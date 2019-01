“Soi” dàn xe hạng C độ khủng nhất năm 2018 tại Việt Nam

Độ khủng cho xe hạng C đang được nhiều dân chơi Việt theo đuổi nhằm nâng cấp giá trị chiếc xe. Một trong số đó có mẫu Honda Civic. Để khiến cho chiếc hatchback hạng C Honda Civic trở nên thể thao hơn nhiều dân chơi không ngại chi tiền tậu hàng loạt các phụ kiện mới cho xe. Chiếc Honda Civic độ dàn âm thanh khủng tại Sài Gòn là một ví dụ. Chiếc xe thuộc thế hệ thứ 10 thay đổi ngoại hình với sự kết hợp hai tông màu đen-trắng và body kit hầm hố. Body kit tăng chiều rộng xe. Các chi tiết thiết kế góc cạnh, dữ dằn. Bộ vành độ 18 inch 5 chấu. Với gói độ Type R, toàn bộ cản trước và sau của xe được ốp mới hoàn toàn. Ốp chắn bùn dập nổi với những chiếc đinh tán màu tím gây ấn tượng mạnh. Chiếc Honda Civic 1.5 Turbo 2017 được độ động cơ và kiểu dáng theo phong cách JDM Nhật Bản với style Civic Type R độc đáo tại Sài Gòn. Xe có chi phí độ khoảng 457 triệu đồng, được trang bị bộ bodykit thân rộng widebody với kết cấu nhẹ nhàng và độ rộng vừa phải. Nắp ca-pô và cốp sau làm từ sợi carbon giúp giảm trọng lượng xe đáng kể. Toàn bộ cản trước sau đều được thay thế với chi tiết ấn tượng... Khối động cơ 4 xy-lanh nguyên bản (I4) dung tích 1.5L tăng áp (turbo) DOHC công nghệ VTEC đã được độ lại tăng áp, hệ thống nạp không khí (air intake) với lọc gió hàng hiệu K&N (air filter) giúp cải thiện lưu lượng không khí đi vào động cơ, remap lại ECU, trang bị hệ thống xả Akrapovic full system và phần còn lại chưa tiết lộ... Bên cạnh Honda Civic, Mazda3 phong cách siêu xe cũng được xem là nguồn cảm hứng cho nhiều người chơi xe thích độ. Đơn cử như chiếc Mazda3 độ Wide Body phong cách Liberty Walk đầu tiên tại Việt Nam do thợ độ Khắc Trung thực hiện. Anh Trung đã biến hóa bộ body này sang kiểu độ thân rộng Wide Body của Liberty Walk, và điều này được thực hiện chủ yếu ở 4 hốc bánh xe. Các chi tiết lắp thêm giúp cho chiều rộng của xe tăng lên đáng kể... Mazda3 2017 dán tem Batman, độ đồ chơi tại Sài Gòn. Chiếc Mazda3 2017 thuộc sở hữu của một chủ xe trẻ tuổi tại TP.HCM. Sau khi chọn mua mẫu sedan này, chủ xe đã dán decal đen mờ toàn bộ cho thân xe, khiến chiếc xe hút mắt hơn. Chữ ký của chủ xe cũng được làm từ decal và dán lên sườn xe. Phía đuôi xe, ống xả tiêu chuẩn được thay thế và đường ống ra mới, cảm giác thể thao và cứng cáp hơn. Cụm đèn hậu và đèn pha sử dụng xi-nhan LED. Hai bên sườn gắn thêm những cánh gió nhỏ. Động cơ Mazda3 có phần hơi yếu khiến nhiều chủ xe nâng cấp cả hạng mục này. Độ công suất xe có thể được thực hiện bằng việc can thiệp vào ECU hay thay hệ thống xả. Mazda3 1.5L nguyên được đánh giá là có độ trễ ga lớn và công suất không cao, chỉ 112 mã lực. Chiếc xe hạng C Kia K3 từ kiểu dáng sedan bỗng hóa thành siêu xe với cảm hứng lấy từ phong cách của chiếc Maserati GranTurismo đến từ nước xứ sở mỳ ống. Ý tưởng táo bạo này của chủ nhân chiếc xe đã được một xưởng độ tại TP.HCM thực hiện. Gói độ bodykit chiếm áp đảo là kiểu Focus RS. Phong cách như xe đua, độ mà như nguyên bản được nhiều dân chơi xe Focus lựa chọn. Đối với Focus, những gói độ thân rộng hiếm thấy. Động cơ tuy đã mạnh nhưng vẫn được người chơi xe nâng cấp thêm. Video: Mẫu xe nào mất giá nhất phân khúc hạng C.

