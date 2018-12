"Soi" Honda CB1300 mới giá gần 500 triệu tại Sài Gòn

Vào đầu thập niên 90, Honda đã phát triển một dự án với tên gọi "Project Big 1" nhằm tạo ra một mẫu naked-bike cỡ lớn với các đặc tính của một chiếc môtô phổ thông Nhật Bản (UJM - Universal Japanese Motorcycle). Thành quả của dự án này là chiếc CB1000 vào năm 1992 mà tới hiện nay, "hậu duệ" của nó chính là Honda CB1300 Super Four SP. Vừa ra mắt tại Nhật Bản từ tháng 10/2018 vừa qua, mới đây dàn xe Honda CB1300 Super Four 2018 đã cập bến Việt Nam. Đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản Honda CB1300 Super Four SP. Xe được một đại lý tư nhân nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam, cả hai mẫu xe đều là phiên bản kỷ niệm 25 năm dòng xe này với hai màu đen tuyền và trắng đỏ. Trên phiên bản mới này, Honda CB1300 2019 vẫn mang thiết kế đặc trưng của dòng CB Super Four, vốn đã được Honda giữ gần như y nguyên từ chiếc CB1300SF đời 1998 hay CB400SF VTEC II tới nay. Ở phía trước chiếc xe mang kiểu dáng của một mẫu môtô UJM cổ điển giống như các dòng CB750 "huyền thoại", bao gồm đèn pha chóa tròn lớn dạng led và cặp xi-nhan đối xứng hai bên. Cụm đồng hồ của xe vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống của một mẫu môtô kinh điển trước đây với đồng hồ báo tua và báo tốc dạng cơ chạy độc lập. Giống như phiên bản trước, nằm giữa 2 đồng hồ này là một màn hình hiển thị đa thông tin. Chiếc xe cũng có ổ khóa chống trộm HISS giống như những mẫu xe môtô Honda đời mới khác. Dù ở phiên bản 400 cho đến 1300, dễ điều khiển là một trong đặc tính được Honda duy trì trên dòng CB Super Four. Chính vì vậy chiếc xe được trang bị sẵn tay lái cao và rộng để đem tới tư thế ngồi thoải mái nhất cho người lái. Dù sở hữu trọng lượng tới 268 kg, nhưng chiếc xe vẫn rất dễ dắt ngay cả với khổ người nam giới tại Việt Nam. CB1300 Super Four 2019 sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 2.200 x 795 x 1.125 mm, trục cơ sở 1.520 mm, chiều cao yên xe ở mức 780 mm có thể điều chỉnh và khoảng sáng gầm xe 125 mm. Bình xăng dung tích 21 lít, phiên bản kỷ niệm sẽ có biểu tượng "25th Anniversary" cạnh nắp bình xăng, trong khi bản SP sẽ có biểu tượng "Project Big 1". Trong khi phần trước của xe có thiết kế của một mẫu môtô phổ thông UJM cổ điển thì ở phía sau, phần đuôi xe lại được tạo dáng như một mẫu naked-bike hiện đại. Kể từ chiếc CB1000 trở về trước, đuôi của dòng xe này còn khá vuông vức và "cục mịch" nhưng từ năm 1998 tới nay, đuôi xe đã được vuốt dẹt về phía sau để tạo dáng thể thao và thanh thoát hơn. Cụm đèn hậu và xi nhan dạng đèn led hiện địa. Honda CB1300 Super Four SP vẫn tiếp tục sử dụng phuộc nhún trước dạng ống lồng hiệu Ohlins màu vàng nổi bật ở phía trước và Brembo M4 Monoblock màu đỏ 4 piston, được đúc từ nhôm nguyên khối, cùng hệ thống ABS lắp sẵn. Giống như CB400SF Revo, CB1300 đã đổi sang thiết kế mâm "xương cá" 10 nan kể từ đời 2014 tới nay. Bánh trước của xe có mâm đường kính 17 inch và đi kèm lốp 120/70/17. Dù chỉ sử dụng lốp 180/55/17 nhưng do có bản mâm rộng nên bánh sau của CB1300SF 2017 trông rất "béo". Ở phía sau, hệ thống phuộc cũng sử dụng dạng lò xo đôi do Ohlins sản xuất. Với việc nâng cấp hệ thống phuộc mới, Honda CB1300 SP có chiều cao yên và khoảng gầm cao hơn đôi chút so với bản thông thường. Hệ thống xả của Honda CB1300 Super Four SP mới có kết cấu 4-to-1 và dẫn tới lon pô rất dài và lớn ở phía sau. Khác với các phiên bản trước đây, hẹ thống ống xả mới thon gọn hơn và được bọc hoàn toàn băng kim loại mạ crom sáng bóng khá đẹp mắt. Trên phiên bản mới này, Honda CB1300 Super Four sử dụng khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên DOHC, 16 van, dung tích 1.284cc đi kèm công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI, làm mát bằng chất lỏng. CB1300 là dòng xe đầu bảng trong gia đình Honda Super Four, xe sở hữu piston khá lớn với đường kính 78 mm, hành trình xi-lanh 67,2 mm, hộp số tay 5 cấp. Xe có công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 118 Nm. Theo đại diện của đại lý nhập khẩu tư nhân tại TP HCM đa về mẫu xe này, giá xe Honda CB1300 Super Four SP khoảng 488 triệu đồng, trong khi 2 phiên bản còn lại có giá bán thấp hơn - khoảng 400 triệu đồng. Được biết, hiện bộ phận kinh doanh xe phân khối lớn chính hãng của Honda Việt Nam vẫn chưa kinh doanh dòng xe mới này, đây cũng là cơ hội cho các đại lý không chính hãng tìm kiếm khách hàng dịp cuối năm. Video: Chi tiết Honda CB1300 Super Four SP phiên bản 2019.

