"Soi" Chevrolet Captiva 2019 giá 773 triệu tại Đông Nam Á

Tại triển lãm xe Bangkok 2019 hiện đang diễn ra tại Thái Lan, hãng Chevrolet đã vén màn thế hệ thứ hai của dòng crossover cỡ C Captiva dành cho thị trường Đông Nam Á. Chevrolet Captiva 2019 mới ở Thái Lan trên thực tế chính là phiên bản đổi tên của mẫu ô tô Trung Quốc Baojun 530, tương tự Wuling Almaz hiện đang được phân phối tại Indonesia. So với Baojun 530, Chevrolet Captiva 2019 gần như giống hệt về cả thiết kế, kích thước lẫn động cơ. Theo đó, mẫu crossover cỡ C này sở hữu chiều dài 4.655 mm, rộng 1.835 mm, cao 1.760 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Như vậy, Chevrolet Captiva mới ngắn hơn 18 mm, hẹp hơn 14 mm, cao hơn 4 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 43 mm so với bản cũ, hứa hẹn không gian nội thất rộng rãi hơn. Về thiết kế, Chevrolet Captiva 2019 được trang bị nhiều chi tiết mạ crôm như viền lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù. Trong khi đó, cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh dạng "mắt híp", nối liền với lưới tản nhiệt. Riêng lưới tản nhiệt của Chevrolet Captiva 2019 tại Thái Lan đi kèm 3 nan nằm ngang khác biệt so với Baojun 530. Bên sườn của mẫu SUV cỡ C này xuất hiện bộ vành 17 inch với thiết kế hợp kim 5 chấu kép giống với loại dùng cho Wuling Almaz ở Indonesia. Riêng chiếc Chevrolet Captiva 2019 màu vàng xuất hiện trong triển lãm xe Bangkok 2019 được trang bị bộ vành Vossen 10 chấu kép màu đen. Vòng ra đằng sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu thanh mảnh và nẹp mạ crôm nằm vắt ngang cửa cốp ngay bên dưới logo Chevrolet. Bên dưới là đèn phản quang/đèn sương mù sau được thiết kế thành dải kéo dài theo chiều rộng của cản va. Tiếp đến là chi tiết giả bộ khuếch tán, tích hợp 2 đầu ống xả mạ crôm. Hiện chưa có hình ảnh của nội thất bên trong Chevrolet Captiva 2019 phiên bản Thái Lan. Chỉ biết rằng, Captiva 2019 tại thị trường này sẽ có 2 phiên bản 5 và 7 chỗ và sở hữu thiết kế nội thất khác với Baojun 530. Nằm bên dưới nắp capô của Chevrolet Captiva 2019 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít với công suất tối đa 140 mã lực tại tua máy 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại dải tua máy 1.600 - 3.600 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Chưa rõ sau Thái Lan, Chevrolet Captiva 2019 có được bày bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Dự kiến giá xe Chevrolet Captiva 2019 khoảng dưới 1 triệu Baht (tương đương 733 triệu đồng). Khi có mặt trên thị trường, xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Nissan X-Trail. Video: Xem chi tiết Chevrolet Captiva 2019 tại Thái Lan.

