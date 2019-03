"Soi" bán tải Jeep Gladiator mới có giá từ 778 triệu đồng

Keep đã chính thức tham gia phân khúc bán tải cỡ trung đang rất được ưa chuộng trên thị trường bằng việc trình làng mẫu xe Jeep Gladiator 2020 mới cách đây vài tuần. Trên thực tế, đây không phải là dòng xe mới, khi trong quá khứ Jeep đã từng sản xuất dòng bán tải Gladiator từ năm 1962 - 1988, được gọi dưới cái tên là Jeep J-Series sau năm 1971. Mẫu bán tải Jeep Gladiator 2020 được phát triển trên nền tảng khung gầm rời (body on frame) của người anh em Wrangler thế hệ thứ 4 và mỗi phiên bản của Gladiator đều là một chiếc xe mui trần với cả mui cứng và mềm mang đến trải nghiệm ngoài trời không giống bất kỳ chiếc xe tải hạng trung nào khác trong phân khúc Ở phiên bản Sport tiêu chuẩn, bán tải Jeep Gladiator 2020 được trang bị bao gồm khóa cửa thủ công, đèn pha halogen và bộ bánh xe 17 inch. Phiên bản Overland tiếp theo sử dụng mâm 18 inch tiêu chuẩn, điều khiển khí hậu tự động hai vùng và tùy chọn cho đèn pha LED. Ở phiên bản Rubicon, Gladiator 2020 trở nên thú vị hơn nhờ vào bộ phụ kiện off-road như móc kéo, lốp địa hình Falken 33 inch lớn hơn đi cùng với mâm 17 inch, tùy chọn camera quan sát ở phía trước bố trí sau lưới tản nhiệt cho phép quan sát tốt hơn khi đi đường xấy, hệ thống khoá vi sai điện tử trên cả hai trục,... Bên trong nội thất xe được hiết kế đơn giản hướng vào sự thực dụng nhưng rất hiện đại. Ở phiên bản cao cấp, táp-lô được bọc da, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch tiêu chuẩn (8,4'' options) tích hợp hệ thống giải trí Uconnect thế hệ mới nhất của FCA hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, 4 cổng USB cho cả hai hàng ghế (2/2), núm công tắc mạ kim loại,... Gladiator 2020 sở hữu động cơ xăng V6 Pentastar dung tích 3.6 lít sản sinh công suất tối đa 285 mã lực và mô-men xoắn cực đại 352 Nm đi cùng với 02 lựa chọn hộp số gồm: sàn 6 cấp (6 MT) hoặc tự động 8 cấp (8 AT) đi cùng với hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian Jeep Command Trac 4WD và phiên bản Rubincon sẽ sử dụng hệ dẫn động bốn bánh Rock-Trac 4WD toàn thời gian như người anh em Wrangler Rubicon. Động cơ V6 trên mẫu xe này rất mạnh mẽ khi nó có thể kéo tới 3,46 tấn (7.650 pound), chuyên chở tới 0,72 tấn (1.600 pound). Sắp tới, Jeep sẽ bổ sung phiên bản động cơ dầu ecoD 6 xy-lanh 3.0L mạnh 260 mã lực và mô men xoắn mạnh mẽ lên đế 593Nm. Ở phiên bản Rubicon, Gladiator có góc tiếp cận (approach angle) 43,8 độ gần bằng 44,0 độ của Wrangler Rubicon. Bên cạnh đó, nó góc khởi hành/ góc thoát (departure angle) 26 độ - tốt hơn so với Toyota Tacoma TRD Pro 24,0 độ, Chevy Colorado ZR2 23,5 độ hay Ford Ranger Raptor 24 độ (mặc dù nó không bán tải Mỹ vì xài máy dầu).Giá xe bán tải Jeep Gladiator 2020 khởi điểm từ 33.545 USD (khoảng 77 triệu đồng) cho phiên bản Sport và chạm đến mức giá hơn 60.000 USD (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng) cho phiên bản Launch Edition. Nhìn chung, giá bán của Jeep Gladiator 2020 cao hơn so với các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung như Ford Ranger (US Spec), Toyota Tacoma hay Nissan Frontier. Video: Chi tiết bán tải Jeep Gladiator mới.

