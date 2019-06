Soi Jaguar F-Pace "chạy lướt" giá 3,9 tỷ đồng tại Hà Nội

Ra mắt lần đầu tại triển lãm Frankfurt 2015, dù có dạng crossover nhưng Jaguar F-Pace mới được đánh giá là "xe thể thao tiện dụng tối thượng", đe dọa các đối thủ như Porsche Macan, BMW X3, Mercedes GLC, Lexus NX và Audi Q3. Tại Việt Nam, những chiếc Jaguar F-Pace xuất hiện trên thị trường xe cũ khá ít và nếu có thì cũng còn khá mới và chạy ít. Chiếc xe trong bài viết này là phiên bản Jaguar F-Pace R-Sport đời 2017, đăng ký 2/2018. Thuộc dạng "chạy lướt" mới được khoảng 9000 dặm (hơn 14 nghìn km), chiếc F-Pace trong bài viết này hiện đang được chủ nhân chào bán trên sàn xe ôtô cũ hà Nội với mức giá 3,89 tỷ đồng. Về ngoại hình, mặc dù đã qua 1 năm lăn bánh nhưng do ít sử dụng chiếc xe còn gần như mới. Xe sở hữu kích thước lần lượt (Dài x Rộng x Cao) là (4.731 x 1.936 x 1.652mm). F-Peac được trang bị cụm đèn pha LED sắc sảo, lưới tản nhiệt và hốc gió trước được sơn màu đen nhám, bộ vành hợp kim khỏe khoắn hay cụm đèn hậu thanh mảnh phía sau. Thân xe của F-Peac dạng Lightweight Aluminium Architecture, với hơn 80% thân xe được làm từ nhôm nhằm giảm trọng lượng và tăng khả năng vận hành. Đuôi xe cũng sở hữu thiết kế đầy chất thể thao với cụm đèn hậu LED dài, bên dưới cản sau là hệ thống xả thể thao với ống xả kép. Khoang hành lý của mẫu xe này có thể tích lên đến 650 lít. Bên trong xe, nội thất F-Pace hoàn toàn mới được bố trí 5 chỗ ngồi thoải mái. Các vật liệu cao cấp được sử dụng như gỗ, da, ốp nhôm xước, mạ chrome tạo nên sự sang trọng, tinh tế. Hệ thống đèn chiếu sáng nội thất có thể tuỳ chỉnh màu sắc cũng là một trang bị khơi gợi cảm xúc. Những trang bị hiện đại của xe như; hệ thống thông tin giải trí InTouch Control Pro với màn hình cảm ứng 10,2 inch, hệ thống âm thanh Meridian cao cấp, hệ thống định vị vệ tinh có chế độ 3D, kết nối WiFi, màn hình 12,3 inch trong bảng đồng hồ hay màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD... Ngoài việc được trang bị hệ thống điều hòa không khí trên xe với 4 vùng. F-Pace còn được trang bị tính năng Head Up Display (HUD) sử dụng công nghệ laser hiển thị thông tin trên kính chắn gió như tốc độ xe, thông tin dẫn đường, kiểm soát hành trình, cảnh báo giao thông... Về an toàn, Jaguar F-Pace được trang bị 8 túi khí, hệ thống kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, phanh khẩn cấp AEB với cảm biến người đi bộ, điều hướng mô-men xoắn giúp vào cua an toàn, linh hoạt hơn, cân bằng điện tử hay cảnh báo va chạm quanh xe. Tại Việt Nam, Jaguar F-Pace chỉ có một động cơ là máy xăng V6, siêu nạp, dung tích 3.0 lít với công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,8 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 3/2017, Jaguar F-Pace cạnh tranh trực tiếp với dòng SUV hạng sang như Porsche Macan, BMW X3 và Audi Q5. Vào thời điểm đó, giá xe Jaguar F-Pace được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản là Pure, Prestige, R Sport và Portfolio dao động từ 3,595 - 4,894 tỷ đồng. Video: Jaguar F-PACE chính thức ra mắt khách hàng Việt.

