Siêu xe giá rẻ Nissan GT-R 2019 chỉ hơn 2 tỷ đồng

Mẫu siêu xe được mệnh danh "Godzilla" Nissan GT-R 2019 mới đã bắt đầu được bày bán tại một số đại lý ở thị trường Mỹ. Đồng thời, giá bán của Nissan GT-R 2019 cũng chính thức được công bố ở mức trung bình. Theo đó, Nissan GT-R 2019 bản tiêu chuẩn Pure tại thị trường ôtô Mỹ có giá khởi điểm chỉ 99.990 USD (khoảng 2,32 tỷ đồng). So với phiên bản cũ, xe đã tăng giá nhưng vẫn rẻ hơn nhiều so với đối thủ cùng phân khúc. Bỏ ra số tiền chưa đến 100.000 USD kể trên, khách hàng sẽ nhận về siêu xe Nissan GT-R Pure 2019 được trang bị hệ thống đèn LED, bộ khuếch tán sau bằng sợi carbon, bộ vành hợp kim 20 inch và hệ thống phanh Brembo "hàng hiệu". Đắt hơn là siêu xe Nissan GT-R 2019 bản Premium với giá khởi điểm từ 110.540 USD (khoảng 2,57 tỷ đồng). Tương xứng với giá tiền, Nissan GT-R Premium 2019 được trang bị hệ thống tăng cường âm thanh và dàn âm thanh Bose 11 loa với công nghệ cách âm. Hệ thống xả bằng titan và 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất thay vì 3 như ở bản tiêu chuẩn Pure cũng là những điểm nhấn đáng chú ý của Nissan GT-R Premium 2019. Trong khi đó, nội thất của Nissan GT-R Pure 2019 được trang bị vô lăng bọc da cùng ghế trước có tính năng sưởi, chỉnh điện và bọc bằng da/da lộn tổng hợp. Chưa hết, người lái còn tìm thấy những chi tiết bằng sợi carbon, điều hòa tự động 2 vùng và hệ thống âm thanh 6 loa bên trong Nissan GT-R Pure 2019. Cuối cùng là hệ thống thông tin giải trí NissanConnect với màn hình cảm ứng 8 inch, đi kèm hệ thống định vị toàn cầu GPS và tương thích Apple CarPlay. Với những khách hàng tìm kiếm mẫu xe hiệu suất cao hơn, Nissan GT-R Track Edition 2019 sẽ là lựa chọn hợp lý. Có giá khởi điểm 128.540 USD (khoảng 2,98 tỷ đồng). Nissan GT-R Track Edition 2019 sở hữu những trang bị phù hợp với đường đua như hệ thống treo do bộ phận Nismo nâng cấp sao cho nhẹ hơn và cứng hơn. Ngay cả thân vỏ của Nissan GT-R Track Edition 2019 cũng rắn chắc hơn các bản còn lại. Ngoài ra, Nissan GT-R Track Edition 2019 còn được trang bị cánh gió đuôi bằng sợi carbon và bộ vành Nismo 20 inch rộng hơn. Ở cả 3 bản kể trên, Nissan GT-R 2019 đều được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 565 mã lực và mô-men xoắn cực đại 632 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mạnh nhất và đắt nhất là Nissan GT-R 2019 bản Nismo với giá 175.540 USD (khoảng 4,07 tỷ đồng). "Trái tim" của Nissan GT-R Nismo 2019 là động cơ xăng V6 nâng cấp, tạo ra công suất tối đa 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 651 Nm. So với các bản còn lại, Nissan GT-R Nismo 2019 mạnh hơn 35 mã lực và 19 Nm. Video: Chi tiết siêu xe giá rẻ Nissan GT-R 2019.

