâm mới thì mẫu xe Kia Sorento 2018 không khác biệt với phiên bản từng giới thiệu trước đó vào đầu năm nay. Một số chi tiết khác để phân biệt với bản 2017 là Baga mui mới dạng thấp chứ không còn là dạng cao như trước, thiết kế này giúp xe trường dáng hơn. Bộ mâm đúc kiểu mới vẫn sẽ là loại 18 inch, đi cùng lốp Continental có kích cỡ 235/60R18. Kiểu mâm mới chuyển sang dạng 5 cánh kép hai màu đen – phay với các đường nét thẳng tắp, không còn kiểu “bông hoa” như trước. Cản sau được làm mới với ốp cản sau bô kép được chia ra 2 bên. Thay đổi cuối cùng là thiết kế lưới tản nhiệt dạng sọc đứng. Các trang bị trên xe không đổi với hệ thống ghế lái chỉnh điện 10 hướng, vô-lăng tích hợp các nút bấm điều khiển, màn hình thông tin giải trí 7 inch, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, hệ thống lọc khí ion, hệ thống âm thanh DVD 6 loa, tích hợp GPS, Bluetooth, các cổng kết nối AUX, USB, Ipod giúp kết nối các thiết bị đa phương tiện bên ngoài. Các trang bị an toàn trên xe như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống ga tự động, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống chống trộm, khóa điện thông minh, khóa cửa điều khiển từ xa, dây đai an toàn cho các hàng ghế, 2 túi khí, khóa cửa trung tâm, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau.

Tại Việt Nam, Kia Sorento thế hệ mới được phân phối với 2 phiên bản động cơ máy dầu và máy xăng. Trong đó phiên bản máy dầu có dung tích 2.2, 4 máy thẳng hàng, động cơ này có công suất 195 mã lực ở 3800 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 437Nm tại 1800-2500 vòng/phút. Kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó động cơ xăng dung tích 2.4L mang tên Theta II. Khối động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 174 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút cùng moment xoắn cực đại 227 Nm tại 3.750 vòng/phút, phiên bản này cũng sử dụng hộp số tự động 6 cấp như phiên bản động cơ diesel. Tại thị trường Việt Nam, Kia Sorento không chỉ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ khác trong phân khúc như Hyundai SantaFe hay Chevrolet Captiva mà còn "lấn sân" phần nào để so kè cùng Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X. Mức giá của xe hiện được Kia tại việt nam công bố từ 799 triệu đồng. Video: Kia Sorento bản nâng cấp tại Việt Nam.

Trong khi Hyundai Thành Công đang chuẩn bị cho việc ra mắt SantaFe hoàn toàn mới 2019 thì Thaco vẫn đang dậm chân tại chỗ với mẫu Sorento cũ kỹ với thế hệ cũ đã xuất hiện từ năm 2009. Thay vì nâng cấp lên thế hệ tiếp theo, Thaco liên tục cải tiến và nâng cấp Kia Sorento cũ. Ở phiên bản 2018 mới nhất, Sorento sẽ chỉ có kiểu mâm mới. Ngoài bộ mâm mới thì mẫu xe Kia Sorento 2018 không khác biệt với phiên bản từng giới thiệu trước đó vào đầu năm nay. Một số chi tiết khác để phân biệt với bản 2017 là Baga mui mới dạng thấp chứ không còn là dạng cao như trước, thiết kế này giúp xe trường dáng hơn. Bộ mâm đúc kiểu mới vẫn sẽ là loại 18 inch, đi cùng lốp Continental có kích cỡ 235/60R18. Kiểu mâm mới chuyển sang dạng 5 cánh kép hai màu đen – phay với các đường nét thẳng tắp, không còn kiểu “bông hoa” như trước. Cản sau được làm mới với ốp cản sau bô kép được chia ra 2 bên. Thay đổi cuối cùng là thiết kế lưới tản nhiệt dạng sọc đứng. Các trang bị trên xe không đổi với hệ thống ghế lái chỉnh điện 10 hướng, vô-lăng tích hợp các nút bấm điều khiển, màn hình thông tin giải trí 7 inch, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, hệ thống lọc khí ion, hệ thống âm thanh DVD 6 loa, tích hợp GPS, Bluetooth, các cổng kết nối AUX, USB, Ipod giúp kết nối các thiết bị đa phương tiện bên ngoài. Các trang bị an toàn trên xe như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống ga tự động, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống chống trộm, khóa điện thông minh, khóa cửa điều khiển từ xa, dây đai an toàn cho các hàng ghế, 2 túi khí, khóa cửa trung tâm, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau.

Tại Việt Nam, Kia Sorento thế hệ mới được phân phối với 2 phiên bản động cơ máy dầu và máy xăng. Trong đó phiên bản máy dầu có dung tích 2.2, 4 máy thẳng hàng, động cơ này có công suất 195 mã lực ở 3800 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 437Nm tại 1800-2500 vòng/phút. Kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó động cơ xăng dung tích 2.4L mang tên Theta II. Khối động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 174 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút cùng moment xoắn cực đại 227 Nm tại 3.750 vòng/phút, phiên bản này cũng sử dụng hộp số tự động 6 cấp như phiên bản động cơ diesel. Tại thị trường Việt Nam, Kia Sorento không chỉ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ khác trong phân khúc như Hyundai SantaFe hay Chevrolet Captiva mà còn "lấn sân" phần nào để so kè cùng Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X. Mức giá của xe hiện được Kia tại việt nam công bố từ 799 triệu đồng. Video: Kia Sorento bản nâng cấp tại Việt Nam.