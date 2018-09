Siêu xe đua Ariel Atom giá 2,3 tỷ "cập bến" Sài Gòn

Mẫu xe đua đường phố Ariel Atom 3S mới đây đã xuất hiện tại Sài Gòn do một người chơi đặt về, đây cũng là chiếc đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Ariel Atom 3S là phiên bản hiệu suất cao của Ariel Atom 3. Mẫu xe đua trong phố này được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, giá bán không được tiết lộ nhưng chắc chắn lên đến vài tỷ đồng. Ariel Atom là dòng xe đua được phát triển bởi Ariel Motor Company, Anh quốc. Sở hữu kiểu dáng lạ mắt, tương tự như một chiếc xe đua F1 hiện nay. Thân của chiếc xe được tối giản các chi tiết không cần thiết và sử dụng vật liệu nhẹ, nhờ đó chiếc xe đua Ariel Atom 3S này chỉ nặng 635 kg. Phía sau đuôi xe là cánh gió lớn bằng sợi carbon tương phản với màu sơn cam của thân xe. Nắp bình nhiên liệu đặt ở phần đuôi. Trong khi đó ổ khóa của xe cũng được đặt bên ngoài gần với kính chắn gió. Trong gia đình Ariel, chiếc Atom 3S mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam này chỉ xếp sau người anh em Ariel Atom V8 - model nặng 500 kg và trang bị động cơ V8 có công suất lên tới 500 mã lực. Xe có kính chắn gió bằng thủy tinh cường lực. Bên trong cabin của xe ngoài vô lăng thể tháo còn có màn hình LCD hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, tốc độ vòng quay động cơ, nhiệt độ và mức nhiên liệu… So với Ariel Atom 3, chiếc Ariel Atom 3S có những nâng cấp đáng kể như bổ sung hệ thống tăng áp cho động cơ, hệ thống kiểm soát lực kéo được tinh chỉnh, bộ giảm chấn JRi có thể điều chỉnh. Ariel Atom 3S là mẫu xe được sản xuất dành riêng cho thị trường Mỹ. Xe trang bị động cơ 4 xi-lanh VTEC tăng áp, dung tích 2,4 lít do Honda sản xuất, sản sinh công suất tối đa 365 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Hộp số sàn 6 cấp. Nhờ khối lượng siêu nhẹ và động cơ mạnh, Ariel Atom 3S dễ dàng tăng tốc 0-100 trong 2,8 giây, hoàn thành quãng đường 400m trong 10,7 giây. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe đua đường phố Ariel Atom 3S có giá 91.775 USD (tương đương 2,13 tỷ đồng). Trong khi đó phiên bản Ariel Atom 3 rẻ hơn ở mức 64.500 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Video: Siêu xe đua đường phố Ariel Atom 3S cực độc tại Việt Nam.

