Siêu xe Ferrari 488 Pista đầu tiên "cập bến" Đông Nam Á

Giải đua Công thức 1 - F1 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/9 tại Singapore, chính vì thế, các hãng siêu xe đã tranh thủ đem những mẫu xe hot nhất của mình đến đảo quốc sư tử để giới thiệu với giới nhà giàu tại đây. Vào tối qua, ngày 13/9, hãng xe Ý đã giới thiệu siêu xe Ferrari 488 Pista với những người yêu xe tại Singapore. Buổi giới thiệu chiếc Ferrari 488 Pista mới được diễn ra tại khách sạn sang trọng The Ritz-Carlton, Millenia Singapore với sự tham dự của tay đua Công thức 1 Kimi Raikkonen, các thành viên câu lạc bộ Ferrari Singapore hay đại diện Ital Auto Pte Ltd, đơn vị phân phối chính hãng dòng siêu xe Ferrari tại Singapore. Ferrari 488 Pista mới được giới thiệu tại Singapore có ngoại thất sơn màu đỏ cùng đường sọc màu trắng và xanh dương kéo dài từ cản va trước lên nắp capô, trần xe hay đuôi xe tương tự như chiếc đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Geneva 2018 vào tháng 3 đầu năm nay. Hiện dòng siêu xe Ferrari 488 Pista đã có đến 3 biến thể bao gồm bản tiêu chuẩn mới ra mắt giới nhà giàu Singapore, phiên bản đặc biệt Ferrari 488 Pista Piloti được ra đời để kỷ niệm chiến thắng của đội đua AF Corse trong giải vô địch World Endurance Championship (WEC) 2017. Mẫu siêu xe Ferrari 488 Pista mới được giới thiệu tại thị trường Singapore là phiên bản hiệu suất cao của siêu xe Ferrari 488 GTB rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Ngoại thất siêu phẩm này thiết kế dữ dằn hơn và động cơ cũng được "thông nòng " lên công suất ấn tượng. Cụ thể, Ferrari 488 Pista vẫn sử dụng động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 3,9 lít, tuy nhiên, "trái tim" này đã được hãng Ferrari tinh chỉnh lại nhằm mang đến công suất tối đa 711 mã lực tại tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại tua máy 3.000 vòng/phút. Ngoài động cơ V8 tăng thêm 50 mã lực so với 488 GTB, Ferrari 488 Pista còn có trọng lượng "giảm cân" khoảng 90 kg so với bản tiêu chuẩn, những điều này đã giúp Ferrari 488 Pista chỉ mất thời gian 2,85 giây là có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Hiện vẫn chưa rõ mức giá bán Ferrari 488 Pista tại thị trường Singapore, chỉ biết rằng, tại thị trường nước ngoài, siêu xe này có mức giá bán khởi điểm 325.000 USD (tương đương 7,4 tỷ đồng). Singapore cũng là nơi đầu tiên hãng siêu xe Ý trình làng chiếc 488 Pista tại Đông Nam Á. Video: Xem siêu xe Ferrari 488 Pista phô diễn sức mạnh.

