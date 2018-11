"Soi" BMW X4 mới sắp về tới Việt Nam đấu Mercedes-Benz GLC

Lần đầu ra mắt thế giới hồi đầu năm trong khuôn khổ triển lãm Ô tô Geneva 2018, thế hệ của chiếc BMW X4 2019 mới sẽ được công ty phân phối BMW (thuộc THACO) đem về Việt Nam vào đầu năm 2019. Giữ nguyên cái chất SUV BMW lai coupe đặc trưng nhưng ở thế hệ mới, thiết kế ngoại thất của BMW X4 được thay đổi trở nên cơ bắp lực lưỡng hơn với lưới tản nhiệt quả thận mở rộng theo chiều dọc hòa chung với phong cách thiết kế của hãng xe Đức trong thời gian gần đây. Sự thay đổi về ngoại thất kéo theo chiều dài của BMW X4 tăng thêm 81 mm và chiều rộng cũng được cải thiện thêm 37 mm so với trước. Đặc biệt, chiều dài cơ sở của tăng thêm khoảng 51 mm hứa hẹn một không gian nội thất thoải mái hơn. Chiều cao gần như được giữ nguyên nhưng trọng tâm xe thấp hơn cùng tỷ lệ phân bổ trọng lượng hoàn hảo 50% trước và sau. Bên cạnh đó, BMW X4 2019 cũng được trang bị thêm hệ thống đèn pha, đèn hậu và đèn sương mù toàn bộ chạy bóng LED hiện đại. Đầu xe cũng có hốc gió thích ứng góp phần tạo nên một tổng thể thiết kế khí động học hơn trước giúp giảm hệ số lực cản gió. Xe cũng cải thiện khoảng duỗi chân cho hành khách ở hàng ghế sau, khoang hành lý đạt 524 lít. Về mặt nội thất, BMW X4 2019 có những thay đổi rõ rệt so với thế hệ cũ. Mẫu SUV lai coupe hạng sang giờ đây sở hữu màn hình cảm ứng cỡ lớn có kích thước 10,25 inch đặt hẳn lên cao đầy hiện đại, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió tùy chọn với kích thước tăng 75% đi kèm khả năng ra lệnh bằng giọng nói/cử chỉ. Ở thị trường nước ngoài, BMW X4 2019 có 3 tùy chọn máy xăng và 4 lựa chọn máy dầu. Hiện tại vẫn chưa rõ THACO sẽ đem phiên bản nào về trong khi thế hệ cũ được phân phối với bản xDrive20i. Do đó, chúng ta có thể dự đoán BMW X4 thế hệ mới sắp sửa về Việt Nam sẽ là phiên bản xDrive30i. Phiên bản BMW X4 xDrive30 mới này được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn, cho công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm. Như vậy, dòng BMW X-Series thế hệ mới tại Việt Nam hiện đã có X1 và X2, cộng thêm X4 ra mắt vào đầu năm sau trong khi đó X3 chưa hẹn ngày về. Hiện tại THACO vẫn chưa hé lộ thông tin về giá bán của X4 2019 nhưng được biết, các đại lý trên toàn quốc đã mở cọc cho mẫu xe này. Video: BMW X4 hoàn toàn mới sắp về tới Việt Nam.

Lần đầu ra mắt thế giới hồi đầu năm trong khuôn khổ triển lãm Ô tô Geneva 2018, thế hệ của chiếc BMW X4 2019 mới sẽ được công ty phân phối BMW (thuộc THACO) đem về Việt Nam vào đầu năm 2019. Giữ nguyên cái chất SUV BMW lai coupe đặc trưng nhưng ở thế hệ mới, thiết kế ngoại thất của BMW X4 được thay đổi trở nên cơ bắp lực lưỡng hơn với lưới tản nhiệt quả thận mở rộng theo chiều dọc hòa chung với phong cách thiết kế của hãng xe Đức trong thời gian gần đây. Sự thay đổi về ngoại thất kéo theo chiều dài của BMW X4 tăng thêm 81 mm và chiều rộng cũng được cải thiện thêm 37 mm so với trước. Đặc biệt, chiều dài cơ sở của tăng thêm khoảng 51 mm hứa hẹn một không gian nội thất thoải mái hơn. Chiều cao gần như được giữ nguyên nhưng trọng tâm xe thấp hơn cùng tỷ lệ phân bổ trọng lượng hoàn hảo 50% trước và sau. Bên cạnh đó, BMW X4 2019 cũng được trang bị thêm hệ thống đèn pha, đèn hậu và đèn sương mù toàn bộ chạy bóng LED hiện đại. Đầu xe cũng có hốc gió thích ứng góp phần tạo nên một tổng thể thiết kế khí động học hơn trước giúp giảm hệ số lực cản gió. Xe cũng cải thiện khoảng duỗi chân cho hành khách ở hàng ghế sau, khoang hành lý đạt 524 lít. Về mặt nội thất, BMW X4 2019 có những thay đổi rõ rệt so với thế hệ cũ. Mẫu SUV lai coupe hạng sang giờ đây sở hữu màn hình cảm ứng cỡ lớn có kích thước 10,25 inch đặt hẳn lên cao đầy hiện đại, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió tùy chọn với kích thước tăng 75% đi kèm khả năng ra lệnh bằng giọng nói/cử chỉ. Ở thị trường nước ngoài, BMW X4 2019 có 3 tùy chọn máy xăng và 4 lựa chọn máy dầu. Hiện tại vẫn chưa rõ THACO sẽ đem phiên bản nào về trong khi thế hệ cũ được phân phối với bản xDrive20i. Do đó, chúng ta có thể dự đoán BMW X4 thế hệ mới sắp sửa về Việt Nam sẽ là phiên bản xDrive30i. Phiên bản BMW X4 xDrive30 mới này được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn, cho công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm. Như vậy, dòng BMW X-Series thế hệ mới tại Việt Nam hiện đã có X1 và X2, cộng thêm X4 ra mắt vào đầu năm sau trong khi đó X3 chưa hẹn ngày về. Hiện tại THACO vẫn chưa hé lộ thông tin về giá bán của X4 2019 nhưng được biết, các đại lý trên toàn quốc đã mở cọc cho mẫu xe này. Video: BMW X4 hoàn toàn mới sắp về tới Việt Nam.