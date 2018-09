"Soi" BMW R1250GS phiên bản 2019 hoàn toàn mới

Trước khi chính thức ra mắt thế hệ xe adventure mới tới thị trường, BMW Motorrad đã chính thức đăng tải hình ảnh chi tiết và thông tin của mẫu xe môtô BMW R1250GS phiên bản 2019 hoàn toàn mới tới người dùng. Ở thế hệ mới này, nâng cấp đáng giá nhất của BMW R1250GS phiên bản 2019 chính là khối động cơ mới với dung tích xylanh lớn hơn. Theo đó R1250GS 2019 vẫn tiếp tục trang bị động cơ boxer trứ danh, vốn đã làm lên tên tuổi của thương hiệu xe môtô đình đám nước Đức. Khối động cơ mới này của BMW R1250GS cho dung tích 1.254cc, sản sinh công suất 136 mã lực tại tua máy 7.750 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 143 Nm 6.250 vòng/phút, tăng lên đáng kể so với con số 125 mã lực và 125 Nm của động cơ boxer 1.170cc hiện tại. Bên cạnh đó, cải tiến ở trục cam cũng giúp công nghệ van biến thiên tăng cường khả năng tiết kiệm nhiên liệu, qua đó đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải mới. Cụ thể hơn, nâng cấp này làm thay đổi thời điểm đóng mở ở hai van nạp, khiến hai van này mở không đồng bộ, làm tăng hiệu suất nén của buồng đốt. Ngoài ra, thế hệ động cơ mới cũng không dùng xích cam mắt tròn nữa mà trang bị xích cam mắt răng, cùng với đó là kim phun đôi ở mỗi buồng đốt. Chính thay đổi này giúp BMW R1250GS 2019 đạt được công suất và mômen xoắn cao hơn so với phiên bản hiện đang bán trên thị trường. Thuộc dòng xe adventure mới cao cấp nên BMW R1250GS thế hệ 2019 cũng tiếp tục được nhà sản xuất Đức trang bị thêm nhiều công nghệ hỗ trợ người lái như hệ thống kiểm soát ổn định tự động ASC, nói cách khác là kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSC. Ngoài ra, các khách hàng cũng có thể trang bị cho xe thêm gói nâng cấp tiện ích với các hệ thống hỗ trợ như hệ thống kiểm soát lực kéo thích ứng DTC, ABS Pro, hệ thống hỗ trợ phanh DBC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc Pro và Riding Modes Pro với bổ sung chế độ vận hành. Các trang bị tiêu chuẩn khác trên xe mẫu xe mới này bao gồm màn hình màu TFT kích thước 6.5 inch, hiển thị tất cả các thông tin cần thiết với người dùng, hệ thống treo trước, sau và ngoại hình của xe không có gì thay đổi so với phiên bản cũ. Tương tự như thế hệ hiện tại, BMW R1250GS phiên bản 2019 cũng sẽ có nhiều tùy chọn chiều cao yên nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như sự thoải mái cần thiết nhằm tuỳ biến cho các đối tượng khách hàng khác nhau. Hiện tại, giá xe BMW R1250GS hoàn toàn mới này vẫn chưa được BMW Motorrad chính thức công bố, thông tin này sẽ được chính thức tiết lộ trong thời gian tới, khi thế hệ ADV mới của BMW chính thức ra mắt. Video: BMW nhá hàng R1250GS phiên bản 2019.

