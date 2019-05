"Soi" Ford F-150 Harley-Davidson tại Việt Nam giá 7 tỷ đồng

Thương hiệu Harley-Davidson không công bố sẽ sản xuất bao nhiêu chiếc F-150 phiên bản này nhưng dự kiến sẽ không nhiều và được đồn đoán là đã cháy hàng ngay sau khi ra mắt. Ford F-150 Harley-Davidson 2019 được ra mắt tại Chicago Auto Show 2019 với một số khác biệt so với trước. Mẫu bán tải hạng nặng Ford F-150 Harley-Davidson 2019 phiên bản đặc biệt vừa cập bến thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu bởi một garage tư nhân tại Hà Nội. Vừa ra mắt hồi tháng 2, F-150 Harley-Davidson 2019 được đại gia Việt Nam mang về chỉ sau 3 tháng ra mắt. Những điểm nhấn nổi bật ở thiết kế ngoại thất của mẫu bán tải Ford F-150 Harley-Davidson 2019 bao gồm lưới tản nhiệt mới, dải đèn được tích hợp với cản trước, móc kéo, bậc cửa mới, hốc gió ca-pô kiểu Raptor và cản trước/sau tùy chỉnh, được trang trí màu cam bắt mắt. Dải đèn LED chiếu sáng được tích hợp với cản va trước, cản va trước/sau. Các chi tiết ở phần ngoại thất của xe mang đậm chất cơ bắp theo đúng phong cách của hãng xe môtô đình đám Mỹ với lịch sử hơn 100 năm. Phần đuôi xe, Ford F-150 Harley-Davidson cũng sở hữu phong cách tương đồng với những "người anh em" F-150 khác với thiết kế vuông vức, mạnh mẽ cùng logo phiên bản Harley-Davidson to bản sơn đen lì cực kỳ cá tính. Cặp ống xả được đặt cân đối ở hai bên hông xe cùng thiết kế trẻ trung, năng động không kém các mẫu xe thể thao thông thường. Ford F-150 Harley-Davidson 2019 còn có bậc cửa mới, vòm bánh xe rộng hơn, nó còn được trang bị bộ vành độc quyền 22 inch đi kèm bộ lốp đa dụng. Đây là những đặc điểm để phân biệt F-150 Harley-Davidson so với "người anh em" F-150 tiêu chuẩn từng xuất hiện tại Việt Nam. Bên trong xe, nội thất được trang bị cửa sổ tối màu đảm bảo sự riêng tư, ghế ngồi bằng da được khâu họa tiết kim cường bằng chỉ cam, bảng đồng hồ ốp thép không rỉ, bàn đạp kiểu xe đua và các chi tiết trang trí độc quyền trên bảng táp-lô, vô-lăng và cửa. Bậc bước chân lên xuống tự động, logo phiên bản Harley-Davidson là những trang bị trên Ford F-150 Harley-Davidson. Vô lăng xe dạng 4 chấu mạnh mẽ đuọc bọc da với thiết kế nam tính cùng nhiều phím chức năng. Tương tự bản xem trước ra mắt trong năm 2018, phiên bản F-150 đặc biệt này cũng được trang bị hệ thống treo của BDS và giảm xóc của Fox. F-150 Harley-Davidson 2019 được cho là lấy cảm hứng từ những chiếc mô tô Fat Boy và CVO, và phiên bản Harley-Davidson chỉ có thể được đặt hàng dưới dạng SuperCrew. Xe được trang bị khối động cơ V8 5.0 lít, nhưng có thể được đặt hàng với 3.5 EcoBoost V6 và cung cấp sự lựa chọn giữa cấu hình 4×2 hoặc 4×4. Mẫu xe bán tải hạng nặng Ford F-150 Harley-Davidson 2019 mới sẽ có 3 tùy chọn màu ngoại thất, bao gồm đen Agate, trắng Platinum và xám Leadfoot. Chiếc đầu tiên về Việt Nam có màu đen Agate. Tại Mỹ, bản màu đen Agate Black của xe có giá 97.400 USD. Sau khi về Việt Nam, mức giá Ford F-150 Harley-Davidson 2019 hạng nặng này hiện đang được đại lý tư nhân tại Hà Nội chào bán ở mức hơn 7 tỷ đồng. Video: Chi tiết bán tải Ford F-150 Harley-Davidson 2019.

