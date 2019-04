Siêu xe BMW i8 "đại hạ giá" chỉ 3 tỷ đồng ở Hà Nội

Mẫu siêu xe BMW i8 từng trở thành một hiện tượng tại Việt Nam vào những năm 2015, 2016 do yếu tố thương hiệu, thẩm mỹ và giá bán từ khoảng 7 đến 8 tỷ đồng. Sau trào lưu chơi "siêu xe xanh" BMW i8, nó đã nhanh chóng xuống giá - thậm chí thành trào lưu cho dân chơi nhờ giá rẻ. BMW i8 từng gây được ấn tượng mạnh với giới chơi xe Việt Nam cũng như quốc tế khi sở hữu thiết kế áp dụng công nghệ chế tạo module với vật liệu sợi carbon cường lực, thép và kính cường lực Gorilla Class, bên cạnh đó là tích hợp hệ thống động cơ Hybrid tiên tiến và đèn pha Laser "đỉnh". Hãng xe ôtô BMW đã thiết kế i8 độc đáo ngoại hình với hai cánh cửa Lambo Door mang đậm chất tương lai. Ngoại thất khác của xe cũng ấn tượng không kém như bánh mâm đa chấu 20 inch, đèn xi-nhan LED và camera 360 tích hợp trong 2 gương chiếu hậu. Đuôi xe với thiết kế khí động học, đèn hậu được sử dụng công nghệ LED với thiết kế phá cách... Không gian nội thất xe tạo cảm giác khá hiện đại nhưng vẫn quen thuộc như những dòng xe phổ biến của hãng. Với những người từng lái BMW, không mất nhiều thời gian để lsử dụng mẫu xe này. Trang bị tiêu chuẩn trên xe bao gồm hệ thống kiểm soát khí hậu, hành trình, radio vệ tinh, màn hình heads-up, Bluetooth và kết nối USB... Các trang bị khác bao gồm; hệ thống theo dõi áp suất lốp, kiểm soát các van động cơ, ghế điều chỉnh điện và ghế trước có sưởi. Các cảm biến đỗ xe phía trước và sau hiển thị hình ảnh thông qua màn hình 8,8 inch. Các vị trí ghế điều chỉnh giúp người lái và hành khách thoải mái trên hành trình dài. Các vị trí ghế điều chỉnh giúp người lái và hành khách thoải mái trên hành trình dài. Cần số của xe thiết kế sang trọng đặt ngay ở bệ trung tâm. Xe được trang bị động cơ 1.3l tăng áp 3 xi-lanh tăng áp 231 mã lực nằm giữa, cùng với mô-tơ điện 131 mã lực ở bánh trước. Tổng công suất của mẫu siêu xe BMW i8 theo công bố lên tới 362 mã lực và 570 mô-men xoắn Nm. Hai khối động cơ trên xe có thể giúp cho i8 tăng tốc từ 4,4 giây để đạt 100 km/h trước khi đạt tới tốc độ tối đa 250 km/h. Trước thời điểm 1/7, giá siêu xe BMW i8 tại thị trường Việt là vào khoảng hơn 7 tỷ đồng. Hiện nhiều mẫu xe hàng lướt không chính hãng tại các đại lý ở Hà Nội và TP HCM đều đang rao bán mẫu xe này thấp nhất khoảng từ hơn 3 tỷ đến 4 tỷ đồng. Mức giá này giảm một nửa so với thời điểm mới về nước. Theo nhiều người chơi xe, nguyên nhân BMW i8 "xuống giá" là do chiếc siêu xe này có kiểu dáng nhỏ bé, gầm rất thấp. Ngoài ra mẫu xe này cũng vốn ảnh hưởng bởi tính bảo hành khi hỏng hóc, phụ tùng thay thế cực đắt đỏ và hiếm nên khá khó bán hơn so với các đối thủ cùng phân khúc... Video: Đánh giá siêu xe BMW i8 tại Hà Nội.

Mẫu siêu xe BMW i8 từng trở thành một hiện tượng tại Việt Nam vào những năm 2015, 2016 do yếu tố thương hiệu, thẩm mỹ và giá bán từ khoảng 7 đến 8 tỷ đồng. Sau trào lưu chơi "siêu xe xanh" BMW i8, nó đã nhanh chóng xuống giá - thậm chí thành trào lưu cho dân chơi nhờ giá rẻ. BMW i8 từng gây được ấn tượng mạnh với giới chơi xe Việt Nam cũng như quốc tế khi sở hữu thiết kế áp dụng công nghệ chế tạo module với vật liệu sợi carbon cường lực, thép và kính cường lực Gorilla Class, bên cạnh đó là tích hợp hệ thống động cơ Hybrid tiên tiến và đèn pha Laser "đỉnh". Hãng xe ôtô BMW đã thiết kế i8 độc đáo ngoại hình với hai cánh cửa Lambo Door mang đậm chất tương lai. Ngoại thất khác của xe cũng ấn tượng không kém như bánh mâm đa chấu 20 inch, đèn xi-nhan LED và camera 360 tích hợp trong 2 gương chiếu hậu. Đuôi xe với thiết kế khí động học, đèn hậu được sử dụng công nghệ LED với thiết kế phá cách... Không gian nội thất xe tạo cảm giác khá hiện đại nhưng vẫn quen thuộc như những dòng xe phổ biến của hãng. Với những người từng lái BMW, không mất nhiều thời gian để lsử dụng mẫu xe này. Trang bị tiêu chuẩn trên xe bao gồm hệ thống kiểm soát khí hậu, hành trình, radio vệ tinh, màn hình heads-up, Bluetooth và kết nối USB... Các trang bị khác bao gồm; hệ thống theo dõi áp suất lốp, kiểm soát các van động cơ, ghế điều chỉnh điện và ghế trước có sưởi. Các cảm biến đỗ xe phía trước và sau hiển thị hình ảnh thông qua màn hình 8,8 inch. Các vị trí ghế điều chỉnh giúp người lái và hành khách thoải mái trên hành trình dài. Các vị trí ghế điều chỉnh giúp người lái và hành khách thoải mái trên hành trình dài. Cần số của xe thiết kế sang trọng đặt ngay ở bệ trung tâm. Xe được trang bị động cơ 1.3l tăng áp 3 xi-lanh tăng áp 231 mã lực nằm giữa, cùng với mô-tơ điện 131 mã lực ở bánh trước. Tổng công suất của mẫu siêu xe BMW i8 theo công bố lên tới 362 mã lực và 570 mô-men xoắn Nm. Hai khối động cơ trên xe có thể giúp cho i8 tăng tốc từ 4,4 giây để đạt 100 km/h trước khi đạt tới tốc độ tối đa 250 km/h. Trước thời điểm 1/7, giá siêu xe BMW i8 tại thị trường Việt là vào khoảng hơn 7 tỷ đồng. Hiện nhiều mẫu xe hàng lướt không chính hãng tại các đại lý ở Hà Nội và TP HCM đều đang rao bán mẫu xe này thấp nhất khoảng từ hơn 3 tỷ đến 4 tỷ đồng. Mức giá này giảm một nửa so với thời điểm mới về nước. Theo nhiều người chơi xe, nguyên nhân BMW i8 "xuống giá" là do chiếc siêu xe này có kiểu dáng nhỏ bé, gầm rất thấp. Ngoài ra mẫu xe này cũng vốn ảnh hưởng bởi tính bảo hành khi hỏng hóc, phụ tùng thay thế cực đắt đỏ và hiếm nên khá khó bán hơn so với các đối thủ cùng phân khúc... Video: Đánh giá siêu xe BMW i8 tại Hà Nội.