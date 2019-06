“Siêu xe 3 bánh” Tuk Tuk chạy 31 phút tại Địa Ngục Xanh

Nurburgring là một trường đua nổi tiếng trên thế giới tại Đức mở cửa tự do dành cho các tay lái muốn thử sức nó đươcj ví như "địa ngục xanh" với các vòng đua khắc nghiệt và cực gắt. Rất nhiều người đã bất ngờ khi một phương tiện đi lại nổi tiếng tại Thái Lan - xe 3 bánh Tuk Tuk đã được mang đến đây và hoàn toàn một vòng đua hơn nửa giờ đồng hồ. Cầm lái xe Tuk Tuk trên đường đua Nurburgring là một tay đua vô danh mặt đồ theo phong cách tay đua “Stig” nổi tiếng của trang Top Gear, chở theo hai anh bạn đến có tên Bjorn Lagercrantz và Peter Ternstrom, bộ ba này có tên nhóm là Granturismo Events! Với ba người trên xe, Tuk tuk đã hoàn thành một vòng trường đua Nurburgring dài 12,9 miles (20,76 km) và chạm vạch đích với thời gian tổng cộng 31 phút 49,46 giây. Đây là một thành tích đáng nể với một chiếc xe thô sơ Tuk tuk. So sánh vui, một chiếc Lamborghini Aventador SVJ có thời gian chạy một vòng trường đua chỉ 6 phút 44.97, tức Tuk-Tuk chậm hơn gấp bốn lần so với siêu xe Ý. Đây không phải là lần đầu tiên bộ ba này cố gắng thiết lập kỷ lục tại trường đua Nurburgring trên một chiếc tuk-tuk 3 bánh. Theo The Drive, Granturismo Events đã nhập chiếc Tuk Tuk này từ Thái Lan ba năm trước với mục đích lập nên kỷ lục mới. Vào năm ngoái, trong lần lập kỷ lục xe đã bị bỏng. Sau đó, Granturismo Events đã nâng cấp động cơ cho Tuk Tuk bằng cách thay thế piston mới bền bỉ hơn được cung cấp bởi nhà sản xuất các bộ phận động cơ cho hãng Koenigsegg để đi hết một vòng đua. Sau khi hoàn thành một vòng đua, nhóm cho biết: “Ngồi trên một chiếc xe tuk-tuk là một trải nghiệm rất đáng sợ. Chiếc xe ba bánh nhỏ bé mỏng manh và không ổn định. Có một số góc cua xe vào cua chỉ bằng 2 bánh xe! Chúng tôi không bao giờ muốn làm điều này một lần nữa. Thật là kinh khủng”. Nhóm còn cho biết đã rất hoảng sợ và bị ám ảnh khi chiếc xe 3 bánh tuk tuck đỗ dốc tại đoạn có tên Fuchsröhre trên đường đua Nurburgring. Nếu các bạn đã từng hoảng sợ khi ngồi trên xe Tuk Tuk “phóng như bay” trên đường phố Thái Lan khi đi du lịch tại đây, có lẽ sẽ thấu hiểu cảm giác này của Granturismo Events tại trường đua Nurburgring. Video: Trải nghiệm xe 3 bánh Tuk-Tuk Thái Lan.

