"Soi" Hyundai SantaFe hơn 1 tỷ đồng của HLV Park Hang Seo

Chiếc xe Hyundai SantaFe 2019 mới này được xem là phần quà tri ân của Tập đoàn Thành Công và Tập đoàn ôtô Hyundai (Hàn Quốc) dành cho những đóng góp của huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo cho nền bóng đá Việt Nam với những thành tích ấn tượng trong thời gian qua. Với những danh hiệu đạt được cùng Tuyển bóng đá Nam như; Á quân U23 châu Á 2018, top 4 Asiad 2018, lọt vào tứ kết giải vô địch châu Á AFC Cup 2019 và đặc biệt là chức vô địch giải bóng đá các quốc gia Đông Nam Á AFF Cup 2018... đây được xem là phần quà đầy ý ngĩa dành cho HLV Park Hang Seo. Tham dự lễ trao xe Hyundai SantaFe cho HLV Park có sự góp mặt của ông Young Tack Lee - Phó Tổng Giám đốc cấp cao Hyundai khu vực châu Á - Thái Bình Dương; ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công; ông Lê Ngọc Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Công cùng nhiều lãnh đạo của tập đoàn. Phần quà của HLV Park Hang Seo là chiếc xe Hyundai SantaFe thế hệ mới nhất, thuộc phiên bản Diesel 2.2 Premium. Giá xe Hyundai SantaFe Premium 2019 đang được bán tại thị trường Việt Nam với mức bán lẻ đề xuất là 1,245 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT). Thế hệ mới của SUV Hyundai SantaFe 2019 gây ấn tượng mạnh với thiết kế cá tính, thể thao nhưng không kém phần lịch lãm sang trọng với lưới tản nhiệt thác nước Cascading Grill mạ Crom đen nổi bật. Xe được trang bị những công nghệ cao cấp như đèn pha full LED – Projector, đèn hậu LED 3D, lazang 19 inch,... Về nội thất Hyundai SantaFe Premium 2019 được bọc da Nappa sang trọng, không gian nội thất rộng rãi với hàng ghế trước chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí. Xe có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, trần xe bọc da Alcatara cao cấp. Hệ thống giải trí với màn hình trung tâm, các cổng kết nối đa phương tiện, kết nối Bluetooth, hệ thống điều hòa tự động, gương chiếu hậu trong xe chống chói, hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử, sạc không dây chuẩn Qi kết hợp sạch nhanh Quick charge. Xe được trang bị động cơ Diesel 2.2L cho công suất 200 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 441Nm tại 1.750 - 2.750 vòng/phút kết hợp hộp số tự động 8 cấp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian H-TRAC. Những tính năng an toàn trên xe bao gồm hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, cảm biến đỗ xe trước-sau, hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, hệ thống cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA,... Đặc biệt, SantaFe thế hệ mới được bổ sung 2 tính năng an toàn cao cấp mới, bao gồm hệ thống khóa an toàn thông minh SEA và cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA. Với hệ thống SEA, SantaFe sẽ sử dụng hệ thống radar để quét các phương tiện đi tiến sát đến vùng nguy hiểm khi mở cửa xe, trong trường hợp có xe tiến đến. Video: Xem chi tiết SUV Hyundai SantaFe 2019 mới.

