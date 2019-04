“Soi” Ertiga 2019 tại VN, giá từ 499 triệu đồng

Như đã đưa tin trước đó, hãng xe Nhật Bản đã có kế hoạch đưa mẫu xe Suzuki Ertiga 2019 về Việt Nam để cạnh tranh cùng Mitsusbishi Xpander ở phân khúc MPV giá rẻ. Mới đây, hình ảnh lô xe Suzuki Ertiga 2019 nhập khẩu cũng đã xuất hiện tại cảng hải quan Việt Nam ám chỉ ngày ra mắt của mẫu ôtô này không còn xa. Theo thông tin từ phía đại lý, Ertiga 2019 có thể sẽ được ra mắt Việt Nam trong tháng 5 tới. Quay trở lại Việt Nam sau gần 1 năm bị ngừng phân phối vì chính sách mới, xe vẫn tiếp tục được nhập khẩu từ Indonesia. Đáng chú ý, mẫu MPV giá rẻ Suzuki Ertiga 2019 có thiết kế hiện đại, trẻ trung và bắt mắt hơn trước nhiều, đi cùng nhiều trang bị hiện đại hơn. Suzuki Ertiga 2019 mới sở hữu vẻ ngoài cứng cáp, góc cạnh hơn nhờ nền tảng khung gầm mới mang tên Heartect. Đầu xe khỏe khoắn hơn với lưới tản nhiệt mới và cụm đèn pha tạo hình sắc nét. Thân xe cũng có một số đường gân tạo điểm nhấn, thiết kế la-zăng đẹp mắt hơn và đặc biệt phần kính ở thân xe kéo dài xuống phần đuôi tạo cảm giác mạnh mẽ hơn. Bên trong nội thất của xe, bảng táp-lô được thiết kế với các đường kẻ ngang và hệ thống giải trí thông tin nổi. Vô-lăng 3 chấu kế thừa từ mẫu Swift mới, hai ghế trước được thiết kế với hai tông màu be và nâu. Ngoài ra, các trang bị nổi bật khác như; cổng sạc 12V cho ghế trước/sau, đầu cắm USB và audio, 4 loa và cảm biến lùi... Suzuki Ertiga 2019 vẫn chỉ được trang bị 2 túi khí và bản GX sẽ có thêm hệ thống cân bằng điện tử ESP. Khoang hành lý nay có dung tích 153 lít (lớn hơn 18 lít) khi dựng hàng ghế thứ, có thể mở rộng lên 550 lít (lớn hơn 50 lít) khi gập hàng ghế thứ ba và 803 lít (lớn hơn 68 lít) khi gập cả hàng ghế thứ ba và thứ 2. Về khả năng vận hành, tại thị trường Indonesia, Suzuki Ertiga 2019 được trang bị động cơ mới có dung tích 1.5L giúp xe đạt được công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với các tùy chọn hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Bên cạnh hình ảnh lô xe tại cảng Việt Nam, một tấm ảnh chụp được cho là bảng giá của Suzuki Việt Nam áp dụng từ ngày 1/4/2019 cũng có sự xuất hiện của cái tên Ertiga 2019. Theo đó, mẫu MPV này sẽ có 2 phiên bản là GL 5MT và GLX 4AT với giá tương ứng đi 499 - 549 triệu đồng. Hiện phía bên hãng vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin và còn nhiều nghi vấn về mức giá rẻ như trên. Tuy nhiên, ở thị trường Indonesia, giá xe Suzuki Ertiga 2019 vốn đã được bán rẻ hơn so với Mitsubishi Xpander. Do đó, người dùng Việt hoàn toàn có quyền hi vọng vào mức giá vô cùng hấp dẫn cho lựa chọn mới trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Video: Chi tiết xe giá rẻ Suzuki Ertiga 2019 mới.

