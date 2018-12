"Soi" Ford Ranger XLT 2018 giá 779 triệu tại Việt Nam

Thương hiệu ôtô Mỹ mới đây vừa bổ sung thêm 2 phiên bản XLT cùng 1 phiên bản XL mới vào danh mục sản phẩm của Ford Ranger tại Việt Nam. Đây được xem là phiên bản giá rẻ hơn so với các bản Ranger Wildtrak và Raptor đã được Ford Việt Nam giới thiệu trước đó. Mẫu xe bán tải Ford Ranger XLT là phiên bản 2 cầu có nằm giữa XLS và Wildtrak. So với bản XLS, bản XLT có một số điểm vượt trội hơn như hệ dẫn động 2 cầu, đèn chiếu sáng projector tự động, gạt mưa tự động, gương gập điện, ốp gương mạ chrome,… Ford Ranger XLT được đánh giá là mẫu xe phù hợp hơn với mục đích chở hàng tại những nơi có địa hình phức tạp thay vì cho dân mê offroad, bởi thiếu hệ thống cân bằng điện tử. Các công nghệ an toàn khác có hỗ trợ phanh (ABS, EBD), ga tự động (Cruise Control) và 2 túi khí. Nội thất của xe được trang bị cơ bản: ghế bọc nỉ chỉnh tay, điều hoà cơ, tay lái bọc da, gương chiếu hậu bên trong chỉnh tay, cừa kính người lái có chức năng 1 chạm lên xuống và chống kẹt. Hệ thống âm thanh: AM/FM, CD, MP3, iPod, USB, Bluetooth đi kèm công nghệ giải trí SYNC 1. Do sở hữu mức giá rẻ nên Ford Ranger XLT 2018 kém xa về cả công nghệ an toàn lẫn truyền động so với Wildtrack. Cụ thể, xe không có hệ thống cân bằng điện tử, tính năng lùi xe và phanh tự động tiên tiến mới. Động cơ 2 bản Ford Ranger XLS và XLT này giống hệt nhau, là loại diesel dung tích 2,2 lít, công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm, kết hợp số tự động hoặc số sàn 6 cấp. Vô-lăng trợ lực điện nhẹ nhàng. Giá xe Ford Ranger XLT cao hơn so với bản XLS 124 triệu đồng đối với số sàn và 129 triệu đồng nếu là bản số tự động. Đây được xem là sự lựa chọn thú vị dành cho các khách hàng muốn sở hữu một chiếc bán tải dẫn động 2 cầu thương iệu Mỹ với tầm tiền dưới 800 triệu đồng. Video: Chi tiết xe bán tải Ford Ranger XLT 2018 tại Việt Nam.

