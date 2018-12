Siêu xe Porsche Carrera GT dùng 12 năm "thét giá" 35 tỷ

Cụ thể, siêu xe Porsche Carrera GT rao bán này thuộc đời 2005, dù trải qua thời gian hơn 12 năm nhưng mức ODO của xe chỉ dừng lại ở mức 69 dặm (tương đương với 111km) đây là một một điều đáng ngạc nhiên. Chiếc Porsche Carrera siêu hiếm này đang được rao bán trên Auto Hebdo – một trang mua bán xe trực tuyến của Pháp. Mẫu xe này được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2007 sau đó ngừng bán ra. Hãng siêu xe Porsche đã lắp cho nó khối động cơ xăng V10 dung tích 5.7L hút khí tự nhiên ‘’đẩy’’ ra mức công suất tối đa 603hp@6.000 v/p và mô-men xoắn cực đại 590Nm@5.750 v/p. Máy đặt giữa (mid-engine) dẫn động cầu sau (RWD) thông qua hộp số tay 6 cấp sử dụng bộ ly hợp bằng gốm PCCC (Porsche Ceramic Composite Clutch). Carrera GT được trang bị những công nghệ tốt nhất của Porsche thời bấy giờ với khoang động cơ ốp sợi carbon, sử dụng phanh gốm/ với đĩa phanh SGL Carbon 15 inch (380 mm. Cánh gió sau điều khiển điện tử tự động nâng lên ở tốc trên 110 km/h,… Được biết, mẫu siêu xe Porsche Carrera GT này cũng đã gắn liền với cái chết của nam tài tử nổi tiếng Paul William Walker vào năm 2013 tại Los Angeles. Diễn viên sinh năm 1973 này là người thủ vai Brian O'Conner trong bộ phim ‘’The Fast and the Furious’’ đình đám. Riêng hãng Porsche đã từng dính vào nhiều vụ kiện siêu xe Carrera GT với nhiều lý do được đưa ra như: xe bị chệch lái, hệ thống ổn định điện tử PSM (Porsche Stability Management) gặp vấn đề, khung xe thiếu an toàn,... Trong những nguyên đơn khởi kiện có cả gia đình của anh Paul Walker. Dòng xe này còn được giới chuyên môn đánh giá là khó ‘’cầm cương’’ ở tốc độ cao. Với giá bán ‘’trên trời’’ hơn 1,5 triệu USD hiện nay (chính xác là 1.599.995 USD - khoảng hơn 35 tỷ đồng) tuy nhiên với sức hút của mình, chắc chắn nó sẽ được các nhà sưu tầm mua lại. Được biết, vào năm 2004 một chiếc Porsche Carrera GT mới được bán tại Mỹ với mức giá từ 448.000 USD - cả một gia tài. Chiếc Carrera GT này xứng đáng là một lựa chọn hàng đầu cho những nhà sưu tầm xe sang trên toàn thế giới muốn sở hữu chiếc xe ‘’huyền thoại’’ của hãng Porsche - đặc biệt là số km thấp và ngoại hình như mới. Video: Siêu xe Porsche Carrera GT 2005 hàng hiếm.

