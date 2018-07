Siêu xe McLaren 650S Spider 16 tỷ độ mâm "khủng" ở Sài Gòn

Mới đây, ông chủ công ty nhập khẩu tư nhân quận 5 đã bất ngờ đăng ảnh rao bán chiếc siêu xe McLaren 650S Spider. Đáng chú ý, so với xe nguyên bản thì siêu xe mui trần này đã được chủ nhân cũ trang bị bộ mâm độ độc đáo của hãng ADV.1 với mức giá đồn đoán khoảng 300 triệu đồng. Không chỉ độ mâm, chủ nhân cũ của chiếc siêu xe McLaren 650S Spider màu cam tại TP HCM này còn chú ý đến "tiếng thở" của xe nên đã trang bị ống xả độ của hãng IPE. Đây là một hãng độ ống xả khá được các chủ nhân chơi siêu xe tại Việt Nam ưa chuộng. Là phiên bản nâng cấp của dòng MP4-12C trước đó, McLaren 650S Spider được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Geneva 2013, với 25% bộ phận mới so với người tiền nhiệm. So với phiên bản coupe, bản McLaren 650S Spider nặng hơn 40 kg. Trọng lượng tổng thể ở mức 1.370 kg. Thân của mẫu xe thể thao McLaren 650S Spider này được hãng siêu xe Anh quốc đúc nguyên khối bằng sợi carbon giúp trọng lượng nhẹ và tăng độ cứng. Phần mui xếp cứng bằng sợi carbon có thể mở trong 17 giây, thậm chí ngay cả khi nó đang chạy ở tốc độ dưới 30 km/h. Về nguyên bản McLaren 650S Spider có bộ mâm 5 cánh kép nguyên bản màu xám khói 20 inch đẹp mắt, nhưng ở chiếc xe trong bài viết này nó đã được thay thế bằng mâm của hãng ADV.1 với thiết kế 5 chấu kép sơn đen với điểm nhấn là vành trong với những con ốc màu cam nổi bật. Phía sau của siêu xe này là hệ thống phanh hiệu năng cao và hệ thống treo thể thao đa chế độ. Giống những mẫu siêu xe từ trước tới nay của McLaren, 650S Spider cũng sở hữu cửa mở lật độc đáo... Siêu xe McLaren 650S Spider được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 641 mã lực tại vòng tua máy 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 678 Nm tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút. Khối động cơ được kết hợp với hộp số 7 cấp SSG, nhờ đó 650S Spider có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong vòng 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Không tiết lộ mức giá bán McLaren 650S Spider này. nhưng giới thạo tin cho hay siêu xe này đang tìm chủ với giá hơn 500.000 USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng). Trong khi đó, lúc mới về nước, siêu xe mui trần nhà McLaren được chào bán từ 14 đến 16 tỷ đồng. Video: Siêu xe McLaren 650S Spider đầu tiên về Việt Nam.

